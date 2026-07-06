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kekva orbán balázs mathias corvinus collegium

„Semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt” – közlemény adott ki az MCC

2026. július 06. 16:36

Jelenleg is konstruktív együttműködés zajlik a kormánnyal annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.

2026. július 06. 16:36
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Közleményben reagált a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának korábbi elnöke által közzétett bejegyzésre az intézmény vezetősége. Az MCC szerint a nyilvánosság számára félreérthető lehetett Orbán Balázs megszólalása, ezért szükségesnek tartották a tények ismertetését, elsősorban a diákok, a szülők és a munkatársak megnyugtatása érdekében.

A közlemény szerint a nyilvánosságra került alapítói határozat, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi (KEKVA) forma megszüntetéséről rendelkezik, nem váratlan kormányzati döntés következménye. Az MCC hangsúlyozta, hogy a lépés összhangban áll az intézményről szóló törvényben rögzített menetrenddel, amely alapján az alapítói jogok gyakorlójának legkésőbb július 31-ig intézkednie kellett a KEKVA-forma megszüntetéséről.

Az intézmény ismertette a folyamat további lépéseit is. Eszerint a kormány határozatot hoz a KEKVA megszüntetéséről, majd az alapítói joggyakorló felhívja az államháztartáson kívüli alapítót, hogy nyilatkozzon a továbbműködtetés szándékáról. Ebben az eljárásban a Tombor család dönthet arról, hogy a jövőben is működtetni kívánja-e az MCC-t. 

Amennyiben erre vonatkozó szándékát jelzi, a kormány visszavonhatja a megszüntetésről szóló döntést.

Az MCC vezetése hangsúlyozta, hogy „semmilyen rendkívüli vagy váratlan fejlemény nem történt”, és jelenleg is konstruktív együttműködés zajlik a kormánnyal annak érdekében, hogy az eredeti alapító más szervezeti formában, zökkenőmentesen működtethesse tovább az intézményt.

A közlemény végén az intézmény kiemelte: bíznak abban, hogy a Kárpát-medence 30 helyszínén működő, mintegy 8000 diákot elérő tehetséggondozó program, valamint a képzések, kutatások és nemzetközi ösztöndíjprogramok a megszokott rendben folytatódhatnak. Hozzátették, hogy továbbra is a diákok, a szülők és a munkatársak jövőjét és nyugalmát tekintik elsődleges szempontnak. 

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Nyitókép: MCC

Összesen 38 komment

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reciprofi
2026. július 06. 19:10
Igen ....Hát perszeeee!!!! orbán balázs újabb "mesterterve" szopogassad, faszkalap! Konzekvensen, kitartóan műveltek azt, amit. Semmi kapkodás. Átgondolt, alapos pusztítás és rablás. A lényeg, minden állami forrástól elvágni őket. Minden állam adott részvény csomagot visszavenni. Minden állam által adott ingatlant visszavenni . Ha ennek ellenére életben maradnak...az nagy kár. .
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fintaj-2
2026. július 06. 18:56
MCC, Tombor család, mire vártok? A Tisza kormánnyal egyezkedni nem lehet. Támadjátok meg a magyar bíróságon Ruff Bálint miniszter megszüntető határozatát! Bár a jogi fegyvertár adott, a helyzetet bonyolítja, hogy a kormány és a Tisza-párti jogalkotás éppen az Európai Bizottsággal való politikai feszültségek csökkentése (az uniós pénzek és Erasmus-források zárolásának feloldása) érdekében döntött a sokat vitatott óriásalapítványok felszámolása mellett. Emiatt kicsi az esélye annak, hogy az Európai Bizottság megtámadná a folyamatot, így a jogi fellépés leginkább magának az MCC-nek és az alapítóknak a kezében van.
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1
1
fintaj-2
•••
2026. július 06. 18:51 Szerkesztve
A magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hagyományos magánjogi dogmatikája és az Európai Unió Bíróságának (EUB) uniós jogon alapuló gyakorlata egyaránt éles ellentétben áll az olyan típusú állami beavatkozásokkal, mint az MCC Alapítvány kormányzati megszüntetése és vagyonának visszavétele. Mindkét jogrendszer a maga eszközeivel tiltja az alapítványok feletti önkényes állami kontrollt, az elért eredményt azonban a magyar jogalkotó az Alaptörvény (alkotmányos szintű) módosításával kényszerítette ki. Az Európai Unió Bíróságán (EUB) elvi és gyakorlati szinten is megtámadható az, hogy a magyar jogalkotó az Alaptörvény (alkotmányos szintű) módosításával kényszerítette ki az MCC Alapítvány megszüntetését és vagyonának elvonását. Bár a nemzeti alkotmányok módosítása alapesetben tagállami hatáskör, az EUB állandó joggyakorlata szerint a tagállamok nem használhatják a saját alkotmányuk vagy alaptörvényük módosítását kibúvóként az uniós jogi kötelezettségek alól.
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isler111
2026. július 06. 18:38
A tehetség gondozást fel kell számolni Magyarországon - erre kérte (utasította - parancsolta) Ursula MP1G - főnöke! A magyar diákokat el kell butítani az oktatást pedig le kell zülleszteni!!! Ezért kellet kirugdosni az egyetemek kiváló vezetőit is és ezért kell eltörölni a teljesítmény alapú bérezést is - így minden tanár """egyforma""" a pocsék - oktatni nem tudó tanárok fénykora következik és a gyerekek butulása! Ezzel biztosítva a jövőben a Tisza szavazók utánpótlását hiszen a gondolkodni képtelen buta embereket könnyebben tudja a Tisza megvezetni! Lásd április 12-ét!!! Ursula azért kérte a tehetséges fiatalok támogatásának megszüntetését mert a tehetséges fiatalokból jó orvos - programozó - ügyvéd - mérnök -stb... válhat - akik a tehetségükkel tovább erősítik a Magyar gazdaságot. Ez veszélyt jelent Németország gazdaságára és központi - önkényuralmi rendszerének kiépítésére!!!
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