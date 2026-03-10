Ft
zelenszkij kocsis máté európai unió Ukrajna kitüntetés érdemrend

Szintet lépett az uniós Zelenszkij-kultusz: Európai Érdemrendet kap az Orbán Viktort halálosan megfenyegető ukrán elnök (VIDEÓ)

2026. március 10. 19:36

Az Európai Érdemrend legmagasabb fokozata azokat méltatja, akik jelentős szerepet vállaltak Európa építésében és az európai eszme erősítésében.

2026. március 10. 19:36
null

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az újonnan létrehozott Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát „természetesen” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapja. A döntésre a közösségi médiában reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Bejegyzésében a frakcióvezető élesen bírálta a döntést. „Vajon ki kapja az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Ki a búbánatos franc kapná, ha nem az, aki megfenyegette halálosan az egyik európai uniós tagállam miniszterelnökét, vagy ha nem az, aki elzárta egy tagállam elől a kőolajvezetéket, ezzel energiaválságot okozva, vagy nem az, aki beavatkozott egy ország választási kampányába. Persze hogy ő kapja. Zelenszkij kapja”

– fogalmazott Kocsis Máté, majd ironikusan hozzátette: „Gratulálok, elnök úr!”

Roberta Metsola a díjátadó kapcsán úgy fogalmazott: az elismeréssel azokat kívánják méltatni, akik jelentős szerepet vállaltak Európa építésében és az európai eszme erősítésében.

Az első díjazottak között szerepel Angela Merkel, Németország korábbi szövetségi kancellárja, Lech Wałęsa, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori vezetője és Lengyelország volt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna jelenlegi államfője is – írta a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

 

Marcsi
2026. március 10. 20:41
Európa szégyene! Vagy csak a hallgatás ára? "jelentős szerepet vállaltak Európa építésében és az európai eszme erősítésében" - igen Európa leépítésében...😎😎😎
martens
2026. március 10. 20:29
Az arany fuvar az uniós vezetők korrupt pénze lehet. Ez az ukrán visszaosztás.
martens
2026. március 10. 20:27
Ez botrány.
mnmn
2026. március 10. 20:14
Micsoda társaság. Merkel - wir schaffen das - az eredmény ismert Walesa - Bolek ügynök Grün - aranybudi maffia
