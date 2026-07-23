Kőkemény szakmai kritikát fogalmaztak meg Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal szemben

A fővárosnak is jut uniós pénz: hosszabb lesz az M3-as metró
Karácsony Gergely történelminek nevezte a bejelentést
„Vetítés, tömény önfényezés, itt-ott hazudozás” – a fideszességgel nem vádolható VEKE pontról pontra végigvette a két politikus a tömegközlekedés megújításáról szóló nagyívű ígéreteit.
Emlékezetes, hosszú sajtótájékoztatón mutatta be Magyar Péter miniszterelnök társaságában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy miként tervezik megújítani a közösségi közlekedést Magyarországon.
A bejelentések vegyes fogadtatásban részesültek; Karácsony Gergely főpolgármester például lelkendezett ezek hallatán, mások ennél kevésbé látják derűsnek a helyzetet.
Ezt is ajánljuk a témában
Karácsony Gergely történelminek nevezte a bejelentést
A korábban Lázár Jánost is élesen kritizáló VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) is ez utóbbiak közé tartozik.
Mint Facebook-oldalukon írják, korántsem elégedettek a sajtótájékoztató tartalmával, amely nagyrészt megint csak a Fidesz ostorozásával telt, de a tényszerű elemekkel – ígétetek, koncepciók, projektek – is számos gondjuk akadt.
„Vajúdtak a hegyek... Vetítéssel, tömény önfényezéssel, tények elhallgatásával, mások tollaival való ékeskedéssel (igen nagy százalékban), sőt itt-ott hazudozással telített sajtótájékoztatón mutatta be a két jómadár a vasútfejlesztési elképzeléseket, ahol az egyes elképzelések időhorizontja (10-év? 15 év?) leginkább a sűrű homályba veszett” – írták.
Kiemelték: „a legtöbbször elhangzott kifejezés a „Lázár János” volt, közvetlen utána a tizenhatévezés, fideszezés és hasonló beszólogatások és sértegetések voltak,
a két exfideszes politikus felváltva szórta az átkokat, amelyek a sajtótájékoztató jelentős részét tették ki”.
Mindez a „performansz” komolyságát is kikezdte szerintük, és megemlékeztek Magyar Péter leköpéséről is, aminek kapcsán ironikusan a miniszterelnök „kiváló személyvédelméhez” is gratuláltak.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
Ugyanakkor kritizálták azt is, hogy rég meglévő és előkészített projekteket igyekezett úgy bemutatni a két politikus, mintha azok az új kormány érdemei lennének.
„a projektek döntő többsége eddig is ismert volt (akár évtizedek óta), legtöbbjüknél már milliárdokat költött az ország az előkészítésre,
mégis minden úgy hangzott el, mintha mindent már Vitézy és mostani kormány kezdett volna el, sőt, talált volna ki... hát persze”
– írták.
„Maga a Baross Gábor terv nem más, mint az eddigi elképzelések összesöprése egy lapátra, amelyben mindent összeszedtek, amit csak találtak, még az EIB hiteles (Lázár!!!) és koncessziós (Lázár!!!) elképzeléseket is, a MÁV-GySEV saját karbantartási munkáit is, sőt még a 3-as metró két megállós hosszabbítását is...”
Ezt is ajánljuk a témában
Mint írták, a vasútrombolás évei után a valódi vasútfejlesztések időszaka következik.
Ugyanakkor szerintük egészen egyszerűen a kapacitáshiány miatt kizárt, hogy mindez meg tudjon valósulni.
A valódi válaszokat is hiányolták, de a sajtó kormánypropagandistáiba is beleszálltak.
„Az újságírói kérdések többségére is csak maszatolás volt a „válasz”, már persze a tömény lázározáson túl. A színvonalra jellemző, hogy volt „újságíró”, akinek a miniszterelnökkel való szelfikészítés fontosabb volt, mint maga a sajtótáj...”
Úgy vélik, ez csak „a fészbúk- és szelfikormányzás egy újabb fejezete”, ahol „az ígérgetéshegyek mellett sok újdonságot nem lehetett megtudni, de legalább egy újabb nagy magyar ember, Baross Gábor nevére is sikerült rátelepedni, azt beszennyezni”.
Az elsőre gigantikusnak tűnő 3500 milliárdos program költségvetését szintén árnyalták: ha 10 vagy 15 éves a program, akkor csak 235-350 milliárd forintról van szó, „ami töredéke a közútra fordított költségeknek.
Sőt, ha azt vesszük, hogy csak a külföldi kamionosok kétszer-háromszor ennyit fizetnek be útdíjként a magyar államkasszába, akkor nyugodtan használhatjuk rá az elégtelen szót is”.
„Ez minden, csak nem az osztrák tempó” – tették hozzá.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala