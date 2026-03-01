Nem hivatalos hírek szerint légicsapásban meghalt Mahmud Ahmadinezsád, Irán volt elnöke

Teherán lángokban, képek az iráni fővárosból
Képek a fővárosból.
Épp vasárnap kezdett terjedni egy korábbi kijelentése, amely szerint a Moszad-vadász iráni titkosszolgálat vezetője maga is Moszad-ügynök volt.
Továbbra is nagy erőkkel támadja Izrael és az Egyesült Államok Iránt. Nem megerősített hírek szerint életét vesztette az Irán elleni légicsapásokban vasárnap Mahmud Ahmadinezsád, Irán korábbi elnöke. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, épp vasárnap kezdett terjedni egy korábbi interjújának részlete, amelyben elismerte, hogy az iráni legfőbb Moszad-vadász ügynök titokban maga is a Moszad embere volt.
Egyelőre az izraeli és az iráni hírekben is szűkszavúan írtak a halálhírről, miután azt egyelőre nem erősítették meg. Az egyik izraeli portál szerint a volt elnök mellett a testőre is meghalt. A hírt egy azeri hírportál is lehozta, mint írták: Ahmadinezsád otthonát valóban lebombázták, de a politikus állapotáról nem sikerült bővebb információt megtudni az iráni forrásoktól.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP