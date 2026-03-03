Ft
Embert gázolt a 3-as metró

2026. március 03. 19:41

A Határ út megállónál történt a baleset.

2026. március 03. 19:41
null

Kedd este embert gázolt az M3 metró a Határ út megállónál – közölte honlapján a katasztrófavédelem. A baleset miatt az érintett szakaszon leállt a forgalom.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint az érintett vonalszakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A katasztrófavédelem beszámolója alapján a tűzoltók eltolták a szerelvényt, majd kiemelték a sínek közé szorult sérültet a két vágány közötti mélyedésből.

Ezt is ajánljuk a témában

A BKK Info Facebook-oldalán azt írta, hogy az M3-as metró Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad tér között nem közlekedik, a kimaradó szakaszon pótlóbuszok járnak.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

