Hírek a nagyvilágban: Dominik Feri, az első fekete cseh képviselő éppen szabadul a börtönből, ahova két nő megerőszakolása miatt került

Többrendbeli nemi erőszakért ítélték el Csehország első fekete bőrű parlamenti képviselőjét
Dominik Ferit, az egykor még a Politico által méltatott politikust most három év börtönbüntetésre ítélték.
Két év után feltételesen szabadult a börtönből a korábbi cseh liberális politikus, akinek ügye éveken át uralta a közbeszédet. Dominik Feri ugyan elhagyhatta a büntetés-végrehajtási intézetet, de egy újabb szexuális bűncselekményhez kapcsolódó ügy miatt továbbra sem zárulhat le körülötte a botrány.
Az egykor a cseh liberális politika egyik legnagyobb ígéretének tartott Dominik Feri ismét szabad ember lett. A Remix beszámolója szerint a teplicei bíróság engedélyezte a volt TOP 09-es parlamenti képviselő feltételes szabadlábra helyezését, miután a korábbi elutasító döntést a regionális bíróság felülírta.
Feri 2024 májusának végén kezdte meg hároméves börtönbüntetését, amelyet két nemi erőszak és egy nemi erőszak-kísérlet miatt szabtak ki rá. A szabadlábra helyezést az ügyészség és a börtönpszichológus is támogatta, utóbbi szerint a volt politikus „kiegyensúlyozott személyiség”, és nem jelent veszélyt a társadalomra.
Ezt is ajánljuk a témában
Dominik Ferit, az egykor még a Politico által méltatott politikust most három év börtönbüntetésre ítélték.
Az áldozatok képviselője azonban élesen tiltakozott a döntés ellen. Adéla Hořejší ügyvéd szerint az érintett nők a mai napig félnek Feritől.
Félnek attól, hogy tovább fogja bántani őket, főként a közösségi médián keresztül
– mondta az ügyvéd. A bíróság által tárgyalt ügyek még 2016-ra és 2018-ra nyúlnak vissza. Az egyik esetben Feri egy 17 éves lányt vitt fel prágai lakásába, ahol a vád szerint fogdosta, majd szexet követelt tőle. A lány később elvesztette az eszméletét, ezután történt meg a közösülés. Egy másik ügyben egy húszéves nőt dobott az ágyra, lehúzta a nadrágját és annak tiltakozása ellenére közösült vele.
A harmadik eset idején már parlamenti képviselő volt. Egy fiatal nő gyakornoki lehetőség miatt találkozott vele a képviselőházban, ahol Feri egy liftben és később a parlament konyhájában próbálta megfogdosni és megcsókolni.
A volt politikus a teljes eljárás során tagadta a bűnösségét, és azt állította, hogy minden kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult. Védekezését azonban a bíróság következetesen elutasította. A prágai városi bíróság egyik bírája szerint Feri tudatosan használta ki a fiatal nők kiszolgáltatottságát és saját politikai befolyását.
Dominik Feri éveken keresztül a cseh liberális média és a nyugati sajtó kedvence volt. A Politico 2019-ben Európa jövőjét meghatározó 28 ember közé választotta, és külön hangsúlyozta, hogy ő az első fekete cseh parlamenti képviselő.
A lap hosszasan írt afrofrizurájáról, jazzzongorázásáról és arról is, hogy szerinte milyen nehéz feketeként érvényesülni Csehországban.
A Politico akkor arról írt, hogy Feri nemcsak az ország történetének legfiatalabb parlamenti képviselője volt, hanem az első fekete képviselő is a cseh törvényhozásban. Feri akkoriban valóságos közösségimédia-sztárnak számított, Instagram-oldalát több mint hétszázezren követték. Gyakran szerepelt televíziós műsorokban, interjúkban és különféle progresszív kampányokban. A migráció támogatása mellett is rendszeresen felszólalt.
Feri korábban azt mondta: nem szabad kompromisszumot kötni azokkal a bevándorlókkal, akik nemi erőszakot követnek el. Később azonban éppen ő került hasonló ügyek miatt a vádlottak padjára.
Politikai karrierje 2021-ben omlott össze véglegesen, amikor a Deník N és az A2larm több nő vallomását közölte szexuális zaklatásokról és erőszakról. A botrány után Feri lemondott parlamenti mandátumáról és visszalépett a választásoktól. A tárgyalások során a volt politikus gyakran támadó hangnemet ütött meg. A bíróság szerint több alkalommal érzéketlenül viselkedett az áldozatokkal szemben, egyik tanú vallomása alatt például hangosan nevetett a szomszédos helyiségben. Lenka Hájková bíró ezt úgy kommentálta:
Olyan hangosan nevetett, hogy azt a tárgyalóteremben is hallani lehetett.
Az ügyészség szerint Feri semmiféle önreflexiót nem mutatott.
Bár Feri most kiszabadult a börtönből, jogi problémái továbbra sem értek véget. Nemrég egy másik ügyben is bíróság elé állt, amely egy 2015-ös esetre vonatkozik.
A vád szerint Feri egy 17 éves lánnyal folytatott, eredetileg beleegyezésen alapuló együttlét során a partner tudta és beleegyezése nélkül eltávolította az óvszert.
Az ügyet a rendőrség először lezárta, később azonban a cseh alkotmánybíróság kimondta, hogy az ilyen cselekmény bizonyos esetekben akár nemi erőszaknak is minősülhet. Az elsőfokú bíróság végül felmentette Ferit, arra hivatkozva, hogy a vádiratban szereplő cselekmény nem minősül bűncselekménynek. Az ítélet ugyanakkor még nem jogerős, az ügyészség fellebbezhet. Feri ebben az ügyben is tagadja a vádakat.
Kijelentem, hogy a vád nem igaz. Ártatlannak érzem magam
– mondta a bíróság előtt. A korábbi politikus most azt állítja, hogy megváltozott, és már családalapításra szeretne koncentrálni.
A büntetésből levont tanulságok lényegesek voltak
– fogalmazott a szabadlábra helyezéséről szóló meghallgatáson. Csehországban azonban sokan továbbra sem felejtik el, hogyan lett a progresszív politika ünnepelt figurájából néhány év alatt az ország egyik legismertebb szexuális bűnügyeinek főszereplője.
Nyitókép: X / Dominik Feri