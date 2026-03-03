Nem érti, hogyan kerülhetne 1000 forintba a benzin? Olvassa el ezt a cikket!

Szalai Piroska a Kulcskérdés című műsorában azt is világossá tette Hortay Olivérrel, a Századvég szakértőjével, hogy a Barátság kiesésével a rezsicsökkentés is fenntarthatatlanná válna.

Egy átlagos háztartás energiaköltsége évi több mint 500 ezer forinttal nőne, amely ismét inflációhoz vezetne, végül pedig veszélybe sodorná a reálbérek emelkedését is.

Ennek oka, hogy a Brent és az Urals kőolaj közötti árkülönbség után a Mol különadót fizet, amelynek nagy része a rezsivédelmi alapba kerül, vagyis az olcsóbb orosz kőolajból származó árelőny nyújt fedezetet Európa legalacsonyabb áram és gázáraihoz. Magyarországon a lakossági energia az uniós átlag 38 százalékába kerül, míg a lengyel árak az uniós átlag 80 százalékát is elérik, a cseheknél pedig az elmúlt két évben 25 százalékkal drágult a lakossági energia.

Hortay Olivér világossá tette, ha kiesne a Barátság és a rezsicsökkentés fenntarthatatlanná válna, akkor nem csak a benzin és gázolaj literenkénti átlagára emelkedne 1000 forint fölé, de a rezsicsökkentés sem lenne tartható, így a rezsiszámlák 2,5-szeresükre nőnének. A legfrissebb fejlemények pedig még rosszabb forgatókönyvet vetítenek előre: a közel-keleti konfliktus miatt akár 3,5-szeres is lehet a drágulás, mivel a piaci árak robbanásszerűen emelkednek ezekben a napokban.