elemzés Merz Németország AfD kormányzás CDU/CSU

Egy év kormányzás után Merz támogatottsága még Olaf Scholz mélypontját is alulmúlta

2026. május 07. 19:56

Egy évvel a német kormány megalakulása után egyre több a kérdőjel Berlinben. A Magyar–Német Intézet elemzése szerint Merz több fontos választási ígéretét sem tudta teljesíteni, miközben a koalíciós viták és a gyenge gazdasági eredmények tovább rontották a kancellár megítélését.

Egy évvel ezelőtt alakult meg Friedrich Merz német kancellár vezetésével az új német szövetségi kormány, azonban a Magyar–Német Intézet elemzése szerint a kabinet már most komoly politikai és társadalmi nyomás alatt áll.

Az elemzés felidézi, hogy a CDU/CSU és az SPD koalíciója már a kezdetekkor nehézségekbe ütközött, mivel a Bundestag első kancellárválasztási fordulójában Merz nem kapta meg a szükséges többséget. A szerzők szerint ez előrevetítette a későbbi belső konfliktusokat is.

Merz több kampányígérete csak részben vagy egyáltalán nem valósult meg. A korábbi „fűtési törvényt” ugyan lecserélték egy enyhébb szabályozásra, de a teljes visszavonás nem történt meg. Az állampolgársági reform alapvető elemei szintén érvényben maradtak, miközben a kannabisz legalizálásának visszafordítása és az önrendelkezési törvény eltörlése is elmaradt.

Merz gazdasági ígéretei sem hoztak áttörést

Az elemzés szerint a német gazdaság továbbra is komoly strukturális problémákkal küzd, miközben a kancellár által ígért „gazdasági fordulat” csak részben valósult meg. Bár létrejött egy 500 milliárd eurós különalap infrastruktúra- és energetikai beruházásokra, ezért cserébe Merznek fel kellett oldania az adósságfék korlátozásait, ami korábbi kampányígéreteivel is szembement.

A dokumentum szerint az átfogó adócsökkentések és a bürokráciacsökkentés is elmaradt, miközben a gazdasági szereplők továbbra is túlzott szabályozottságra panaszkodnak. A különalap forrásainak 86 százalékát nem az eredeti célokra használták fel.

A tanulmány szerint havonta mintegy tízezer ipari munkahely szűnik meg Németországban, ami tovább rontja a „gazdasági kancellárként” fellépő Merz megítélését.

Külpolitikai téren a kancellár aktív szerepvállalásra törekedett. Az elemzés felidézi, hogy Merz harminc országba látogatott el első hivatali évében, és igyekezett pragmatikusabb külpolitikát folytatni elődjéhez képest. Ugyanakkor kritikusai szerint a sok diplomáciai út ellenére kevés kézzelfogható eredményt sikerült elérni.

A szerzők kitérnek arra is, hogy Donald Trump amerikai elnökkel feszült kapcsolat alakult ki, miután Merz bírálta az Irán elleni háborút. Ezt követően Washington több ezer Németországban állomásozó amerikai katona kivonását rendelte el, és további retorziókat is kilátásba helyezett.

Az elemzés szerint a védelempolitika az a terület, ahol a Merz-kormány a legtöbb kézzelfogható lépést tette. A kabinet elfogadta az új katonai szolgálati szabályozást, amely az elemzés szerint már 18 éves férfiak számára is kötelező jellegű sorozási elemeket tartalmaz, miközben jelentősen növelnék a Bundeswehr létszámát és nagyszabású modernizációs programot indítottak a német hadsereg fejlesztésére.

A Magyar–Német Intézet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a koalíción belüli viták egyre súlyosabbak. Az SPD és a CDU/CSU között több fontos kérdésben is nyilvános konfliktus alakult ki, miközben a közvélemény-kutatások történelmi mélypontra mérték Merz támogatottságát. 

Egy felmérés szerint már csak a választók 15 százaléka elégedett a munkájával.

Az elemzés szerint az AfD több kutatásban már meg is előzte a CDU/CSU-t, miközben a választók többsége úgy véli, hogy a jelenlegi koalíció nem fogja kitölteni a 2029-ig tartó ciklust. A szerzők szerint egyre reálisabb forgatókönyv az előrehozott választás lehetősége is.

badzinga
2026. május 07. 20:14
Csak azt tudnám, hogy mi a bánatnak szavaztak erre a tökfilkóra a németek? Csak rá kell nézni, alkalmatlan, töketlen, lelketlen, globalista, gyenge, együgyű, utcaseprőnek, vagy WC pucolónak jobb lett volna. Jól állna neki a sárga mellény meg a munkaruha...
