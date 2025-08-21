A Fradi játékosaival találkoztak a MotoGP sztárjai a Balatonnál (VIDEÓ)

Visszatér a MotoGP Magyarországra, és több tízmilliót is hozhat magával
A világ legnézettebb motorverseny-sorozata 33 év után, a 2025. augusztus 22–24-i hétvégén tér vissza hazánkba, nem is akárhogyan!
A hétvégén hazánkban hosszú idő után ismét futamot rendeznek.
Ahogyan arról beszámoltunk, a világ legnézettebb motorverseny-sorozata több mint harminc év után, az augusztus 22–24-i hétvégén visszatér hazánkba. A MotoGP Magyar Nagydíjat a balatonfőkajári Balaton Park Circuit pályán rendezik a Balatonfőkajár melletti Balaton Park Circuiten, ahova a versenyzők már meg is érkeztek.
A gyári Yamaha motorversenyzői, Álex Rins és Fabio Quartararo a Ferencváros futballcsapatának MotoGP-rajongó játékosaival, Gróf Dáviddal és Kaján Norberttel közösen eltöltött egy kis időt, és még egy névre szóló mezt is kaptak.
Rins magán is hagyta a felsőt, és ebben járkált. A Fradi és a Balatonpark közös Instagram-posztjára az FTC magyar válogatott játékosa, Botka Endre egy kézfogós emotikonnal reagált.
PÉNTEKEN
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
8.30: MotoE, 1. szabadedzés
9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.50: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.35: MotoE, edzés
13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
14.05: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
17.00: MotoE, 1. időmérő edzés
17.20: MotoE, 2. időmérő edzés
SZOMBATON
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
8.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
9.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
11.15: MotoGP, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)
12.15: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)
12.50: Moto3, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.15: Moto3, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.45: Moto2, 1. időmérő edzés (Tv: Arena4)
14.10: Moto2, 2. időmérő edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
16.10: MotoE, 2. futam (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
9.40: MotoGP, bemelegítés
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
Fotó: Ronny Hartmann/AFP