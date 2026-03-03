Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt orbán balázs barátság mol kijev ukrajna

Nem érti, hogyan kerülhetne 1000 forintba a benzin? Olvassa el ezt a cikket!

2026. március 03. 19:13

Már az 1000 forintos üzemanyagár is optimista forgatókönyvnek számítana, ha nem indulna újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken — súlyos olajválság közeleg.

2026. március 03. 19:13
null

Január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába, hazánk a stratégiai kőolajkészlet egyharmadát felszabadította annak érdekében, hogy ne legyen kiesés a Mol százhalombattai finomítójában és így ne alakuljon ki fennakadás a régió üzemanyag-ellátásában. 

Az orosz kőolajat szállító vezeték újraindítása körül hetek óta hatalmas a bizonytalanság, mivel kiderült,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást a vezetéken, a Tisza Párt pedig Kijev mellé állt és Zelenszkij elnök mellé állt a magyar kormánnyal szemben.

A helyzet az elmúlt napokban még kritikusabbra fordult azzal, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, Teherán pedig válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, ezzel megakadályozva, hogy a közel-keleti kőolaj és LNG szállítmányok eljussanak Európába. Emiatt Magyarország másik kőolajvezetékén, a Horvátország felől érkező Adrián is veszélybe kerül a hazai ellátás, mivel a nem orosz kőolaj ára az egekbe szökött az újabb közel-keleti konfliktus miatt, a horvátok pedig nem hajlandók továbbítani az orosz kőolajat. A szállítást annak ellenére tagadják meg, hogy erre köteleznék az uniós megállapodások, vagyis Horvátország is beszállt Ukrajna és a Tisza Párt oldalán a hazai kampányba.

Ezt is ajánljuk a témában

Egekben a Brent ára

Az orosz Urál és a Brent kőolaj közötti árkülönbség már az iráni konfliktus kirobbanása előtt is eltért, az orosz olaj átlagosan 10 dollárral volt olcsóbb hordónként. Ez a különbség pedig már legalább 20 dollárra ugrott – jelezte Facebook-összefoglalójában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója elmagyarázta, 

Kijev és a Tisza azért tartja olajblokád alatt Magyarországot, hogy a magyaroknak legalább ennyivel többet kelljen fizetni az energiáért, és ezzel gazdasági káoszt okozzanak. Ha így lenne, akkor akár 1000 forint fölé is emelkedhetne az üzemanyag ára, a rezsicsökkentés pedig fenntarthatatlanná válna. Ez egy rendkívül súlyos támadás a magyar családok és vállalkozások ellen.

„Ilyen helyzetben nincs helye a színészkedésnek és hazudozásnak!” – figyelmeztetett Orbán Balázs. Hozzátette: „Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról! Nem hajolunk meg az ukrán zsarolás előtt, ki fogunk állni a magyar emberek érdeke mellett!”

Ezért emelkedne bőven 1000 forint fölé az üzemanyagok ára

Az üzemanyagárak drasztikus emelkedéséhez már önmagában elegendő lenne a szállítás tartós kiesése a Barátságon, ráadásul nem csak nálunk, hanem az egész régióban. Nem igaz tehát a Tisza Párt azzal kapcsolatos állítása, hogy a piac megakadályozná az 1000 forintra emelkedő üzemanyagárakat, ráadásul a Mol, mint régiós piacvezető olajvállalat befolyásolja az árakat – mutatott rá bejegyzésében Szalai Piroska. A miniszterelnök főtanácsadója rámutatott, 

a finomítóink műszakilag nem alkalmasak más kémiai összetételű olaj finomítására, át kell alakítani őket, aminek költsége van, ráadásul a horvátok magasabb szállítási díjat számolnak fel, mint a Barátságon volt.

Szalai Piroska a Kulcskérdés című műsorában azt is világossá tette Hortay Olivérrel, a Századvég szakértőjével, hogy a Barátság kiesésével a rezsicsökkentés is fenntarthatatlanná válna.

Egy átlagos háztartás energiaköltsége évi több mint 500 ezer forinttal nőne, amely ismét inflációhoz vezetne, végül pedig veszélybe sodorná a reálbérek emelkedését is.

Ennek oka, hogy a Brent és az Urals kőolaj közötti árkülönbség után a Mol különadót fizet, amelynek nagy része a rezsivédelmi alapba kerül, vagyis az olcsóbb orosz kőolajból származó árelőny nyújt fedezetet Európa legalacsonyabb áram és gázáraihoz. Magyarországon a lakossági energia az uniós átlag 38 százalékába kerül, míg a lengyel árak az uniós átlag 80 százalékát is elérik, a cseheknél pedig az elmúlt két évben 25 százalékkal drágult a lakossági energia.

Hortay Olivér világossá tette, ha kiesne a Barátság és a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válna, akkor nem csak a benzin és gázolaj literenkénti átlagára emelkedne 1000 forint fölé, de a rezsicsökkentés sem lenne tartható, így a rezsiszámlák 2,5-szeresükre nőnének. A legfrissebb fejlemények pedig még rosszabb forgatókönyvet vetítenek előre: a közel-keleti konfliktus miatt akár 3,5-szeres is lehet a drágulás, mivel a piaci árak robbanásszerűen emelkednek ezekben a napokban.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Lapis Renáta

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandoppi25
2026. március 03. 21:06
Abba kellene már hagyni mentegetőzést és a kifogáskeresést! A probléma forrása az, hogy Magyarország egy ellenséges országon keresztül szerzi be az olajat. Egy felelős és előrelátó vezető ezt kiváltotta volna, amint lehet.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. március 03. 20:52
Olyan autókat kéne gyártani amelyeket lábbal lehet tekerni 😆 Amúgy ott baszták el, amikor leszerelték a kurblit az autókrol.
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. március 03. 20:30 Szerkesztve
"urali és a nyugati típusú olaj ára közötti különbözeten keresett nyereség 95 százalékát, és azt a rezsicsökkentési alapba teszi át" Azok a háztartások, amelyek többet fogyasztanak, meg a magyar vállalkozók nálunk fizetik az egyik legmagasabb energiaárat. Nem értem, h annak akinek milliós a havi jövedelme, és nincs, vagy csak egy eltartottja van, azok miért kapnak kedvezményes áru energiát? Finneknél a rendőr a szabálysértő jövedelméhez szabja a büntetés összeget, de figyelembe veszik pl. az egy főre jövedelmet a gyerek után fizetendő óvodai, bölcsődei díjnál, vagy az iskolás menzadíjánál
Válasz erre
0
1
gahola
2026. március 03. 20:21
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről: 258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást a) súlyos hátrányt okozva, b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával, c) háború idején vagy d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével követik el. (3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!