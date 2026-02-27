Botrány Budapesten: faképnél hagyta az ellenzéki alpolgármester a főnökét

A történtekről, Czigler kivonulásáról először Wintermantel Zsolt számolt be közösségi oldalán. Az újpesti képviselő-testületi ülésen épp az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának vitája zajlott – vagyis a jobbikos politikushoz kapcsolódó szakterületen –, amikor is Pajor Tibor, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője a dokumentumban szereplő pongyola, érthetetlen megfogalmazások miatt tett észrevételt.

A Fidesz Magyar Polgári Párt Újpesti Szervezete és az Újpestért Egyesület frakciószövetsége nevében Kató Balázs arra szeretett volna választ kapni, hogy miért 14 hónappal az előző koncepció lejárta után, tizennégy hónapos késéssel kerül a grémium elé az új koncepció. Kató felvetette, az új koncepcióban nem tapasztal érdemi munkát, nyolcvan százalékos egyezésben van a régivel, és nem tartalmaz érdemi cselekvési tervet sem.

Először egy hosszabb szünet elrendelésével és az előterjesztés korrekciójával próbálták orvosolni a felmerült hibákat, ám ennyi idő alatt értelemszerűen nem lehetett elfogadható cselekvési tervvel kiegészíteni a dokumentumot. Lapunk értesülései szerint Czigler feltehetően arra apellált, hogy a sok kritikát kapott koncepciója – ahogyan arra korábban már volt példa – ezúttal is átmegy, erre azonban kevés esély mutatkozott.

Trippon Norbert igyekezett több menekülőútvonalat is felkínálni szorult helyzetbe került helyettesének – ez az alábbi videóban is látható –, később azonban a testület baloldali többsége is bírálni kezdte Czigler előterjesztését. Forrásaink elmondása alapján ezt a helyzetet a jobbikos politikus már nem tudta kezelni: a bizalom annyira megingott az alpolgármester irányába, hogy felállt, majd elhagyta az üléstermet.

Úgy tudjuk: már le is mondott az alpolgármester