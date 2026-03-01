Ft
03. 01.
vasárnap
mahmud ahmadinezsád irán meghalt légicsapás

Nem hivatalos hírek szerint légicsapásban meghalt Mahmud Ahmadinezsád, Irán volt elnöke

2026. március 01. 14:44

Épp vasárnap kezdett terjedni egy korábbi kijelentése, amely szerint a Moszad-vadász iráni titkosszolgálat vezetője maga is Moszad-ügynök volt.

2026. március 01. 14:44
null

Továbbra is nagy erőkkel támadja Izrael és az Egyesült Államok Iránt. Nem megerősített hírek szerint életét vesztette az Irán elleni légicsapásokban vasárnap Mahmud Ahmadinezsád, Irán korábbi elnöke. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, épp vasárnap kezdett terjedni egy korábbi interjújának részlete, amelyben elismerte, hogy az iráni legfőbb Moszad-vadász ügynök titokban maga is a Moszad embere volt. 

Egyelőre az izraeli és az iráni hírekben is szűkszavúan írtak a halálhírről, miután azt egyelőre nem erősítették meg. Az egyik izraeli portál szerint a volt elnök mellett a testőre is meghalt. A hírt egy azeri hírportál is lehozta, mint írták: Ahmadinezsád otthonát valóban lebombázták, de a politikus állapotáról nem sikerült bővebb információt megtudni az iráni forrásoktól. 

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

2026. március 01. 15:56
Legkevesebb 53 lánytanuló elpusztítása után idén már igazán jár Trumpnak a béke Nobel-díj. Bucsa miatt őrjöngött az egész nyugati világ, most persze ugyanazok kussban vannak.
SzkeptiKUSS
2026. március 01. 15:55
Egyet nem értek, hogyan lehetett védhetetlen helyre összecsődíteni az ország összes vezetőjét? Ilyent még "amatőr" államok sem követnek el vészhelyzetben. Akkora hatalma volt az öreg ajatollahnak, hogy nem mertek ellentmondani?
iimre
•••
2026. március 01. 15:50 Szerkesztve
"macskusz-4 2026. március 01. 15:31 Elmondta magáról, hogy Moszados? Lehetetlen....Senki nem mondja el magáról, hogy titkosügynök." Miért, elmondta? Ezt írják? "Épp vasárnap kezdett terjedni egy korábbi kijelentése, amely szerint a Moszad-vadász iráni titkosszolgálat vezetője maga is Moszad-ügynök volt."
macskusz-4
2026. március 01. 15:49
Én értem. Nem magára mondta, hogy Moszados.Hanem a titkosszolgálati vezetőre.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!