Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
piac dél amerikai ursula von der leyen nagy istván icon sopron gazda termék Mercosur mesterséges intelligencia európai bizottság

„Odaragasztanám Ursula von der Leyen titulusa mellé, hogy az európai agrárium sírásója” – Nagy István a Mercosur-egyezményről

2026. március 01. 16:09

Az agrárminiszter amellett, hogy ismertette a Mercosur-egyezményben rejlő veszélyeket, pozitívan szólt a gazdatársadalomban végbemenő generációváltásról, és mindenkit megnyugtatott, hogy bár előre tör a robotizáció és az MI, „a mezőgazdaságban minden dolgos kézre szükség van”.

2026. március 01. 16:09
null

Az iCon Sopron gazdaságpolitikai konferencia zárónapján a hazai mezőgazdaság állt a fókuszban. Árvay-Szöke Nóra, a Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft. vidék- és térségfejlesztési szakértője a vidékfejlesztési és agrártámogatásokról beszélt, majd Déri Stefi, a Hír TV műsorvezetője beszélgetett Nagy István agrárminiszterrel a hazai termékek védelméről.

A tárcavezető a beszélgetés elején reagált arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban kezdeményezte a Mercosur-egyezmény végrehajtását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

„Úgy látszik, hogy mindent megtehet. Nagyon szívesen odaragasztanám a titulusa mellé azt, hogy az európai agrárium sírásója. 

  • Ráeresztette az ukrán mezőgazdasági termékeket is a piacra. 
  • Most pedig felhatalmazás nélkül írta alá a dél-amerikai országokkal az egyezményt. 

Ettől kinyílik a bicska az emberek zsebében” – hangsúlyozta a miniszter.

Ezután elmagyarázta, mit jelent pontosan az egyezmény. Elhangzott: öt dél-amerikai országból érkezik majd a jövőben többletként marha- és csirkehús. „Most is minden termék próbálja megkeresni a helyét a piacon: hova fogjuk eladni, hol fér el? Az élelmiszer nem lehet politikai alku tárgya” – jelentette ki.

Nagy István feltette azt a kérdést is, hol vannak a zöldek, és felhívta a figyelmet arra, hogy politikai képmutatás zajlik. „Európai gazdák százai, ezrei fognak tönkremenni, felhagyni a tevékenységükkel, és nem lehet egyik pillanatról a másikra újrakezdeni, mert ez egy életforma. Kockára tesszük a minőségi élelmiszer jövőjét” – figyelmeztetett.

Az agrártárca vezetője arra is kitért, hogy a mezőgazdaságra, az agráriumra kritikus infrastruktúraként kell tekinteni. „Kettős mérce van, és az európai gazdák elárulása zajlik. Nem lesz biztosított az ellátás, és kockára tesszük az élelmiszer minőségét. 

Amint nekünk nem lesz kínálatunk, a dél-amerikai termékeket drágán fogják adni”

 – vázolt fel egy borús forgatókönyvet. 

„Egy argentin termék hogyan lehet olcsóbb, mint egy német vagy magyar? Fogjunk gyanút, legyen eszünk, és akadályozzuk meg, hogy egyetlen gramm ilyen terméket el lehessen adni a piacon” – szögezte le.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem kell félni a mesterséges intelligánciától

Nagy István a hazai helyzetet ennél jóval pozitívabb színben látja. Elhangzott: eredményesen zajlik a generációváltás, nagy az érdeklődés a mezőgazdasági szakmák iránt.

A mesterséges intelligencia pedig segíti a gazdák munkáját, legyen szó drónos permetezésről, ültetésről vagy egy modernizált szarvasmarhatelep üzemeltetéséről. Hozott egy meglepő példát is: Sopronból el tudják indítani az öntözést akár Mezőhegyesen, akár Bólyban. „De 

az agráriumban minden dolgos kézre szükség van, és nem kell attól tartani, hogy a mesterséges intelligencia vagy a robotizáció kiszorítja az embereket. 

Helyette új szakmák jönnek létre ezen a területen” – magyarázta Nagy István.

Nyitókép: Nagy István Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
•••
2026. március 01. 18:04 Szerkesztve
Önfejű és nem ismer önkritikát. Eltökélt mindenben, kezdve a családtervezéstől a miniszterségig. A francia, ir, spanyol, olasz, holland, német, osztrák, magyar, lengyel gazdák nem tapsolnak az olcsóbb és az EU-s normákat nem betartó mezőgazdasági és hústermékeknek Dél-Amerikából, Ukrajnából, Törökországból, Kinából stb. De Őt nem érdekli, reménykedik, h. az eu-i elektroautók ottani piacában. Villámgyorsan nekikezdtek a gyártásának és kezdenek kiderülni problémák.
Válasz erre
1
0
Barna Kutya
2026. március 01. 17:54
Sajnos esze nem lesz a magyarnak, a LEGOLCSÓBBAT fogja választani, főleg, ha megérkezik a drága olaj, a tisza esetleges áradásával elmossák a jövedelmünket. Nem tudom, milyen intézkedéseket tervez a kormány, egyáltalán terveznek ellenlépéseket, vagy csak mondogatják, hogy csúnya, csúnya ursula Európa tönkretevője! Ha a magyar gazdák befejezik, akkor belátható időn belül külföldi kézben lesz a magyar földvagyon!
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2026. március 01. 16:48 Szerkesztve
Alakul a Fájzer buli 2 de most MONSANTO-val Az egyik az egész Eu.-t a másik a teljes európai Agtáriumot ,teszi tönkre,.. jöhetnek a bogarak, vagy A gén kezeltek amelyeket még a sáska járás is érintetlenül hagy mindenkor!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 01. 16:32
Europa 3 legkorruptabb intezmenye 1. europai birosag 2. europai bizottsag 3. europai parlament ezek osszejatszanak es uralkodnak a tagallamok felett !
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!