03. 01.
vasárnap
03. 01.
vasárnap
bodor andrás pogácsás tibor alpolgármester

Lemondott az alpolgármester, akit súlyos vádakkal illetnek

2026. március 01. 13:35

A független városvezető-helyettes tagadja a vádakat, és hajlandó vizsgálat elé állni.

2026. március 01. 13:35
Rendőrség

Lemondott a szentmártonkátai alpolgármester, miután szombaton konfliktus alakult ki közte és egy hölgy között – derül ki a közösségi médiában megosztott hírekből. Bodor András alpolgármester azóta saját Facebook-oldalán is megerősítette, hogy lemondott a tisztségéről, miután „súlyos vádak középpontjába” került. Bár azt állítja, a vádak alaptalanok, jobbnak látta lemondani, hogy az ügy ne váljon a pártpolitikai kampány témájává. Ugyanakkor megjegyezte, soha egyetlen párt jelöltje vagy tagja sem volt.

Hangsúlyozta, hajlandó vizsgálatok elé állni, és reményét fejezte ki, hogy azok pártpolitikai vádaskodás nélkül, tisztességes mederben tudnak majd lezajlani.

Pogácsás Tibor, a Fidesz országgyűlési képviselője az üggyel kapcsolatban megerősítette, hogy „az alpolgármester úr – a közösségi médiában megjelent állításokkal ellentétben – nem a Fidesz színeiben tölti be tisztségét, és korábban sem indult a Fidesz jelöltjeként, soha nem volt a Fidesznek a tagja”.

Egyúttal mindenkit felszólított, hogy a ténye ismerete nélkül ne ítélkezzen, és hangsúlyozta: „Az ügy kivizsgálása a hatóságok feladata. Az erőszak minden formáját elítéljük, bárki is követi azt el. A sértettnek mielőbbi felépülést kívánok.”

A nyitókép illusztráció, forrása: MTI/Donka Ferenc

 

cirmos
•••
2026. március 01. 15:33 Szerkesztve
független, mi? egy full fideszes testületben megválasztották alpolgármesternek! tudjátok, mi lett Győrffy Balázs ügyével, miután több embert bántalmazott, és eltörte egy nő orrát? a bíróság nem emelt vádat! je suis vakkomondor.
Válasz erre
0
0
hanesz
2026. március 01. 14:07
Ha övcsattal kergette, az enyhitő körülmény. DrogosPolos majd törvénybe iktatja...
Válasz erre
2
0
dzsini75
2026. március 01. 13:51
Mivel a FOS már elkezdte Fideszesnek beállítani, várható hogy itt is a Szektások nyomni fogják ezt a dumát….. 😱👀😉
Válasz erre
3
0
csulak
2026. március 01. 13:43
fuggetlen = libernyak
Válasz erre
0
0
