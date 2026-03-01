A Tisza azzal vádolta a kormányt, hogy nem segít a kárpátaljai magyarságnak: a tények csúnyán lebuktatták őket

Ezzel szemben nézzük, mit tett valójában a magyar kormány az orosz-ukrán háború kitörése óta.

A szerző időrendben haladva veszi végig a kormány elmúlt négy évben tett intézkedéseit, tételesen cáfolva, amit Magyarék állítanak.

Alig pár nappal a háború kitörése után, 2022. március 5-én a magyar kormány bejelentette, hogy hárommilliárd forintos támogatást nyújt a Karitatív Tanács szervezeteinek az ukrajnai háború humanitárius következményeinek kezelésére. Két napra rá, március 7-én pedig további célzott forrásokat küldött a háború által sújtott kárpátaljai lakosság számára. A Hungary Helps Program keretében 1 350 675 000 forintot csoportosítottak át kifejezetten erre a célra.

Ez jól mutatja, hogy a kormányra már a kezdetekkor számíthatott a kárpátaljai magyarság, de a támogatások ezután is folytatódtak.

2022. április 29-én Azbej Tristan államtitkár kárpátaljai látogatásán jelentette be, hogy a magyar kormány újabb 200 millió forinttal támogatja az ukrajnai belső menekültek és a kárpátaljai rászorulók megsegítésére indított egytálétel-akciót, valamint tovább bővíti a térségben zajló humanitárius programokat. Egy évvel később, 2023 áprilisában Tóth Tibor államtitkár pedig már arról számolt be, hogy a háború kitörése óta Magyarország csaknem 44,5 milliárd forintot fordított Ukrajna megsegítésére, amelyet a kormány Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius segélyakciójaként jellemzett.