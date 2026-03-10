Döntött az amerikai bíróság: megint veszített Horvátország a Mol-lal szemben, a nagyvállalat horvát vagyont foglalhat le

Újabb kedvezőtlen döntés született Horvátország számára a MOL Group elleni hosszú évek óta húzódó jogvitában: egy amerikai szövetségi bíró ismét elutasította a horvát állam fellebbezését, és fenntartotta a korábbi bírósági ítélet végrehajthatóságát – számolt be a Vecernji list című horvát lap.

Az ügyben eljáró Amir H. Ali, a washingtoni szövetségi kerületi bíróság bírája úgy döntött, hogy Horvátország nem tudta megdönteni a választottbírósági határozatot, amely szerint megsértette a MOL-lal kötött gázüzleti megállapodás feltételeit.