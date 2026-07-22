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vitézy dávid M3-as metró vasútfejlesztés karácsony gergely Magyar Péter

A fővárosnak is jut uniós pénz: hosszabb lesz az M3-as metró

2026. július 22. 11:48

Karácsony Gergely történelminek nevezte a bejelentést

2026. július 22. 11:48
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Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid minderről akkor beszélt, amikor Magyar Péter miniszterelnök társaságában 

felvázolta a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot. 

A fővárosi metróhálózat európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztését Karácsony Gergely saját közösségi oldalán  üdvözölte. A főpolgármester szerint 

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történelmi nap a magyar közösségi közlekedés történetében az M3-as meghosszabbítása. 

„Az előző kormánnyal való tárgyalások során végig azt képviseltem, hogy nem múlhat el egy hétéves EU-s költségvetési ciklus úgy, hogy Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósul meg. Sajnos az Orbán-kormány eszelős politikája miatt rengeteg pénzt és időt vesztettünk, de most az új kormánynak köszönhetően mentjük, ami menthető” – írta Karácsony, hozzátéve, hogy  az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, az M3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak. 

Most a Rákospalota-Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. 

A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat – fogalmazott a főpolgármester.

Nyitókép: Facebook/Nagy Dávid

 

 

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Összesen 50 komment

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PMike07
2026. július 22. 13:46
Na végre!! Újra lophatnak a libsi, bolsi mocskok milliárdokat! Ki voltak, vannak éhezve, nagyon!! Biztos csurran-cseppen pszichopata, nárcisztikus poloskának is...
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ördöngös pepecselés
2026. július 22. 13:44
"Sajnos az Orbán-kormány eszelős politikája miatt rengeteg pénzt és időt vesztettünk" tanulj meg hazudni Geli mert PoloskaPöti mellett esélyed sincs. 1994ben ez a szakasz már kampánytéma volt és a kutyafasza se csinálta meg mert nincs rá szükség. Ilyen alapon a Havannára is ki lehetne vinni, csak ez már majdnem kész csak össze kell kötni a vasúttal és bekeríteni. Persze ha csak lopni akartok belőle mint Demszki akkor ideális
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vitez-laszlo
•••
2026. július 22. 13:42 Szerkesztve
Nem lett volna jobba Kőér utcáról kivinni a reptérre? (7-8km) Végre megoldódott volna az amit 100 éve képtelenek megoldani.
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2
0
tonton
2026. július 22. 13:32
Komoly! Két megálló. Amiből az egyik szinte megvan, mert a vágányvég a korábban tervezett állomás eleje. Végre megint lehet fejni az adófizetőket.
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1
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