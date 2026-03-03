Ft
03. 03.
kedd
önmaguk elképesztő hív ember

Kijött a gyűjtés: elképesztő, mikkel hívják fel az emberek a 112-t (VIDEÓ)

2026. március 03. 14:36

Sokszor nehéz eldönteni, hogy sírjunk vagy nevessünk.

2026. március 03. 14:36
null

Időről időre mindig közre adja a rendőrség, milyen hívások érkeznek a 112-es segélyhívóra, a mai napig a legtöbb hívás olyan, aminek nem lenne semmi keresnivalója a 112-n. Sokszor olyan dolgok miatt is tárcsázzák a vészhelyzeti telefonszámot, ami finoman szóval sem vészhelyzet. A Blikk szerint a jelenség hátterében sokszor a magány áll: az egyedül élő, figyelemre vágyó emberek a készenléti szerveket használják arra, hogy végre valaki szóba álljon velük. Azonban, ami az egyik oldalon unaloműzés, a másikon súlyos szabálysértés.

A minap közreadott videóban egészen elképesztő hívásokat hozott nyilvánosságra a rendőrség, volt olyan, aki afelől érdeklődött énekelve, hogy hétfő vagy vasárnap van, míg egy telefonáló a segélyhívót azért tárcsázta, mert „Mennék dolgozni, kéne vagy húsz ember még.”

Akadt olyan is, aki a SIM-kártyáját szerette volna érvényesíteni a diszpécser segítségével.

Ne feledjétek: csak vészhelyzet esetén hívjátok a 112-t, különben szabálysértést követtek el”

– szögezte le a rendőrség.

Nyitókép: Varga György/MTI

 

borsos-2
2026. március 03. 17:30
Nem könnyű munka mindennel is foglalkozni. Kijár a tisztelet annak, aki vállalja.
0
0
cutcopy
2026. március 03. 15:04
A kedvencem az volt amelyik azonnak egy betonalap kiöntést kért mert ez segélyvonal..
0
0
