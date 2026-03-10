Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége semmisnek tekinti a magyar parlament döntéseit

„Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet. Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját” – tették hozzá.

„Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában – áll a közleményben.

Fontosnak tartották megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. „Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni” – írták.

Közölték azt is, ugyanilyen politikai lépésnek tekintik a kormányrendelet és a kapcsolódó törvény elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának legalizálása. „Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására, és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk” – áll Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebookon megjelent közleményében.

(MTI)