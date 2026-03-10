Szintet lépett az uniós Zelenszkij-kultusz: Európai Érdemrendet kap az Orbán Viktort halálosan megfenyegető ukrán elnök (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Érdemrend legmagasabb fokozata azokat méltatja, akik jelentős szerepet vállaltak Európa építésében és az európai eszme erősítésében.
Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az újonnan létrehozott Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát „természetesen” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapja. A döntésre a közösségi médiában reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Bejegyzésében a frakcióvezető élesen bírálta a döntést. „Vajon ki kapja az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté.
Ki a búbánatos franc kapná, ha nem az, aki megfenyegette halálosan az egyik európai uniós tagállam miniszterelnökét, vagy ha nem az, aki elzárta egy tagállam elől a kőolajvezetéket, ezzel energiaválságot okozva, vagy nem az, aki beavatkozott egy ország választási kampányába. Persze hogy ő kapja. Zelenszkij kapja”
– fogalmazott Kocsis Máté, majd ironikusan hozzátette: „Gratulálok, elnök úr!”
Roberta Metsola a díjátadó kapcsán úgy fogalmazott: az elismeréssel azokat kívánják méltatni, akik jelentős szerepet vállaltak Európa építésében és az európai eszme erősítésében.
Az első díjazottak között szerepel Angela Merkel, Németország korábbi szövetségi kancellárja, Lech Wałęsa, a lengyel Szolidaritás mozgalom egykori vezetője és Lengyelország volt elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij, Ukrajna jelenlegi államfője is – írta a Magyar Nemzet.
