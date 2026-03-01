Lemondott az alpolgármester, akit súlyos vádakkal illetnek

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
A független városvezető-helyettes tagadja a vádakat, és hajlandó vizsgálat elé állni.
Lemondott a szentmártonkátai alpolgármester, miután szombaton konfliktus alakult ki közte és egy hölgy között – derül ki a közösségi médiában megosztott hírekből. Bodor András alpolgármester azóta saját Facebook-oldalán is megerősítette, hogy lemondott a tisztségéről, miután „súlyos vádak középpontjába” került. Bár azt állítja, a vádak alaptalanok, jobbnak látta lemondani, hogy az ügy ne váljon a pártpolitikai kampány témájává. Ugyanakkor megjegyezte, soha egyetlen párt jelöltje vagy tagja sem volt.
Hangsúlyozta, hajlandó vizsgálatok elé állni, és reményét fejezte ki, hogy azok pártpolitikai vádaskodás nélkül, tisztességes mederben tudnak majd lezajlani.
Pogácsás Tibor, a Fidesz országgyűlési képviselője az üggyel kapcsolatban megerősítette, hogy „az alpolgármester úr – a közösségi médiában megjelent állításokkal ellentétben – nem a Fidesz színeiben tölti be tisztségét, és korábban sem indult a Fidesz jelöltjeként, soha nem volt a Fidesznek a tagja”.
Egyúttal mindenkit felszólított, hogy a ténye ismerete nélkül ne ítélkezzen, és hangsúlyozta: „Az ügy kivizsgálása a hatóságok feladata. Az erőszak minden formáját elítéljük, bárki is követi azt el. A sértettnek mielőbbi felépülést kívánok.”
