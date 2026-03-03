Embert gázolt a 3-as metró

Kedd este embert gázolt az M3 metró a Határ út megállónál – közölte honlapján a katasztrófavédelem. A baleset miatt az érintett szakaszon leállt a forgalom.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az érintett vonalszakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.