Bemutatják a Tanuláskutató Intézet egyéves munkáját

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Az MCC egyetemi hallgatói a Magyarországon tanuló ázsiai hallgatókkal közösen végeztek kutatómunkát.
A Tanuláskutató Intézet egyéves projektjéről tart rendezvényt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) , amelynek keretében bemutatják az MCC egyetemi hallgatói a Magyarországon tanuló ázsiai hallgatókkal közösen végeztek kutatómunkáját.
A szervezők közlése szerint az együttműködések célja az volt, hogy a résztvevők
a közös tudományos munka révén mélyebb betekintést nyerjenek egymás gondolkodásmódjába, kulturális hátterébe és nézőpontjaiba.
Mint írták, a konferencia során a hallgatók bemutatják kutatási eredményeiket, valamint megosztják a közös munka során szerzett tapasztalataikat és következtetéseiket.
A június 19-i ingyenes rendezvényre a Facebookon, valamint az MCC honlapján lehet regisztálni.
Nyitókép: Facebook