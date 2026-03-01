Ft
Lezárt légterek és repülőterek – európaiak tízezrei rekedhettek a közel-keleti országokban

2026. március 01. 15:52

Üléseznek az Európai Uniós nagykövetei is az iráni háború miatt: napirenden van egyebek mellett az európai állampolgárok hazaszállításának sürgető problémája; több ezer járatot töröltek ugyanis a közel-keleti repülőtereken.

2026. március 01. 15:52
null

Az Euronews információi szerint a konzuli segítségnyújtás kérdésköre és az európai állampolgárok hazaszállítása már vasárnap reggel sürgetővé vált. Azóta több európai állam is felszólította állampolgárait, hogy halasszák el iráni vagy izraeli utazásaikat, illetve feltétlenül regisztráljanak a konzulátusokon.

Az Iránban, illetve a Közel-Keleten jelenleg tartózkodó európai állampolgárok pontos száma egyelőre nem ismert.

Teljes légtérlezárások, legkevesebb 3400 járatot töröltek

Az iráni konfliktus súlyos zavart okozott a keleti régió légi közlekedésében: a Flightradar24 adatai szerint 

hét repülőtéren mintegy 3400 járatot töröltek. 

Szombaton Katar, Izrael, Irán, Szíria, Irak, Kuvait és Bahrein zárta le légterét. Dubaj, Abu-Dzabi, Doha és Manama repülőterei nem üzemelnek, ezek lezárása megbénította a világ három legnagyobb légitársaságát is; az Emirates, a Qatar Airways és az Etihad naponta körülbelül 90 ezres utasforgalmat bonyolít ezeken a repülőtereken keresztül.

Dubaj és Abu-Dzabi repülőtere is megrongálódott – vélhetően – iráni ellencsapások miatt. 

Nyitókép: MTI/EPA/Vael Hamzeh

 

Obsitos Technikus
2026. március 01. 16:51
Nohiszen, ha a punijós nagyköveteken múlik, azok szegények ott növesztenek földig érő szakállat Allah dicsőségére.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2026. március 01. 16:14 Szerkesztve
Afganisztán 2 indulhat a kimenekités aki csak van!
Válasz erre
0
1
Mantinka
2026. március 01. 16:14
Szerintem ezért is vagy Ukrajna vagy Brüsszel vagy a Tisza párt a hibás vagy valamelyik ellenzéki.
Válasz erre
0
0
mlotta
2026. március 01. 16:05
Irán felvonta a „bosszú vörös zászlaját” Irán kitűzte a „bosszú vörös zászlaját” Ali Hámenei ajatollah meggyilkolását követően A zászlót a világ harmadik legnagyobb mecsetje, a mashhadi Imam Reza-szentély fölé húzták fel – ez a gesztus a síita hagyományban a bosszú és a harc jelképe.
Válasz erre
0
0
