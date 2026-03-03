Embert gázolt a 3-as metró

Kijött a gyűjtés: elképesztő, mikkel hívják fel az emberek a 112-t (VIDEÓ)
Sokszor nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk.
A Határ út megállónál történt a baleset.
Kedd este embert gázolt az M3 metró a Határ út megállónál – közölte honlapján a katasztrófavédelem. A baleset miatt az érintett szakaszon leállt a forgalom.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az érintett vonalszakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A katasztrófavédelem beszámolója alapján a tűzoltók eltolták a szerelvényt, majd kiemelték a sínek közé szorult sérültet a két vágány közötti mélyedésből.
A BKK Info Facebook-oldalán azt írta, hogy az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között nem közlekedik, a kimaradó szakaszon pótlóbuszok járnak.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI