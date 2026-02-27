Ft
trippon norbert czigler lászló pajor tibor újpest önkormányzat polgármester önkormányzati képviselő alpolgármester

Botrány Budapesten: faképnél hagyta az ellenzéki alpolgármester a főnökét

2026. február 27. 16:05

Botrányba fulladt az újpesti képviselő-testület ülése: Trippon Norbert baloldali polgármester helyettese, Czigler László a saját előterjesztését ért bírálatok után felállt és kivonult az ülésteremből. A konfliktus végül a Mandiner információi szerint az alpolgármester lemondásához vezetett.

2026. február 27. 16:05
null

Nem minden polgármester mondhatja el magáról, hogy az általa vezetett képviselő-testületi ülésen saját helyettese hagyja faképnél. Így járt a legutóbbi ülésen Trippon Norbert, Újpest baloldali városvezetője, miután a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa mellől nemcsak felállt, hanem az ülést is elhagyta jobbikos alpolgármestere, Czigler László.

Az alpolgármester feladatköre kiterjed a közbiztonsággal és a közrendvédelemmel kapcsolatos ügyekre, az egyházakkal való kapcsolattartásra, a testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokra, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal összefüggő feladatok ellátására.

Sokan nem értik, miként kerülhetett ismét a DK-s polgármester mellé Czigler László, mivel a Jobbik sem egyéni választókerületben, sem listán nem tudott önkormányzati képviselőt juttatni a képviselő-testületbe. Cziglert ennek ellenére kívülről hozták be ismét alpolgármesternek.

Botrány az ülésen: kivonult a helyettes

A történtekről, Czigler kivonulásáról először Wintermantel Zsolt számolt be közösségi oldalán. Az újpesti képviselő-testületi ülésen épp az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának vitája zajlott – vagyis a jobbikos politikushoz kapcsolódó szakterületen –, amikor is Pajor Tibor, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője a dokumentumban szereplő pongyola, érthetetlen megfogalmazások miatt tett észrevételt.

A Fidesz Magyar Polgári Párt Újpesti Szervezete és az Újpestért Egyesület frakciószövetsége nevében Kató Balázs arra szeretett volna választ kapni, hogy miért 14 hónappal az előző koncepció lejárta után, tizennégy hónapos késéssel kerül a grémium elé az új koncepció. Kató felvetette, az új koncepcióban nem tapasztal érdemi munkát, nyolcvan százalékos egyezésben van a régivel, és nem tartalmaz érdemi cselekvési tervet sem.

Először egy hosszabb szünet elrendelésével és az előterjesztés korrekciójával próbálták orvosolni a felmerült hibákat, ám ennyi idő alatt értelemszerűen nem lehetett elfogadható cselekvési tervvel kiegészíteni a dokumentumot. Lapunk értesülései szerint Czigler feltehetően arra apellált, hogy a sok kritikát kapott koncepciója – ahogyan arra korábban már volt példa – ezúttal is átmegy, erre azonban kevés esély mutatkozott.

Trippon Norbert igyekezett több menekülőútvonalat is felkínálni szorult helyzetbe került helyettesének – ez az alábbi videóban is látható –, később azonban a testület baloldali többsége is bírálni kezdte Czigler előterjesztését. Forrásaink elmondása alapján ezt a helyzetet a jobbikos politikus már nem tudta kezelni: a bizalom annyira megingott az alpolgármester irányába, hogy felállt, majd elhagyta az üléstermet.

Úgy tudjuk: már le is mondott az alpolgármester

A Mandiner úgy értesült, hogy Czigler László a botrányos ülést követően két nappal lemondott tisztségéről, amelyet információink szerint a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló polgármester pénteken elfogadott.

Mivel az új jogszabályok értelmében egy önkormányzatnak legfeljebb három alpolgármestere lehet, a DK-s városvezető nem tud új helyettest kinevezni Czigler László helyére. Trippon Norbert már az előző ciklusban is vont el hatásköröket Cziglertől, vélhetően azért, mert nem volt elégedett a munkájával. A történtek miatt írásban fordultunk a polgármesterhez; amint reagál, frissítjük cikkünket.

Nyitókép forrása: Facebook

 

