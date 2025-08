„Szeretném bizonyítani, nem hiába vett meg a Fradi” – két gólpasszt és egy gólt ért el a BL-keretből kimaradt 20 éves tehetség

„Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, szerettük is volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, nagyjából sikerült is, utána rá is rúgtuk a másodikat” – mesélte Nagy, majd a Mandiner felvetette neki, hogy a vezetést ő már a 4. percben megszerezhette volna, amikor lövését Gyollai Dániel kapus szögletre ütötte.

„Sajnos viszonylag közel volt a kapus hozzám, de azért megpróbáltam. Jó lett volna, ha már akkor megszerezzük a vezetést, jót tett volna a lelkemnek is. Remélem, hogy legközelebb már eredményes leszek.”

A 24 éves védőben a második félidővel kapcsolatban maradt hiányérzet.

„Néha pontatlanul játszottunk, emiatt a Kazincbarcika is tudott veszélyeztetni. Lezárhattuk volna előbb is a meccset, sajnos csak a végén sikerült. De örülünk a győzelemnek, és annak is, hogy kapott gól nélkül hoztuk le. Természetesen amiatt is boldog vagyok, hogy először voltam kezdő, ráadásul a Groupama Arénában ilyen közönség előtt.”

A saját teljesítményével sem volt maradéktalanul elégedett, úgy érzi, ennél sokkal jobban is tud játszani.

„Utoljára az előző szezonban játszottam kilencven percet, a vége felé már éreztem a lábaimon, hogy elfáradtak.

De ez jobb lesz meccsről meccsre, és majd megmutatom, hogy ennél is több van bennem.

Jól érzem magam egyébként, jól fogadtak a magyar és a külföldi csapattársak is már a felkészülés elejétől kezdve.”

Gruber Zsombor is tavasszal volt utoljára kezdő, akkor még az MTK színeiben. Ráadásul nemrég a Fradi Bajnokok Ligája-keretéből is kikerült, így a Mandiner először azt kérdezte tőle: volt-e benne emiatt plusz bizonyítási vágy?