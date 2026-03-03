Nem érti, hogyan kerülhetne 1000 forintba a benzin? Olvassa el ezt a cikket!

Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
Már az 1000 forintos üzemanyagár is optimista forgatókönyvnek számítana, ha nem indulna újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken — súlyos olajválság közeleg.
Január vége óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra és Szlovákiába, hazánk a stratégiai kőolajkészlet egyharmadát felszabadította annak érdekében, hogy ne legyen kiesés a Mol százhalombattai finomítójában és így ne alakuljon ki fennakadás a régió üzemanyag-ellátásában.
Az orosz kőolajat szállító vezeték újraindítása körül hetek óta hatalmas a bizonytalanság, mivel kiderült,
Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a kőolajszállítást a vezetéken, a Tisza Párt pedig Kijev mellé állt és Zelenszkij elnök mellé állt a magyar kormánnyal szemben.
A helyzet az elmúlt napokban még kritikusabbra fordult azzal, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, Teherán pedig válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, ezzel megakadályozva, hogy a közel-keleti kőolaj és LNG szállítmányok eljussanak Európába. Emiatt Magyarország másik kőolajvezetékén, a Horvátország felől érkező Adrián is veszélybe kerül a hazai ellátás, mivel a nem orosz kőolaj ára az egekbe szökött az újabb közel-keleti konfliktus miatt, a horvátok pedig nem hajlandók továbbítani az orosz kőolajat. A szállítást annak ellenére tagadják meg, hogy erre köteleznék az uniós megállapodások, vagyis Horvátország is beszállt Ukrajna és a Tisza Párt oldalán a hazai kampányba.
Az orosz Urál és a Brent kőolaj közötti árkülönbség már az iráni konfliktus kirobbanása előtt is eltért, az orosz olaj átlagosan 10 dollárral volt olcsóbb hordónként. Ez a különbség pedig már legalább 20 dollárra ugrott – jelezte Facebook-összefoglalójában Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója elmagyarázta,
Kijev és a Tisza azért tartja olajblokád alatt Magyarországot, hogy a magyaroknak legalább ennyivel többet kelljen fizetni az energiáért, és ezzel gazdasági káoszt okozzanak. Ha így lenne, akkor akár 1000 forint fölé is emelkedhetne az üzemanyag ára, a rezsicsökkentés pedig fenntarthatatlanná válna. Ez egy rendkívül súlyos támadás a magyar családok és vállalkozások ellen.
„Ilyen helyzetben nincs helye a színészkedésnek és hazudozásnak!” – figyelmeztetett Orbán Balázs. Hozzátette: „Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról! Nem hajolunk meg az ukrán zsarolás előtt, ki fogunk állni a magyar emberek érdeke mellett!”
Az üzemanyagárak drasztikus emelkedéséhez már önmagában elegendő lenne a szállítás tartós kiesése a Barátságon, ráadásul nem csak nálunk, hanem az egész régióban. Nem igaz tehát a Tisza Párt azzal kapcsolatos állítása, hogy a piac megakadályozná az 1000 forintra emelkedő üzemanyagárakat, ráadásul a Mol, mint régiós piacvezető olajvállalat befolyásolja az árakat – mutatott rá bejegyzésében Szalai Piroska. A miniszterelnök főtanácsadója rámutatott,
a finomítóink műszakilag nem alkalmasak más kémiai összetételű olaj finomítására, át kell alakítani őket, aminek költsége van, ráadásul a horvátok magasabb szállítási díjat számolnak fel, mint a Barátságon volt.
Szalai Piroska a Kulcskérdés című műsorában azt is világossá tette Hortay Olivérrel, a Századvég szakértőjével, hogy a Barátság kiesésével a rezsicsökkentés is fenntarthatatlanná válna.
Egy átlagos háztartás energiaköltsége évi több mint 500 ezer forinttal nőne, amely ismét inflációhoz vezetne, végül pedig veszélybe sodorná a reálbérek emelkedését is.
Ennek oka, hogy a Brent és az Urals kőolaj közötti árkülönbség után a Mol különadót fizet, amelynek nagy része a rezsivédelmi alapba kerül, vagyis az olcsóbb orosz kőolajból származó árelőny nyújt fedezetet Európa legalacsonyabb áram és gázáraihoz. Magyarországon a lakossági energia az uniós átlag 38 százalékába kerül, míg a lengyel árak az uniós átlag 80 százalékát is elérik, a cseheknél pedig az elmúlt két évben 25 százalékkal drágult a lakossági energia.
Hortay Olivér világossá tette, ha kiesne a Barátság és a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válna, akkor nem csak a benzin és gázolaj literenkénti átlagára emelkedne 1000 forint fölé, de a rezsicsökkentés sem lenne tartható, így a rezsiszámlák 2,5-szeresükre nőnének. A legfrissebb fejlemények pedig még rosszabb forgatókönyvet vetítenek előre: a közel-keleti konfliktus miatt akár 3,5-szeres is lehet a drágulás, mivel a piaci árak robbanásszerűen emelkednek ezekben a napokban.
Egyre több országot ér el a háború szele.
MTI/Lapis Renáta