Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
pdsz lannert judit nagy erzsébet pedagógus teljesítményértékelő rendszer oktatás

Felülvizsgálat jöhet a közoktatásban: Lannert Judit a PDSZ ügyvivőjével találkozott

2026. május 27. 19:47

Igazi változást ígért a miniszter.

2026. május 27. 19:47
null

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lannert Judit a Facebook-oldalán azt írta: az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermeknek és a pedagógusoknak is.

Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A bejegyzés szerint ennek az elősegítéséért indította el a párbeszédet az érintettekkel és emiatt is szervezett találkozót Nagy Erzsébet ügyvivővel.

Ismertette, hogy a találkozón azonosították azokat a problémákat, amelyekben a leggyorsabban kell és lehet előre lépni, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. Mint írta: az első és legfontosabb lépések között van a pedagógusokra nehezedő felesleges adminisztratív terhek csökkentése, a diákok túlterheltségének mérséklése, valamint egy emberközpontúbb, korszerűbb és a mai világ kihívásaira jobban reagáló oktatási környezet kialakítása.

A találkozón szóba került még a Pedagógus Teljesítményértékelő Rendszer (TÉR) és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is. A miniszter közlése szerint Nagy Erzsébettel megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Mint írta, abban hisz, hogy csak az érintettek bevonásával és valós adatokra támaszkodva hozhatnak igazi változást jelentő döntéseket.

(MTI)

Nyitókép forrása: Soós Lajos /MTI

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
linkjapan
2026. május 27. 20:36
Nagy Erzsébet véleményem szerint egy szélhámos.
Válasz erre
0
0
20260412
2026. május 27. 20:34
A felnőtteket megkérdezve az a tapasztalat, hogy 80%-nak fogalma sincs azokról a dolgokról, amiket az iskolában tanult. Legjobb képet a szakmunkásképzőt végzettek mutatják, persze nem a humán tárgyakból. Véleményem alapja. Az elemi ill. polgári iskolát végzettek tudását vetettem össze az elmúlt 40 évben iskolát végzettek tudásával. Tartok tőle, hogy a miniszter asszony nem erre gondolt.
Válasz erre
0
0
20260412
2026. május 27. 20:33
" Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk – tette hozzá." Támogatom. Iskolába csak az járjon aki akar. A 40%- nak elég a 4 alapművelet a szótagolva olvasás, a többi időt gyakorlati ismeretekre(nem elmélet, tényleges gyakorlat) fordítani, a magyarázat úgysem érdekli őket, nem is értik. 4 év, napi max. 4 órában. A többieknek is napi 4 óra 6 évig, az egyetemre készülőknek 8 év + 2 év. A renitenseket el kell tanácsolni. Mindenki jól jár. Kevesebb pedagógusra lesz szükség, csak a jók maradnak a pályán, jól megfizetve. Csak motivált gyerekek ülnek a padokban és csak annyi ideig, amíg szükséges. Nincs fegyelmezési probléma. Mindenki boldog lesz. A képzettségben a mostanihoz képest csak pozitív változás lehet.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. május 27. 20:32
"A találkozón szóba került még a Pedagógus Teljesítményértékelő Rendszer (TÉR) és a továbbképzési rendszer felülvizsgálata is." Nem kell értékelni, mondja a PDSZ. Lökd ide a pénzt, ide a pénzt, amennyit mi követelünk, ne törődj vele hogyan és mennyire eredményesen kölltjük el!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!