A fővárosnak is jut uniós pénz: hosszabb lesz az M3-as metró

Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid minderről akkor beszélt, amikor Magyar Péter miniszterelnök társaságában

felvázolta a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot.

A fővárosi metróhálózat európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztését Karácsony Gergely saját közösségi oldalán üdvözölte. A főpolgármester szerint