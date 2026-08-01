ATV: Hortay Olivér és Palóc André érkeznek a Fidesz-frakcióba, Budai Gyula távozik

Hortay Olivér és Palóc André ülhetnek be a Fidesz-frakcióba, miután Szijjártó Péter helye megüresedett, s várhatóan Budai Gyula is távozni fog az Országgyűlésből – értesült az ATV.

A portál úgy tudja, hogy a változásokról szombat délelőtt értesítették a frakció tagjait.