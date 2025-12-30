Ft
demjén ferenc szabadság vándorai koncert orbán viktor

Orbán Viktor is feltűnt a Demjén-koncerten (VIDEÓ)

2025. december 30. 22:21

A szabadság Vándorai.

2025. december 30. 22:21
Kedden este teltházas nagykoncertet adott Demjén Ferenc.

A zenész ikonikus

„Szabadság vándorai” című dala alatt Orbán Viktor miniszterelnök arcképe is feltűnt a színpad mögötti kivetítőn.

Azt a jelenetet örökítették meg, amikor Orbán Viktor 1989. június 16-án Nagy Imre újratemetésén elmondott beszédében a szovjet csapatok kivonását követelte Magyarországról. 

Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner 

Összesen 16 komment

billysparks
2025. december 30. 23:32
A Slayer jobb!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 30. 23:31
erre @steinamanger-2 "Az elmúlt 30 év alapján Orbán Viktornak a lehető legtávolabbi jellemzése lehet" Ember, te most fecsegni akarsz féléjfélkor?
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 30. 23:16
"Amikor Orbán elmondta a beszédet már eldöntött tény volt a szovjet csapatkivonás, azért is merte elmondani" Hogy is mondják? Urbanlegends? A sok balfasz mindig ezzel vigasztalja magát, amikor a 2/3-is gyomrost beviszi nekik miniszterelnök urunk.
Válasz erre
1
0
steinamanger-2
•••
2025. december 30. 23:02 Szerkesztve
A volt szocialista tömb is a szabadságra volt a legbüszkébb. Újságok, terek, utcanevek, szocialista brigádok, szobrok, festmények hirdették büszkén a magyar nép szabadságát. Az oroszok, az Észak-Koreaiak és a Kínaiak is a szabadságukra a legbüszkébbek, kérdezd csak meg őket egy kamera előtt. Nyugat Európai polgár nem mond ilyet, megéli, természetes neki.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!