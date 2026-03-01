Mutatjuk a legsokkolóbb helyszíni felvételeket az iráni pusztításról a környező országokban (VIDEÓK)

Robbanás előtt a világ: Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Lángol a Közel-Kelet.
Ma az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Ahogy megírtuk, ezt követően Irán lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta – egy hajót már le is bombáztak közben.
Mint kiderült, Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.
Ezt is ajánljuk a témában
A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni.
Dubaj, ezekben az órákban:
Iráni drónok támadják Szaúd-Arábiát:
Iráni drón pusztít Bahreinben:
Az Iszlám Forradalmi Gárda intenzív rakétatámadást indított az Egyesült Államok négy fő bázisa ellen Katarban, Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben – írták ehhez a videóhoz:
Drónról intézett bombatámadás a kuvaiti reptér ellen:
Mobiltelefonnal készített felvétel arról, ahogy egy iráni drón egy bahreini toronyba csapódik:
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Kadri