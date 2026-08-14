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lépfene szarvasmarha NÉBIH

Lépfenét találtak Borsodban, inváziós bogár közelít a magyar határhoz

2026. augusztus 14. 10:00

A hatóság mindkét esetben azonnali intézkedéseket rendelt el.

2026. augusztus 14. 10:00
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Két különböző, de jelentős állategészségügyi és növényvédelmi kockázatra figyelmeztetett a Nébih. 

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lépfene-fertőzést azonosítottak egy szarvasmarha-állományban, miközben a magyar határtól alig 500 méterre egy rendkívül veszélyes inváziós kártevőt, a japán cserebogarat fogták be Szlovéniában.

A Nébih laboratóriuma egy borsodi gazdaságban mutatta ki a lépfene jelenlétét, miután hat szarvasmarha váratlanul elhullott. A fertőzés feltételezett forrása egy spórákkal szennyezett legelőterület lehet. A hatóság helyi zárlatot rendelt el, és megkezdte az érintett állomány vakcinázását. 

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Mint írják, a lépfene ritka, de 

súlyos fertőző betegség, amely állatokat és embereket egyaránt megbetegíthet.

A kórokozó spórái akár évtizedekig életképesek maradhatnak a talajban, és aszály, földmunka vagy áradás következtében ismét a felszínre kerülhetnek. A Nébih ezért külön is felhívta az állattartók figyelmét a megelőző vakcinázás fontosságára. 

Eközben növényvédelmi szakemberek a magyar határtól mintegy 500 méterre, a szlovéniai Pince település közelében japán cserebogarat fogtak. A Magyarországon még nem honos inváziós faj több száz növényfajt károsíthat, köztük 

  • szőlőt, 
  • gyümölcsfákat, 
  • dísznövényeket és 
  • mezőgazdasági kultúrákat. 

A kártevő terjedése miatt a Nébih és a területi hatóságok feromoncsapdákat helyeztek ki Zala vármegyében, elsősorban a Szlovénia felől érkező tranzitútvonalak mentén. A szakemberek szerint a bogár nagy távolságokra leginkább járművekkel, szállítmányokkal vagy utazók poggyászaiban juthat el. 

A hatóság arra kéri a lakosságot és a külföldről hazatérőket, hogy fokozottan figyeljék járműveiket, csomagjaikat és kempingfelszereléseiket, a japán cserebogár észlelését pedig haladéktalanul jelentsék a Nébihnek vagy az illetékes kormányhivatalnak.

Fotó: Nébih

 

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Összesen 2 komment

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Bitrex®
2026. augusztus 14. 10:06
Az inváziós bogarak már két éve itt vannak. Mi csak poloskáknak hívjuk őket. Tavasszal 3,3 milliót számoltak az országban, szerencsére azóta megfeleződött a számuk, de annál agresszívabbak.
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