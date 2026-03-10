Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió ukrajna orbán viktor oroszország

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége semmisnek tekinti a magyar parlament döntéseit

2026. március 10. 21:48

Szerintük Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban.

2026. március 10. 21:48
null

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége szerint a magyar parlament Ukrajnát érintő keddi döntései semmisek, azokat politikai döntéseknek tekintik.

Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Facebook-oldalán azt írták: figyelemmel kísérték, hogy a magyar Országgyűlés határozatot fogadott el Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásának ellenzéséről, valamint az Ukrajnának nyújtott további katonai finanszírozás ellen, továbbá a kormányrendelet és a törvény elfogadását az úgynevezett „pénzszállítás ügyben”. E lépések egyike sem jelent meglepetést az ukrán fél számára: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a magyar hatóságok ilyen szégyenletes álláspontjai már régóta ismertek 

– írták közleményükben.

„Úgy véljük, hogy az Ukrajna EU-csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenekelőtt az ukrajnai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet. Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az Európai Unió kapuját” – tették hozzá.

„Sajnálattal kell megállapítani, hogy a hivatalos Budapest továbbra is trójai faló szerepét játssza az EU-ban, igyekezve blokkolni az orosz agresszió elleni pénzügyi és katonai támogatást, valamint Ukrajna előrehaladását az EU-hoz vezető úton. Az ilyen lépések célja, hogy az Európai Uniót túszul ejtsék. Ezek egybeesnek Oroszország EU-val kapcsolatos politikájával, amely az egységes Európa gyengítésére és megosztására irányul. A magyar parlament ma bizonyosan tapsot aratott – Moszkvában – áll a közleményben.

Fontosnak tartották megjegyezni, hogy a szóban forgó határozat nem változtatja meg az EU szabályait, és nincs jogi ereje Ukrajna európai integrációs folyamatának szempontjából. „Ez egy politikai lépés, amelyet a választási kampány kontextusában kell értelmezni” – írták.

Közölték azt is, ugyanilyen politikai lépésnek tekintik a kormányrendelet és a kapcsolódó törvény elfogadását is, amelyek célja az ukrán állami Oschadbank pénzeszközei elrablásának legalizálása. „Hangsúlyozzuk e döntések semmisségét, emlékeztetünk az ukrán fél követelésére a jogtalanul elvett pénzeszközök azonnali visszaszolgáltatására, és arra a szándékunkra, hogy minden nemzeti és nemzetközi jogi eszközt igénybe véve igazságot szerezzünk” – áll Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebookon megjelent közleményében.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 87 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hola47
2026. március 11. 07:08
Ki kell utasítani a francba. Húzzon orkrajnába vissza ! Pöcs !
Válasz erre
2
0
evpus
2026. március 11. 06:51
Magyarországon magyar törvények vannak, ezt mindenkinek el kell fogadni! Nem az ukránok diktálnak az egész világnak! Nem kell részletezni, milyen náci, maffiaállam van a szomszédunkban. Az oroszok egy kicsit növelhetnék a tempót. Az ukránok hazudnak reggeltől estig, ez is nyilvánvaló és a nyugatiak mindent bevesznek, nem ismerik őket.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. március 11. 06:22
Zselenszkij sikerének titka a goebbelsi propaganda: Egyszerű, érzelmekre ható üzenetek. Folyamatosan sulykolja az üzeneteit. Felszínes, általánosító véleményeket, sztereotípiákat használ. Egyoldalú, differenciálatlan érvelés. Folyamatos támadás és kritizálás. Keres vagy gyárt egy ellenségképet, és folyamatosan rágalmazza. Nem lehet véletlen, hogy Weberre és Leyenre mélyen hat a goebbelsi propaganda.
Válasz erre
1
0
roberto-723
2026. március 11. 06:19
Ukrajna elrabolta a kifizetett MOL kőolajat, mi meg az ő pénzüket. Kvittek vagyunk. Ha ők vissza adják az olajunkat, megkapják a pénzüket.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!