„Semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt” – közlemény adott ki az MCC

A Mathias Corvinus Collegium Alapítványról posztolt Orbán Balázs
Bejegyzéséhez csatolta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter dokumentumát.
Jelenleg is konstruktív együttműködés zajlik a kormánnyal annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.
Közleményben reagált a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzésre az intézmény vezetősége. Az MCC szerint a nyilvánosság számára félreérthető lehetett Orbán Balázs megszólalása, ezért szükségesnek tartották a tények ismertetését, elsősorban a diákok, a szülők és a munkatársak megnyugtatása érdekében.
A közlemény szerint a nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem váratlan kormányzati döntés következménye. Az MCC hangsúlyozta, hogy a lépés összhangban áll az intézményről szóló törvényben rögzített menetrenddel, amely alapján az alapítói jogok gyakorlójának legkésőbb július 31-ig intézkednie kellett a KEKVA-forma megszüntetéséről.
Az intézmény ismertette a folyamat további lépéseit is. Eszerint a kormány határozatot hoz a KEKVA megszüntetéséről, majd az alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót, hogy nyilatkozzon a továbbműködtetés szándékáról. Ebben az eljárásban a Tombor család dönthet arról, hogy a jövőben is működtetni kívánja-e az MCC-t.
Amennyiben erre vonatkozó szándékát jelzi, a kormány visszavonhatja a megszüntetésről szóló döntést.
Az MCC vezetése hangsúlyozta, hogy „semmilyen rendkívüli vagy váratlan fejlemény nem történt”, és jelenleg is konstruktív együttműködés zajlik a kormánnyal annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.
A közlemény végén az intézmény kiemelte: bíznak abban, hogy a Kárpát-medence 30 helyszínén működő, mintegy 8000 diákot elérő tehetséggondozó program, valamint a képzések, kutatások és nemzetközi ösztöndíjprogramok a megszokott rendben folytatódhatnak. Hozzátették, hogy továbbra is a diákok, a szülők és a munkatársak jövőjét és nyugalmát tekintik elsődleges szempontnak.
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Bejegyzéséhez csatolta Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter dokumentumát.
Nyitókép: MCC