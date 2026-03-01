„Odaragasztanám Ursula von der Leyen titulusa mellé, hogy az európai agrárium sírásója” – Nagy István a Mercosur-egyezményről

Kíméletlenül szembesítették a magyar képviselők Von der Leyent: az Európai Bizottság nyílt árulást követett el
A Mercosur-egyezmény soron kívüli életbe léptetése nagy érvágást jelent az európai gazdák számára.
Az agrárminiszter amellett, hogy ismertette a Mercosur-egyezményben rejlő veszélyeket, pozitívan szólt a gazdatársadalomban végbemenő generációváltásról, és mindenkit megnyugtatott, hogy bár előre tör a robotizáció és az MI, „a mezőgazdaságban minden dolgos kézre szükség van”.
Az iCon Sopron gazdaságpolitikai konferencia zárónapján a hazai mezőgazdaság állt a fókuszban. Árvay-Szöke Nóra, a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. vidék- és térségfejlesztési szakértője a vidékfejlesztési és agrártámogatásokról beszélt, majd Déri Stefi, a Hír TV műsorvezetője beszélgetett Nagy István agrárminiszterrel a hazai termékek védelméről.
A tárcavezető a beszélgetés elején reagált arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban kezdeményezte a Mercosur-egyezmény végrehajtását.
„Úgy látszik, hogy mindent megtehet. Nagyon szívesen odaragasztanám a titulusa mellé azt, hogy az európai agrárium sírásója.
Ettől kinyílik a bicska az emberek zsebében” – hangsúlyozta a miniszter.
Ezután elmagyarázta, mit jelent pontosan az egyezmény. Elhangzott: öt dél-amerikai országból érkezik majd a jövőben többletként marha- és csirkehús. „Most is minden termék próbálja megkeresni a helyét a piacon: hova fogjuk eladni, hol fér el? Az élelmiszer nem lehet politikai alku tárgya” – jelentette ki.
Nagy István feltette azt a kérdést is, hol vannak a zöldek, és felhívta a figyelmet arra, hogy politikai képmutatás zajlik. „Európai gazdák százai, ezrei fognak tönkremenni, felhagyni a tevékenységükkel, és nem lehet egyik pillanatról a másikra újrakezdeni, mert ez egy életforma. Kockára tesszük a minőségi élelmiszer jövőjét” – figyelmeztetett.
Az agrártárca vezetője arra is kitért, hogy a mezőgazdaságra, az agráriumra kritikus infrastruktúraként kell tekinteni. „Kettős mérce van, és az európai gazdák elárulása zajlik. Nem lesz biztosított az ellátás, és kockára tesszük az élelmiszer minőségét.
Amint nekünk nem lesz kínálatunk, a dél-amerikai termékeket drágán fogják adni”
– vázolt fel egy borús forgatókönyvet.
„Egy argentin termék hogyan lehet olcsóbb, mint egy német vagy magyar? Fogjunk gyanút, legyen eszünk, és akadályozzuk meg, hogy egyetlen gramm ilyen terméket el lehessen adni a piacon” – szögezte le.
Nagy István a hazai helyzetet ennél jóval pozitívabb színben látja. Elhangzott: eredményesen zajlik a generációváltás, nagy az érdeklődés a mezőgazdasági szakmák iránt.
A mesterséges intelligencia pedig segíti a gazdák munkáját, legyen szó drónos permetezésről, ültetésről vagy egy modernizált szarvasmarhatelep üzemeltetéséről. Hozott egy meglepő példát is: Sopronból el tudják indítani az öntözést akár Mezőhegyesen, akár Bólyban. „De
az agráriumban minden dolgos kézre szükség van, és nem kell attól tartani, hogy a mesterséges intelligencia vagy a robotizáció kiszorítja az embereket.
Helyette új szakmák jönnek létre ezen a területen” – magyarázta Nagy István.
Nyitókép: Nagy István Facebook-oldala