Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ina mol group horvátország mol horvát

Döntött az amerikai bíróság: megint veszített Horvátország a Mol-lal szemben, a nagyvállalat horvát vagyont foglalhat le

2026. március 10. 18:13

236 millió dollár kifizetésére kötelezhetik Zágrábot.

2026. március 10. 18:13
null

Újabb kedvezőtlen döntés született Horvátország számára a MOL Group elleni hosszú évek óta húzódó jogvitában: egy amerikai szövetségi bíró ismét elutasította a horvát állam fellebbezését, és fenntartotta a korábbi bírósági ítélet végrehajthatóságát – számolt be a Vecernji list című horvát lap.

Az ügyben eljáró Amir H. Ali, a washingtoni szövetségi kerületi bíróság bírája úgy döntött, hogy Horvátország nem tudta megdönteni a választottbírósági határozatot, amely szerint megsértette a MOL-lal kötött gázüzleti megállapodás feltételeit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Több mint kétszázmillió dollár a tét

A vitát korábban a International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) döntötte el, amely 2022-ben 183,94 millió dollár kártérítést ítélt meg a MOL javára. A kamatok és az eljárási költségek miatt azonban az összeg azóta jelentősen nőtt: 

a legfrissebb döntés után 236 millió dollárra emelkedett az az összeg, amelyet Horvátországnak kellene kifizetnie.

A bíró már 11 hónappal ezelőtt is elutasította a horvát fellebbezést, most pedig újabb érveket vetett el.

Ezt is ajánljuk a témában

Az uniós jogra hivatkozott a horvát fél

Zágráb azzal érvelt, hogy a választottbírósági eljárás nem lehet érvényes, mivel az az Energia Charta Egyezmény választottbírósági záradékán alapult, amelyet az EU jogrendje – az European Court of Justice ítéletei szerint – az uniós tagállamok közötti vitákban érvénytelennek tekint.

A bíró azonban ezt az érvet is elutasította. Írásos indoklásában hangsúlyozta: az amerikai bíróságoknak az ICSID-egyezmény alapján kötelező végrehajtaniuk az ilyen választottbírósági döntéseket, és 

nincs joguk újravizsgálni azok érdemi részét vagy a választottbíróság hatáskörét.

Egy másik horvát érv – amely szerint a hatáskör kérdésében hozott döntés „nem végleges”, ezért nem kötelező – a bíró szerint egyszerűen értelmetlen.

A vita az INA privatizációjához vezethető vissza

A konfliktus gyökerei a horvát olaj- és gázipari vállalat, az INA privatizációjához nyúlnak vissza.

A MOL 2003-ban 505 millió dolláros ajánlattal szerezte meg az INA részvényeinek 25 százalékát plusz egy részvényt, majd később 47,16 százalékra növelte tulajdonrészét, ezzel a társaság legnagyobb részvényese lett. A horvát állam jelenleg mintegy 44,85 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A felek később olyan megállapodást kötöttek, amely a MOL számára irányítási jogokat biztosított a vállalat felett, valamint különválasztotta az INA gázüzletágát. A magyar cég szerint azonban Horvátország később megsértette a gázpiac liberalizációjára és a szerződések végrehajtására vonatkozó kötelezettségeit, ezért indított választottbírósági eljárást.

A vesztegetési vád is elbukott

A választottbírósági eljárás során Horvátország azt állította, hogy a MOL megvesztegette a korábbi horvát miniszterelnököt, Ivo Sanader, hogy 2009-ben módosítsa az INA-szerződéseket. A választottbíróság ezt az érvet egyhangúlag elutasította.

Végrehajthatóvá vált az ítélet

A mostani amerikai bírósági döntés után az ICSID-ítélet végrehajthatóvá vált az Egyesült Államokban. Ez azt jelenti, hogy ha Horvátország nem fizeti ki az összeget, 

a MOL akár végrehajtási eljárást is indíthat az ország külföldi vagyonelemei ellen.

A feleknek a bíróság határozata szerint 2026. március 19-ig kell benyújtaniuk a végleges ítéletre vonatkozó közös javaslatukat.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. március 10. 20:44
Majd becseréljük Janafra!!!:)))
Válasz erre
0
0
righteous
•••
2026. március 10. 20:11 Szerkesztve
...
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
•••
2026. március 10. 19:58 Szerkesztve
>>>> Intel 2026. március 10. 19:00 Naná, hogy egy köbcenti olajat se fogunk kapni Horvátországon át. <<<< Ti? Leszarjuk hogy honnan nem kaptok olajat. Itt a remek alkalom hogy tegyetek a természet megóvásáért és visszafordítsátok a globális felmelegedést. A szektátoknak ez nagyon fontos. Járjatok gyalog vagy biciklivel.
Válasz erre
8
1
Hohokam
•••
2026. március 10. 19:52 Szerkesztve
grrrgo 2026. március 10. 19:31 VALAKI ELMONDHATNÁ VÉGRE MI A FASZ BAJUK VAN A HORVÁTOKNAK? Talán az, hogy horvátok - nagyhangú bumfordisággal kompenzált kisebbrendűség velünk szemben, vélt felsőbbrendűség a szerbekkel szemben, mások hátán (Szerbia/Jugoszlávia) való érvényesülés és érdemtelen nyerészkedés nyomasztó érzése, és a belátható időn belüli kiüresedés és népességcsere: By 2050, Croatia will have 2.1 million ethnic Croats and 2.2 million people from non-European countries, predicts demographer Tado Jurić. croatiaweek.com/what-croatias-population-will-look-like-in-25-years/
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!