Kőkemény szakmai kritikát fogalmaztak meg Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal szemben

A korábban Lázár Jánost is élesen kritizáló VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) is ez utóbbiak közé tartozik.

Mint Facebook-oldalukon írják, korántsem elégedettek a sajtótájékoztató tartalmával, amely nagyrészt megint csak a Fidesz ostorozásával telt, de a tényszerű elemekkel – ígétetek, koncepciók, projektek – is számos gondjuk akadt.

„Vajúdtak a hegyek... Vetítéssel, tömény önfényezéssel, tények elhallgatásával, mások tollaival való ékeskedéssel (igen nagy százalékban), sőt itt-ott hazudozással telített sajtótájékoztatón mutatta be a két jómadár a vasútfejlesztési elképzeléseket, ahol az egyes elképzelések időhorizontja (10-év? 15 év?) leginkább a sűrű homályba veszett” – írták.