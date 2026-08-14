Lépfenét találtak Borsodban, inváziós bogár közelít a magyar határhoz

Eközben növényvédelmi szakemberek a magyar határtól mintegy 500 méterre, a szlovéniai Pince település közelében japán cserebogarat fogtak. A Magyarországon még nem honos inváziós faj több száz növényfajt károsíthat, köztük

szőlőt,

gyümölcsfákat,

dísznövényeket és

mezőgazdasági kultúrákat.

A kártevő terjedése miatt a Nébih és a területi hatóságok feromoncsapdákat helyeztek ki Zala vármegyében, elsősorban a Szlovénia felől érkező tranzitútvonalak mentén. A szakemberek szerint a bogár nagy távolságokra leginkább járművekkel, szállítmányokkal vagy utazók poggyászaiban juthat el.