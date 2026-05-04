petr pavel NATO Ukrajna Andrej Babiš Donald Trump Csehország védelmi kiadások Egyesült Államok

Washington megdorgálta Prágát: az amerikaiaknak nem tetszik, hogy a csehek megvágnák a védelmi kiadásokat

Andrej Babiš egyik fő kampányígérete a NATO-ban és belföldön is kiverte a biztosítékot.

Komolyan veszélyeztetheti Andrej Babiš egyik központi kampányígérete az Egyesült Államokkal ápolt kedvező cseh viszonyt – derül ki a TVP tudósírásaiból. A lengyel közszolgálati televízió szerint a 2026-os katonai kiadások csökkentése a tengerentúlon és Csehországban is erőteljes kritikákat váltott ki.

Babiš tervei szerint az idei központi büdzsében mindössze a GDP 1,8 százalékára csökkentenék a védelmi költségvetést a 2025-ös 2 százalékról.

Ez komoly kritikát váltott ki Washingtonból. Nicholas Merrick, az Egyesült Államok csehországi nagykövete egy prágai biztonságpolitikai konferencián figyelmeztetett, hogy az intézkedés érinti a NATO-képességeket:

Ha Csehország nem teljesíti a vállalásait, az az egész szövetséget érinti.”

Hozzátette:

A szövetségeseknek tiszteletben kell tartaniuk a kötelezettségeiket.”

A nagykövet arra emlékeztetett, hogy a NATO-tagállamok tavaly megállapodtak:

2035-ig a GDP 3,5 százalékát fordítják védelemre, további 1,5 százalékot pedig biztonsági beruházásokra.

Ugyanakkor a cseh belpolitikában is éles vita bontakozott ki a kérdésben. Petr Pavel köztársasági elnök is élesen bírálta a kiadáscsökkentést, és hangsúlyozta:

Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia a saját biztonságáért.”

Szerinte a kontinens túl sokáig halogatta a nehéz döntéseket.

A feszültséget tovább növeli, hogy az államfő azzal vádolta meg Petr Macinka miniszterelnök-helyettest, hogy zsarolni próbálta őt kormányzati kinevezések ügyében, valamint „aláássa Ukrajna katonai támogatását”. Babiš ezeket a vádakat visszautasította, és kiállt a politikus mellett.

A kormány azzal védekezik, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a lehető legnagyobb forrásokat biztosítja a hadsereg számára. Babiš egyben bírálta az előző kabinetet, mondván az

csak a háborúra és Ukrajnára koncentrált”, miközben háttérbe szorultak a hétköznapi problémák.

A vita nemcsak a költségvetésről szól: a kormány úgy döntött, hogy nem küld L–159-es könnyű támadó repülőgépeket Ukrajnának, ami szintén „aggodalmat keltett” a Zelenszkij-rezsim feltétlen támogatói körében.

Az Egyesült Államok részéről természetesen Donald Trump elnök régóta hangoztatott álláspontja mozgatja a szálakat, amelynek jegyében a Fehér Ház magasabb anyagi hozzájárulást vár el az európai szövetségesektől a védelmi kiadások terén.

Miközben vannak országok, amelyek igyekeznek eleget tenni a vállalásoknak, Kelet-Európában a korábbi, 2 százalékos GDP arányú költési célt is csak kevés ország teljesíti tartósan, és mindössze a lengyelek haladják meg a maguk 4,5 százalékával.

A feszültség újra kiélezheti a NATO-n belüli ellentéteket, és a szövetség céljaira notóriusan keveset áldozó Spanyolország mellé újabb európai tagállam kerülhet a szégyenpadra.

