Döbbenetes felvétel Londonból: bontókalapáccsal zúzták a kirakatot, a tömeg csak állt és videózott – itt tart a Nyugat

Közben elindult a tizenharmadik Star Trek-sorozat is, a Csillagflotta Akadémia. Igen, nagy ugrás London után – de mindjárt érthető lesz, miért hozom ide.

Látszólag távol esik egymástól a két jelenség, valójában azonban ugyanabból a gyökérből fakadnak.

Mert miért is voltak jók a régi Star Trek sorozatok? Komolyan vették az embert, optimisták voltak, de egy pillanatra sem voltak naivak: a Csillagflotta pedig nem önkifejezési tér volt csupán, hanem szolgálat, az egész emberiségért – a fegyelem pedig nem valami diktatórikus elnyomásként volt megfogva, hanem mint a közös küldetés feltétele. Az Enterprise fedélzetén szolgált egy klingon harcos, Worf, akinek volt egy fia, Alexander. A fiú nem akart harcos lenni, nem kívánta követni népe útját. Worf szenvedett emiatt, küzdött, és igyekezett nevelni a fiát. Nem azt mondta: „rendben vagy, fiam, így vagy tökéletes”, hanem azt próbálta belénevelni, hogy a fegyelem és a becsület olyan erények, amelyeket – ha nincsenek meg ab ovo – kemény munkával kell elsajátítani. Szeretete nem puszta elfogadásban, hanem követelésben és nevelésben mutatkozott meg. Abban a hitben, hogy a fia több lehet annál, ami éppen.

Az új sorozat ezzel szemben ennek az ellenkezőjét hirdeti: tökéletes vagy úgy, ahogy vagy; nincs szükség növekedésre, nincs szükség próbára, nincs mérce, amit meg kéne ugorni. A sérülékenység pedig erény. Szépen, a történet rétegei alatt azt üzeni, hogy a felfedezők, védelmezők, azok az emberek, akik hajlandóak szembenézni az ismeretlennel és kockáztatni az életüket a közjóért, azoknak nem kell növekedni, próbatételeket megugorni, túlszárnyalni önmagukat, mert már úgy elegek, ahogyan vannak.