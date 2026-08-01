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orbán balázs szijjártó péter lázár jános hortay olivér Budai Gyula Palóc André

ATV: Hortay Olivér és Palóc André érkeznek a Fidesz-frakcióba, Budai Gyula távozik

2026. augusztus 01. 15:31

Nagyszabású átalakítás várható a legnagyobb ellenzéki pártnál.

2026. augusztus 01. 15:31
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Hortay Olivér és Palóc André ülhetnek be a Fidesz-frakcióba, miután Szijjártó Péter helye megüresedett, s várhatóan Budai Gyula is távozni fog az Országgyűlésből – értesült az ATV.

A portál úgy tudja, hogy a változásokról szombat délelőtt értesítették a frakció tagjait.

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Ezek a helycserék már egy nagyobb, a 44 fős Fidesz-frakció 10-15 százalékát (azaz 4-6 képviselőt) érintő átalakítás részei, melyet az előzetesen is tudott személyi változásokon kívül – Orbán Balázs az EP-be távozik, Lázár János csak egy évre vállalta a képviselőséget – a megváltozott politikai napirend is indokol.

A most előtérbe kerülő témák közül Hortay Olivér az energetika, Palóc André a gazdaságpolitika szakértője. Budai Gyula régóta Szijjártó Péter közvetlen munkatársa, nem kizárható, hogy a volt tárcavezetővel együtt a BYD-hoz távozik. 

Mint nemrég megírtuk: Orbán Balázs helyére Szekeres Pál EP-képviselő, paralimpiai bajnok érkezik.

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Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

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Összesen 79 komment

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johannluipigus
2026. augusztus 01. 18:44
Hogy vergődik már ez a tót szolga? Nagyon beütött a kis légyfosnak, hogy helyére tettem a kis buzit. Akkor erről ennyit. Ja. És küldd el SMS-ben a lopott országotok történetét.
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 01. 18:41
johannlófingusz, a "szolgák" szolgája. Alantas magyar. Oroszország Anyácska, a szláv birodalom seggnyalója. 🤣
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 01. 18:40
Inkább szláv, mint paraszt magyar. Jobbágymentalitás. Szervilizmus. Idegenek szolgái. 🤣🤣🤣
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Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 01. 18:39
johannluipigus 2026. augusztus 01. 18:31 Vergődj csak, te tót állat! A fejed tetejére állhatsz, de mindig szláv, akarom mondani szolga maradsz. Szláv. Mint az általad imádott Oroszország Anyácska. Szintén szláv. Látod, te szenilis vén buzi? A "szolgák" szolgája vagy. A csicskám vagy. 🤣🤣🤣🤣🤣
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