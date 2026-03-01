Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
bahrein dubaj ali hamenei hormuzi - szoros irán Kuvait Szaúd-Arábia

Mutatjuk a legsokkolóbb helyszíni felvételeket az iráni pusztításról a környező országokban (VIDEÓK)

2026. március 01. 13:40

Lángol a Közel-Kelet.

2026. március 01. 13:40
null

Ma az iráni állami média is megerősítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Ahogy megírtuk, ezt követően Irán lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta – egy hajót már le is bombáztak közben.

Mint kiderült, Dubaj nemzetközi repülőtere és a város jelképének számító Burdzs al-Arab szálloda is károkat szenvedett az iráni megtorló csapások következtében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Itt tekinthetőek meg összegyűjtve a legerősebb háborús videók a kibontakozó közel-keleti konfliktusról

Dubaj, ezekben az órákban:

Iráni drónok támadják Szaúd-Arábiát:

Iráni drón pusztít Bahreinben:

Az Iszlám Forradalmi Gárda intenzív rakétatámadást indított az Egyesült Államok négy fő bázisa ellen Katarban, Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben – írták ehhez a videóhoz:

Drónról intézett bombatámadás a kuvaiti reptér ellen:

Mobiltelefonnal készített felvétel arról, ahogy egy iráni drón egy bahreini toronyba csapódik:

Nyitókép: MTI/AP/Altaf Kadri

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. március 01. 15:28
Irant orvul megtamadtak, akarcsak az ukranokat Csak a nagytehetsegu NERmedia foglalkozik az iraniak, meg az ukranok pusztitasaval most. Jon a megerdemelt meszesgodor
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 01. 14:41
Irán: Egy olyan leckét fogunk az USA-nak és Izraelnek tanítani, amilyet még nem kaptak a történelmük során. Úgy tűnik ebből is egy olyan pár napos villámháború lesz, mint Putyin ukrajnai különleges műveletéből. Köszönjük a békét, Doni és Bibi! És persze a doktorminiszterelnök úrnak is.
Válasz erre
2
6
Krupp Skya
2026. március 01. 14:33
Iráni válasz neve OLAJ ÁG. ja nem OLAJ ÉG
Válasz erre
0
0
Krupp Skya
•••
2026. március 01. 14:25 Szerkesztve
Apa van egy olyan érzésem hogy az USA-nak és a Reálisiznek sikerült kirobbantani az Armageddont .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!