Lépfenét találtak Borsodban, inváziós bogár közelít a magyar határhoz

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A hatóság mindkét esetben azonnali intézkedéseket rendelt el.
Két különböző, de jelentős állategészségügyi és növényvédelmi kockázatra figyelmeztetett a Nébih.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lépfene-fertőzést azonosítottak egy szarvasmarha-állományban, miközben a magyar határtól alig 500 méterre egy rendkívül veszélyes inváziós kártevőt, a japán cserebogarat fogták be Szlovéniában.
A Nébih laboratóriuma egy borsodi gazdaságban mutatta ki a lépfene jelenlétét, miután hat szarvasmarha váratlanul elhullott. A fertőzés feltételezett forrása egy spórákkal szennyezett legelőterület lehet. A hatóság helyi zárlatot rendelt el, és megkezdte az érintett állomány vakcinázását.
Mint írják, a lépfene ritka, de
súlyos fertőző betegség, amely állatokat és embereket egyaránt megbetegíthet.
A kórokozó spórái akár évtizedekig életképesek maradhatnak a talajban, és aszály, földmunka vagy áradás következtében ismét a felszínre kerülhetnek. A Nébih ezért külön is felhívta az állattartók figyelmét a megelőző vakcinázás fontosságára.
Eközben növényvédelmi szakemberek a magyar határtól mintegy 500 méterre, a szlovéniai Pince település közelében japán cserebogarat fogtak. A Magyarországon még nem honos inváziós faj több száz növényfajt károsíthat, köztük
A kártevő terjedése miatt a Nébih és a területi hatóságok feromoncsapdákat helyeztek ki Zala vármegyében, elsősorban a Szlovénia felől érkező tranzitútvonalak mentén. A szakemberek szerint a bogár nagy távolságokra leginkább járművekkel, szállítmányokkal vagy utazók poggyászaiban juthat el.
A hatóság arra kéri a lakosságot és a külföldről hazatérőket, hogy fokozottan figyeljék járműveiket, csomagjaikat és kempingfelszereléseiket, a japán cserebogár észlelését pedig haladéktalanul jelentsék a Nébihnek vagy az illetékes kormányhivatalnak.
Fotó: Nébih