A Momentum korábbi képviselőjét emelhette volna államtitkári tisztségre a Tisza – reagált a miniszter

Közleményt adott ki a Fidesz-frakció: kevesebb Facebookozást és több kormányzást várnak a Tisza Párttól
Miközben a Tisza-kormány Facebook-posztokat gyárt, addig épp áramlik Magyarországra az alacsony minőségű ukrán élelmiszer.
Lannert Judit cáfolta a sajtó információit.
Az Eduline információi szerint Lannert Judit oktatási miniszter megállapodott Orosz Annával egy feltehetőleg oktatási államtitkári tisztségről, ám a jelölést az utolsó pillanatban megvétózták.
Mindeközben Lannert Judit május 20-án délután a közösségi oldalán jelentette be első kinevezettjét: Kereki Judit közgazdász-gyógypedagógus tölti be a jövőben a kora gyermekkori jóllétért felelős szakállamtitkári pozíciót.
Mint ismert, Orosz Anna korábban a Momentum elnökségében tevékenykedett, ám tavaly májusban lemondott parlamenti mandátumáról, és nem vett részt a 2026-os országgyűlési választásokon sem.
A sajtóban megjelent információkra Lannert Judit Facebook-oldalán reagált. Mint írta:
Orosz Anna részére államtitkári felkérés nem történt.”
„Jelenleg a szervezet felállítása és az oktatási, gyermekügyi feladatok felelős előkészítése zajlik” – jelezte a miniszter.
Nyitókép: Orosz Anna Facebook-oldala
