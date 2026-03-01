A Tisza azzal vádolta a kormányt, hogy nem segít a kárpátaljai magyarságnak: a tények csúnyán lebuktatták őket

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Miközben a magyar kormány közel százmilliárd forinttal segítette a kárpátaljai magyarokat, a Tisza-vezér hangfelvételekkel volt elfoglalva.
Orbán Anita pénteken tartotta meg európai körútja első állomását. A Tisza külpolitikai szakértője bemutatkozó videójában arról beszélgetett Magyar Péterrel, hogy Orbán Viktor a négy éve tartó háború során nem látogatta meg a kárpátaljai magyarokat, és nem is kérdezte meg őket hogy miben segíthet nekik, ezért azt mondta:
„az első utunk is nyilván a kárpátaljai magyarokhoz is vezet majd.”
A Faktum Projekt elemzésében annak járt utána, mennyiben állja meg a helyét ez az állítás, és vajon tényleg nem kérdezte-e meg a magyar kormány a kárpátaljai magyarokat, hogy miben segíthetne nekik.
Magyar Péter szájából a következő hangzott el a beszélgetésben: „Igen, egyébként el is felejtettem megint említeni, hogy Orbán Viktor szuverén magyar miniszterelnök 2015 óta nem járt Kárpátalján. Négy éve háborúban vannak a kárpátaljai magyarok is, és (Orbán Viktor) nem látogatta meg őket, nem kérdezte meg őket, hogy miben segítheti őket. Úgyhogy az első utunk is nyilván a kárpátaljai magyarokhoz is vezet majd.”
Ezzel szemben nézzük, mit tett valójában a magyar kormány az orosz-ukrán háború kitörése óta.
A szerző időrendben haladva veszi végig a kormány elmúlt négy évben tett intézkedéseit, tételesen cáfolva, amit Magyarék állítanak.
Alig pár nappal a háború kitörése után, 2022. március 5-én a magyar kormány bejelentette, hogy hárommilliárd forintos támogatást nyújt a Karitatív Tanács szervezeteinek az ukrajnai háború humanitárius következményeinek kezelésére. Két napra rá, március 7-én pedig további célzott forrásokat küldött a háború által sújtott kárpátaljai lakosság számára. A Hungary Helps Program keretében 1 350 675 000 forintot csoportosítottak át kifejezetten erre a célra.
Ez jól mutatja, hogy a kormányra már a kezdetekkor számíthatott a kárpátaljai magyarság, de a támogatások ezután is folytatódtak.
2022. április 29-én Azbej Tristan államtitkár kárpátaljai látogatásán jelentette be, hogy a magyar kormány újabb 200 millió forinttal támogatja az ukrajnai belső menekültek és a kárpátaljai rászorulók megsegítésére indított egytálétel-akciót, valamint tovább bővíti a térségben zajló humanitárius programokat. Egy évvel később, 2023 áprilisában Tóth Tibor államtitkár pedig már arról számolt be, hogy a háború kitörése óta Magyarország csaknem 44,5 milliárd forintot fordított Ukrajna megsegítésére, amelyet a kormány Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius segélyakciójaként jellemzett.
A legfrissebb elérhető adatok 2024. november 25-ről származnak, amikor Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ismertette, hogy a kormány addig összesen 98,5 milliárd forint támogatást nyújtott Ukrajnának.
A cikk írója emlékeztet, hogy a kormány segítségnyújtását megkérdőjelező Tisza-vezér ez idő alatt
„a volt barátnője által zsarolt hangfelvételek kapcsán magyarázkodott, mondván, hogy az éppen akkor megjelent felvétel összevágott és manipulált”.
Összegezve, a Faktum szerint a száz milliárdos támogatás után nehéz azt állítani, hogy a kormány nem tett semmit a kárpátaljai magyarságért.
„A számok makacs dolgok, míg egyesek videókban emlékeznek vissza arra, miről feledkeztek meg, addig a költségvetési sorokban ott maradnak a nullák. És a politika világában néha éppen ezek a nullák beszélnek a leghangosabban” – figyelmeztet a szerző.
