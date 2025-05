Van egy magyar régió, ahová nagyon nem szabad bejutnia ennek a betegségnek

A ragadós száj- és körömfájás jelenleg a hazai tejmarhatelepek mintegy 5 százalékát érinti, de a szakértők bizakodók: a betegség terjedése megfékezhető a szigorú járványügyi előírások következetes betartásával. Az InfoRádió Héjja Csabát, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának stratégiai elemzőjét kérdezte a járványhelyzetről.

A szakember szerint a következő napok kulcsfontosságúak. Ha nem történik újabb kitörés, akkor a járvány lassulása és megfékezése bizakodásra adhat okot.

„Az idő leteltének határán vagyunk, ezért azt gondolom, hogy ha e hét végére nem lesz újabb kitörés,

akkor bár szigorúan fenn kell tartani ezeket a járványvédelmi intézkedéseket, lehet egy nagyobb nyugalom bennünk”

– fogalmazott.

A szakember ugyanakkor figyelmeztetett: különösen nagy kockázatot jelentene, ha a fertőzés eljutna az Alföldre, ahol a magasabb állatsűrűség, a telepek koncentrációja és a fokozott emberi, illetve járműmozgás kedvezne a vírus gyors terjedésének. A húsmarhák esetében emellett a nemzeti parkok területe is veszélyeztetett lehet.

Héjja Csaba hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet alapján a járvány öt kisalföldi telepre korlátozódott,

így várhatóan nem lesz számottevő hatással a teljes magyar mezőgazdaságra.

A szakember szerint ennek feltétele a szigorú protokollok fenntartása, például a határon alkalmazott fertőtlenítő szőnyegek, valamint a telepek látogatására vonatkozó szigorú szabályok, amelyek előírják a belépők fertőtlenítését és korlátozott mozgását.

A nagyüzemi, intenzív állattartás sebezhetősége szintén előtérbe került. Héjja kiemelte, hogy a magas tejhozamú Holstein-fríz tehenek különösen érzékenyek a fertőzésekre, így a száj- és körömfájásra is, ezért fokozott higiéniára van szükség.

Végezetül emlékeztetett arra is, hogy a korábbi afrikai sertéspestis-járvány már kikényszerítette a hazai járványvédelmi rendszer megerősítését, amelyet most a száj- és körömfájás újabb kihívások elé állít, de egyben további fejlesztésekre is ösztönöz.