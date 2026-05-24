Teljesült a magyar álom: a válogatott megismételte a tavalyi bravúrját

Tíz gól helyett „csak” kilenc – ismét alaposan elpáholta Svájc a magyar válogatottat
Jól indult a meccs, de a második harmadban bedaráltak.
A Lettországtól is vereséget szenvedő Nagy-Britannia esik ki a mieink csoportjából. A magyar jégkorong-válogatott jövőre is a legjobbak világbajnokságán szerepelhet.
Bennmaradt a magyar férfiválogatott a jégkorong-világbajnokság élvonalában, a legjobb 16 között, miután a brit csapat vasárnapi újabb vereségével továbbra is pont nélkül áll a zürichi csoportban.
Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese kedden 5–0-ra győzte le a briteket, akik ezúttal a lettekkel szemben maradtak alul, és most már semmiképpen sem mozdulhatnak el a sereghajtó, búcsút érő helyről.
A hárompontos magyaroknak még két mérkőzésük van hátra Zürichben:
A pont nélküli britek hétfőn a németek ellen zárják a tornát, és jövőre a divízió I/A-ban szerepelhetnek ismét.
A magyarok tavaly fennállásuk során először maradtak benn, és most ismét megőrizték élvonalbeli tagságukat.
A 2027-es vb-t május 14. és 30. között Düsseldorfban és Mannheimben rendezik.
