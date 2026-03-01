Lemondott az alpolgármester, akit súlyos vádakkal illetnek

Lemondott a szentmártonkátai alpolgármester, miután szombaton konfliktus alakult ki közte és egy hölgy között – derül ki a közösségi médiában megosztott hírekből. Bodor András alpolgármester azóta saját Facebook-oldalán is megerősítette, hogy lemondott a tisztségéről, miután „súlyos vádak középpontjába” került. Bár azt állítja, a vádak alaptalanok, jobbnak látta lemondani, hogy az ügy ne váljon a pártpolitikai kampány témájává. Ugyanakkor megjegyezte, soha egyetlen párt jelöltje vagy tagja sem volt.

Hangsúlyozta, hajlandó vizsgálatok elé állni, és reményét fejezte ki, hogy azok pártpolitikai vádaskodás nélkül, tisztességes mederben tudnak majd lezajlani.