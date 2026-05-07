Egy év kormányzás után Merz támogatottsága még Olaf Scholz mélypontját is alulmúlta

Egy évvel ezelőtt alakult meg Friedrich Merz német kancellár vezetésével az új német szövetségi kormány, azonban a Magyar–Német Intézet elemzése szerint a kabinet már most komoly politikai és társadalmi nyomás alatt áll.

Az elemzés felidézi, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója már a kezdetekkor nehézségekbe ütközött, mivel a Bundestag első kancellárválasztási fordulójában Merz nem kapta meg a szükséges többséget. A szerzők szerint ez előrevetítette a későbbi belső konfliktusokat is.

Merz több kampányígérete csak részben vagy egyáltalán nem valósult meg. A korábbi „fűtési törvényt” ugyan lecserélték egy enyhébb szabályozásra, de a teljes visszavonás nem történt meg. Az állampolgársági reform alapvető elemei szintén érvényben maradtak, miközben a kannabisz legalizálásának visszafordítása és az önrendelkezési törvény eltörlése is elmaradt.