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vitézy dávid lázár jános karácsony gergely Magyar Péter

Kőkemény szakmai kritikát fogalmaztak meg Magyar Péterrel és Vitézy Dáviddal szemben

2026. július 23. 12:21

„Vetítés, tömény önfényezés, itt-ott hazudozás” – a fideszességgel nem vádolható VEKE pontról pontra végigvette a két politikus a tömegközlekedés megújításáról szóló nagyívű ígéreteit.

2026. július 23. 12:21
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Emlékezetes, hosszú sajtótájékoztatón mutatta be Magyar Péter miniszterelnök társaságában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy miként tervezik megújítani a közösségi közlekedést Magyarországon.

A bejelentések vegyes fogadtatásban részesültek; Karácsony Gergely főpolgármester például lelkendezett ezek hallatán, mások ennél kevésbé látják derűsnek a helyzetet.

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A korábban Lázár Jánost is élesen kritizáló  VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) is ez utóbbiak közé tartozik.

Mint Facebook-oldalukon írják, korántsem elégedettek a sajtótájékoztató tartalmával, amely nagyrészt megint csak a Fidesz ostorozásával telt, de a tényszerű elemekkel – ígétetek, koncepciók, projektek – is számos gondjuk akadt.

„Vajúdtak a hegyek... Vetítéssel, tömény önfényezéssel, tények elhallgatásával, mások tollaival való ékeskedéssel (igen nagy százalékban), sőt itt-ott hazudozással telített sajtótájékoztatón mutatta be a két jómadár a vasútfejlesztési elképzeléseket, ahol az egyes elképzelések időhorizontja (10-év? 15 év?) leginkább a sűrű homályba veszett” – írták.

Kiemelték: „a legtöbbször elhangzott kifejezés a „Lázár János” volt, közvetlen utána a tizenhatévezés, fideszezés és hasonló beszólogatások és sértegetések voltak, 

a két exfideszes politikus felváltva szórta az átkokat, amelyek a sajtótájékoztató jelentős részét tették ki”.

Mindez a „performansz” komolyságát is kikezdte szerintük, és megemlékeztek Magyar Péter leköpéséről is, aminek kapcsán ironikusan a miniszterelnök „kiváló személyvédelméhez” is gratuláltak.

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Ugyanakkor kritizálták azt is, hogy rég meglévő és előkészített projekteket igyekezett úgy bemutatni a két politikus, mintha azok az új kormány érdemei lennének.

„a projektek döntő többsége eddig is ismert volt (akár évtizedek óta), legtöbbjüknél már milliárdokat költött az ország az előkészítésre, 

mégis minden úgy hangzott el, mintha mindent már Vitézy és mostani kormány kezdett volna el, sőt, talált volna ki... hát persze”

írták.

„Maga a Baross Gábor terv nem más, mint az eddigi elképzelések összesöprése egy lapátra, amelyben mindent összeszedtek, amit csak találtak, még az EIB hiteles (Lázár!!!) és koncessziós (Lázár!!!) elképzeléseket is, a MÁV-GySEV saját karbantartási munkáit is, sőt még a 3-as metró két megállós hosszabbítását is...”

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Ugyanakkor szerintük egészen egyszerűen a kapacitáshiány miatt kizárt, hogy mindez meg tudjon valósulni.

A valódi válaszokat is hiányolták, de a sajtó kormánypropagandistáiba is beleszálltak.

„Az újságírói kérdések többségére is csak maszatolás volt a „válasz”, már persze a tömény lázározáson túl. A színvonalra jellemző, hogy volt „újságíró”, akinek a miniszterelnökkel való szelfikészítés fontosabb volt, mint maga a sajtótáj...”

Úgy vélik, ez csak „a fészbúk- és szelfikormányzás egy újabb fejezete”, ahol „az ígérgetéshegyek mellett sok újdonságot nem lehetett megtudni, de legalább egy újabb nagy magyar ember, Baross Gábor nevére is sikerült rátelepedni, azt beszennyezni”.

Az elsőre gigantikusnak tűnő 3500 milliárdos program költségvetését szintén árnyalták: ha 10 vagy 15 éves a program, akkor csak 235-350 milliárd forintról van szó, „ami töredéke a közútra fordított költségeknek. 

Sőt, ha azt vesszük, hogy csak a külföldi kamionosok kétszer-háromszor ennyit fizetnek be útdíjként a magyar államkasszába, akkor nyugodtan használhatjuk rá az elégtelen szót is”. 

„Ez minden, csak nem az osztrák tempó” – tették hozzá.

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
piramis-2
2026. július 23. 13:30
Poloska hazudik. Kólás dobozok tapsolnak. Normál üzem. - 0%-os gyógyszer ÁFA? - 5%-os élelmiszer ÁFA? - egészségügy rendbetétele? - 480Ft már a benzin? - 100.000Ft-os iskolakezdési támogatás? - EU-s pénzek? Und so weiter... Und so weiter...
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1
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2026. július 23. 13:28
A 142-es vasútvonallal Vitézy már két kampányt is végigcsinált, hálás egy vonal, az biztos. Igaz, azóta sem történt semmi, esetleg egy kis lassulás. Igazi bohóc vasútmodellező. 🤡🤡🤡
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2
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 23. 13:09
A Csepeli Szabadkikötő teherforgalmát biztosító vasúti híd újjáépítését a kormány már 2017-ben kiemelt projektté nyilvánította. Folyamatos viták voltak a fővárossal, hogy kinek mi lenne a feladata. Végül is a baloldal addig fúrkálta meg Brüsszelben a forrásokat, hogy nem került rá sor. Más Bizonyos szakaszokon (pl. a Budapest–Belgrád vasútvonal kapcsán) visszaépítik a korábbi vezetés által elhagyott Portfolio, de a helyi lakosság által igényelt műszaki elemeket. finanszírozásának gerincét az Európai Uniótól hazahozott források biztosítanák amiből még egy árva kanyit sem hoztak haza. A felvázolt Ígéretek majd 20 évet ölelnek át. Hát kérem van itt arc de inkább pofa.....
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tecota
2026. július 23. 13:05
A Fidesz tollaival ékeskednek, miközben el is akarják törölni azt.
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