„Semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt” – közlemény adott ki az MCC

Közleményben reagált a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzésre az intézmény vezetősége. Az MCC szerint a nyilvánosság számára félreérthető lehetett Orbán Balázs megszólalása, ezért szükségesnek tartották a tények ismertetését, elsősorban a diákok, a szülők és a munkatársak megnyugtatása érdekében.

A közlemény szerint a nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem váratlan kormányzati döntés következménye. Az MCC hangsúlyozta, hogy a lépés összhangban áll az intézményről szóló törvényben rögzített menetrenddel, amely alapján az alapítói jogok gyakorlójának legkésőbb július 31-ig intézkednie kellett a KEKVA-forma megszüntetéséről.