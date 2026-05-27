Felülvizsgálat jöhet a közoktatásban: Lannert Judit a PDSZ ügyvivőjével találkozott

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerdán találkozott Nagy Erzsébettel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivőjével és megállapodtak a párbeszéd folytatásában. Lannert Judit a Facebook-oldalán azt írta: az elmúlt években nagyon sok feszültség, kimondatlan probléma és bizalomvesztés halmozódott fel az oktatásban, ami sajnos nagyon rossz a gyermeknek és a pedagógusoknak is.

Szerinte a kormányváltással nagy a várakozás a résztvevőkben, hogy valódi pozitív változások indulnak el a rendszerben. Az a célunk, hogy a gyermekek, pedagógusok és a vezetők számára minél előbb élhetőbb, levegősebb iskolai létet biztosítsunk – tette hozzá.