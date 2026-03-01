„Odaragasztanám Ursula von der Leyen titulusa mellé, hogy az európai agrárium sírásója” – Nagy István a Mercosur-egyezményről

Ettől kinyílik a bicska az emberek zsebében” – hangsúlyozta a miniszter.

Ezután elmagyarázta, mit jelent pontosan az egyezmény. Elhangzott: öt dél-amerikai országból érkezik majd a jövőben többletként marha- és csirkehús. „Most is minden termék próbálja megkeresni a helyét a piacon: hova fogjuk eladni, hol fér el? Az élelmiszer nem lehet politikai alku tárgya” – jelentette ki.

Nagy István feltette azt a kérdést is, hol vannak a zöldek, és felhívta a figyelmet arra, hogy politikai képmutatás zajlik. „Európai gazdák százai, ezrei fognak tönkremenni, felhagyni a tevékenységükkel, és nem lehet egyik pillanatról a másikra újrakezdeni, mert ez egy életforma. Kockára tesszük a minőségi élelmiszer jövőjét” – figyelmeztetett.

Az agrártárca vezetője arra is kitért, hogy a mezőgazdaságra, az agráriumra kritikus infrastruktúraként kell tekinteni. „Kettős mérce van, és az európai gazdák elárulása zajlik. Nem lesz biztosított az ellátás, és kockára tesszük az élelmiszer minőségét.