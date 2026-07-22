A fővárosnak is jut uniós pénz: hosszabb lesz az M3-as metró

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Karácsony Gergely történelminek nevezte a bejelentést
Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid minderről akkor beszélt, amikor Magyar Péter miniszterelnök társaságában
felvázolta a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot.
A fővárosi metróhálózat európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztését Karácsony Gergely saját közösségi oldalán üdvözölte. A főpolgármester szerint
történelmi nap a magyar közösségi közlekedés történetében az M3-as meghosszabbítása.
„Az előző kormánnyal való tárgyalások során végig azt képviseltem, hogy nem múlhat el egy hétéves EU-s költségvetési ciklus úgy, hogy Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósul meg. Sajnos az Orbán-kormány eszelős politikája miatt rengeteg pénzt és időt vesztettünk, de most az új kormánynak köszönhetően mentjük, ami menthető” – írta Karácsony, hozzátéve, hogy az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak.
Most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel.
A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat – fogalmazott a főpolgármester.
Nyitókép: Facebook/Nagy Dávid