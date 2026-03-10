Szintet lépett az uniós Zelenszkij-kultusz: Európai Érdemrendet kap az Orbán Viktort halálosan megfenyegető ukrán elnök (VIDEÓ)

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola bejelentette, hogy az újonnan létrehozott Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát „természetesen” Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kapja. A döntésre a közösségi médiában reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Bejegyzésében a frakcióvezető élesen bírálta a döntést. „Vajon ki kapja az Európai Érdemrend legmagasabb fokozatát?” – tette fel a kérdést Kocsis Máté.