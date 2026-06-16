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tanuláskutató intézet mathias corvinus collegium rendezvény intézet

Bemutatják a Tanuláskutató Intézet egyéves munkáját

2026. június 16. 15:27

Az MCC egyetemi hallgatói a Magyarországon tanuló ázsiai hallgatókkal közösen végeztek kutatómunkát.

2026. június 16. 15:27
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A Tanuláskutató Intézet egyéves projektjéről tart rendezvényt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) , amelynek keretében bemutatják az MCC egyetemi hallgatói a Magyarországon tanuló ázsiai hallgatókkal közösen végeztek kutatómunkáját.

A szervezők közlése szerint az együttműködések célja az volt, hogy a résztvevők 

a közös tudományos munka révén mélyebb betekintést nyerjenek egymás gondolkodásmódjába, kulturális hátterébe és nézőpontjaiba.

Mint írták, a konferencia során a hallgatók bemutatják kutatási eredményeiket, valamint megosztják a közös munka során szerzett tapasztalataikat és következtetéseiket.

A június 19-i ingyenes rendezvényre a Facebookon, valamint az MCC honlapján lehet regisztálni.

Nyitókép: Facebook

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