Washington megdorgálta Prágát: az amerikaiaknak nem tetszik, hogy a csehek megvágnák a védelmi kiadásokat

A vita nemcsak a költségvetésről szól: a kormány úgy döntött, hogy nem küld L–159-es könnyű támadó repülőgépeket Ukrajnának, ami szintén „aggodalmat keltett” a Zelenszkij-rezsim feltétlen támogatói körében.

Az Egyesült Államok részéről természetesen Donald Trump elnök régóta hangoztatott álláspontja mozgatja a szálakat, amelynek jegyében a Fehér Ház magasabb anyagi hozzájárulást vár el az európai szövetségesektől a védelmi kiadások terén.

Miközben vannak országok, amelyek igyekeznek eleget tenni a vállalásoknak, Kelet-Európában a korábbi, 2 százalékos GDP arányú költési célt is csak kevés ország teljesíti tartósan, és mindössze a lengyelek haladják meg a maguk 4,5 százalékával.

A feszültség újra kiélezheti a NATO-n belüli ellentéteket, és a szövetség céljaira notóriusan keveset áldozó Spanyolország mellé újabb európai tagállam kerülhet a szégyenpadra.