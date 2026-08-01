ATV: Hortay Olivér és Palóc André érkeznek a Fidesz-frakcióba, Budai Gyula távozik

Hazajön az Országgyűlésbe Szekeres Pál, Orbán Balázs váltja az Európai Parlamentben
Tervezett csere történik.
Nagyszabású átalakítás várható a legnagyobb ellenzéki pártnál.
Hortay Olivér és Palóc André ülhetnek be a Fidesz-frakcióba, miután Szijjártó Péter helye megüresedett, s várhatóan Budai Gyula is távozni fog az Országgyűlésből – értesült az ATV.
A portál úgy tudja, hogy a változásokról szombat délelőtt értesítették a frakció tagjait.
Ezek a helycserék már egy nagyobb, a 44 fős Fidesz-frakció 10-15 százalékát (azaz 4-6 képviselőt) érintő átalakítás részei, melyet az előzetesen is tudott személyi változásokon kívül – Orbán Balázs az EP-be távozik, Lázár János csak egy évre vállalta a képviselőséget – a megváltozott politikai napirend is indokol.
A most előtérbe kerülő témák közül Hortay Olivér az energetika, Palóc André a gazdaságpolitika szakértője. Budai Gyula régóta Szijjártó Péter közvetlen munkatársa, nem kizárható, hogy a volt tárcavezetővel együtt a BYD-hoz távozik.
Mint nemrég megírtuk: Orbán Balázs helyére Szekeres Pál EP-képviselő, paralimpiai bajnok érkezik.
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Tervezett csere történik.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner