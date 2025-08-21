A Fradi játékosaival találkoztak a MotoGP sztárjai a Balatonnál (VIDEÓ)

A gyári Yamaha motorversenyzői, Álex Rins és Fabio Quartararo a Ferencváros futballcsapatának MotoGP-rajongó játékosaival, Gróf Dáviddal és Kaján Norberttel közösen eltöltött egy kis időt, és még egy névre szóló mezt is kaptak.



Rins magán is hagyta a felsőt, és ebben járkált. A Fradi és a Balatonpark közös Instagram-posztjára az FTC magyar válogatott játékosa, Botka Endre egy kézfogós emotikonnal reagált.



PÉNTEKEN

MOTORSPORT

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

8.30: MotoE, 1. szabadedzés

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

12.35: MotoE, edzés

13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

17.00: MotoE, 1. időmérő edzés

17.20: MotoE, 2. időmérő edzés

SZOMBATON

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

8.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.50: MotoGP, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)

11.15: MotoGP, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)

12.15: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)

12.50: Moto3, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.45: Moto2, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)

14.10: Moto2, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

16.10: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

9.40: MotoGP, bemelegítés

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

Fotó: Ronny Hartmann/AFP