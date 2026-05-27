Hírek a nagyvilágban: Dominik Feri, az első fekete cseh képviselő éppen szabadul a börtönből, ahova két nő megerőszakolása miatt került

2026. május 27. 18:21

Két év után feltételesen szabadult a börtönből a korábbi cseh liberális politikus, akinek ügye éveken át uralta a közbeszédet. Dominik Feri ugyan elhagyhatta a büntetés-végrehajtási intézetet, de egy újabb szexuális bűncselekményhez kapcsolódó ügy miatt továbbra sem zárulhat le körülötte a botrány.

Az egykor a cseh liberális politika egyik legnagyobb ígéretének tartott Dominik Feri ismét szabad ember lett. A Remix beszámolója szerint a teplicei bíróság engedélyezte a volt TOP 09-es parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezését, miután a korábbi elutasító döntést a regionális bíróság felülírta.

Dominik Feri szabadulása újra felkavarta a cseh közvéleményt
Forrás: X / Dominik Feri

Feri 2024 májusának végén kezdte meg hároméves börtönbüntetését, amelyet két nemi erőszak és egy nemi erőszak-kísérlet miatt szabtak ki rá. A szabadlábra helyezést az ügyészség és a börtönpszichológus is támogatta, utóbbi szerint a volt politikus „kiegyensúlyozott személyiség”, és nem jelent veszélyt a társadalomra.

Az áldozatok képviselője azonban élesen tiltakozott a döntés ellen. Adéla Hořejší ügyvéd szerint az érintett nők a mai napig félnek Feritől.

Félnek attól, hogy tovább fogja bántani őket, főként a közösségi médián keresztül

– mondta az ügyvéd. A bíróság által tárgyalt ügyek még 2016-ra és 2018-ra nyúlnak vissza. Az egyik esetben Feri egy 17 éves lányt vitt fel prágai lakásába, ahol a vád szerint fogdosta, majd szexet követelt tőle. A lány később elvesztette az eszméletét, ezután történt meg a közösülés. Egy másik ügyben egy húszéves nőt dobott az ágyra, lehúzta a nadrágját és annak tiltakozása ellenére közösült vele.

A harmadik eset idején már parlamenti képviselő volt. Egy fiatal nő gyakornoki lehetőség miatt találkozott vele a képviselőházban, ahol Feri egy liftben és később a parlament konyhájában próbálta megfogdosni és megcsókolni.

A volt politikus a teljes eljárás során tagadta a bűnösségét, és azt állította, hogy minden kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult. Védekezését azonban a bíróság következetesen elutasította. A prágai városi bíróság egyik bírája szerint Feri tudatosan használta ki a fiatal nők kiszolgáltatottságát és saját politikai befolyását.

Dominik Feri a liberális politika ünnepelt kedvence volt

Dominik Feri éveken keresztül a cseh liberális média és a nyugati sajtó kedvence volt. A Politico 2019-ben Európa jövőjét meghatározó 28 ember közé választotta, és külön hangsúlyozta, hogy ő az első fekete cseh parlamenti képviselő.

A lap hosszasan írt afrofrizurájáról, jazzzongorázásáról és arról is, hogy szerinte milyen nehéz feketeként érvényesülni Csehországban. 

A Politico akkor arról írt, hogy Feri nemcsak az ország történetének legfiatalabb parlamenti képviselője volt, hanem az első fekete képviselő is a cseh törvényhozásban. Feri akkoriban valóságos közösségimédia-sztárnak számított, Instagram-oldalát több mint hétszázezren követték. Gyakran szerepelt televíziós műsorokban, interjúkban és különféle progresszív kampányokban. A migráció támogatása mellett is rendszeresen felszólalt.

Feri korábban azt mondta: nem szabad kompromisszumot kötni azokkal a bevándorlókkal, akik nemi erőszakot követnek el. Később azonban éppen ő került hasonló ügyek miatt a vádlottak padjára.

Politikai karrierje 2021-ben omlott össze véglegesen, amikor a Deník N és az A2larm több nő vallomását közölte szexuális zaklatásokról és erőszakról. A botrány után Feri lemondott parlamenti mandátumáról és visszalépett a választásoktól. A tárgyalások során a volt politikus gyakran támadó hangnemet ütött meg. A bíróság szerint több alkalommal érzéketlenül viselkedett az áldozatokkal szemben, egyik tanú vallomása alatt például hangosan nevetett a szomszédos helyiségben. Lenka Hájková bíró ezt úgy kommentálta:

Olyan hangosan nevetett, hogy azt a tárgyalóteremben is hallani lehetett.

Az ügyészség szerint Feri semmiféle önreflexiót nem mutatott.

Újabb ügy is folyamatban van

Bár Feri most kiszabadult a börtönből, jogi problémái továbbra sem értek véget. Nemrég egy másik ügyben is bíróság elé állt, amely egy 2015-ös esetre vonatkozik.

A vád szerint Feri egy 17 éves lánnyal folytatott, eredetileg beleegyezésen alapuló együttlét során a partner tudta és beleegyezése nélkül eltávolította az óvszert. 

Az ügyet a rendőrség először lezárta, később azonban a cseh alkotmánybíróság kimondta, hogy az ilyen cselekmény bizonyos esetekben akár nemi erőszaknak is minősülhet. Az elsőfokú bíróság végül felmentette Ferit, arra hivatkozva, hogy a vádiratban szereplő cselekmény nem minősül bűncselekménynek. Az ítélet ugyanakkor még nem jogerős, az ügyészség fellebbezhet. Feri ebben az ügyben is tagadja a vádakat.

Kijelentem, hogy a vád nem igaz. Ártatlannak érzem magam

– mondta a bíróság előtt. A korábbi politikus most azt állítja, hogy megváltozott, és már családalapításra szeretne koncentrálni.

A büntetésből levont tanulságok lényegesek voltak

– fogalmazott a szabadlábra helyezéséről szóló meghallgatáson. Csehországban azonban sokan továbbra sem felejtik el, hogyan lett a progresszív politika ünnepelt figurájából néhány év alatt az ország egyik legismertebb szexuális bűnügyeinek főszereplője.

Nyitókép: X / Dominik Feri

Leskelődő
2026. május 27. 20:36
Dobjátok Ferit Lannert elé! De dulván! Megérdemlik egymást.
gaillard
2026. május 27. 20:31
Multi globál sperminátor, aki "csak" a Coudenhove-Kalergi tervet vette kissé erőszakosra. A probléma az, hogy az európai emberek beletörődtek a kipusztulásba és már harcolni sem kell ellenük, a jó dolgukban vesztek meg.
nempolitizalok-0
2026. május 27. 19:53
A libsik jórésze aberrált és azért lett libsi, mert itt fogadják el a legjobban, hiszen a többség is az.
SyncBaer
2026. május 27. 18:34
Ez a Feri régebben itt élt Pornóatyákiban. Magyar Péter Dominik Ferenc volt a neve. Heveny kangörcsei során elhatározta, hogy Prágába utazik és megtanul csehül még ha bele is feketedik! Kiutazása előtt klónoztak belőle egy példányt, aki kapta meg Feri vezeték és első keresztnevét. Tudományos sikernek minősült, hogy a kísérlet bizonyította, hogy a beteges libidó ilyen módon is átörökíthető.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!