Hírek a nagyvilágban: Dominik Feri, az első fekete cseh képviselő éppen szabadul a börtönből, ahova két nő megerőszakolása miatt került

Az egykor a cseh liberális politika egyik legnagyobb ígéretének tartott Dominik Feri ismét szabad ember lett. A Remix beszámolója szerint a teplicei bíróság engedélyezte a volt TOP 09-es parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezését, miután a korábbi elutasító döntést a regionális bíróság felülírta.

Dominik Feri szabadulása újra felkavarta a cseh közvéleményt

Forrás: X / Dominik Feri

Feri 2024 májusának végén kezdte meg hároméves börtönbüntetését, amelyet két nemi erőszak és egy nemi erőszak-kísérlet miatt szabtak ki rá. A szabadlábra helyezést az ügyészség és a börtönpszichológus is támogatta, utóbbi szerint a volt politikus „kiegyensúlyozott személyiség”, és nem jelent veszélyt a társadalomra.