motorverseny Fradi videó Ferencváros MotoGP

A Fradi játékosaival találkoztak a MotoGP sztárjai a Balatonnál (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 20:53

A hétvégén hazánkban hosszú idő után ismét futamot rendeznek.

2025. augusztus 21. 20:53
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a világ legnézettebb motorverseny-sorozata több mint harminc év után, az augusztus 22–24-i hétvégén visszatér hazánkba. A MotoGP Magyar Nagydíjat a balatonfőkajári Balaton Park Circuit pályán rendezik a Balatonfőkajár melletti Balaton Park Circuiten, ahova a versenyzők már meg is érkeztek.

A gyári Yamaha motorversenyzői, Álex Rins és Fabio Quartararo a Ferencváros futballcsapatának MotoGP-rajongó játékosaival, Gróf Dáviddal és Kaján Norberttel közösen eltöltött egy kis időt, és még egy névre szóló mezt is kaptak.


Rins magán is hagyta a felsőt, és ebben járkált. A Fradi és a Balatonpark közös Instagram-posztjára az FTC magyar válogatott játékosa, Botka Endre egy kézfogós emotikonnal reagált.


PÉNTEKEN
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT) 
  8.30: MotoE, 1. szabadedzés
  9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
  9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.35: MotoE, edzés
13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
17.00: MotoE, 1. időmérő edzés
17.20: MotoE, 2. időmérő edzés

SZOMBATON
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT) 
  8.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
  9.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
11.15: MotoGP, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
12.15: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)
12.50: Moto3, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
13.15: Moto3, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
13.45: Moto2, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
14.10: Moto2, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4) 
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
16.10: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)

VASÁRNAP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
  9.40: MotoGP, bemelegítés 
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4) 
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

