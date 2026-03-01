Mutatjuk a legsokkolóbb helyszíni felvételeket az iráni pusztításról a környező országokban (VIDEÓK)

Ma az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Ahogy megírtuk, ezt követően Irán lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta – egy hajót már le is bombáztak közben.

Mint kiderült, Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.