Erre senki sem volt felkészülve: a Telex vitte be a kegyelemdöfést Magyar Péternek

„Az ukrán háborúpárti politikusoknak üzenem:

kár az álhírterjesztésre energiát fecsérelni, a magyar katonák ma jönnek haza az iráni háborús térségből!”

– reagált a Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arra, hogy a csütörtöki kormányinfó után a tiszások azt az álhírt kezdték el terjeszteni, hogy a tárcavezető szerint a kormány háborúzni küldené a magyarokat Iránba.