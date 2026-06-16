Bemutatják a Tanuláskutató Intézet egyéves munkáját

A Tanuláskutató Intézet egyéves projektjéről tart rendezvényt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) , amelynek keretében bemutatják az MCC egyetemi hallgatói a Magyarországon tanuló ázsiai hallgatókkal közösen végeztek kutatómunkáját.

A szervezők közlése szerint az együttműködések célja az volt, hogy a résztvevők