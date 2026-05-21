börtön Gyorskocsi utca tűz

Tüzet gyújtott egy rab a budapesti börtönben: hét embert szállítottak kórházba

2026. május 21. 12:11

Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott.

2026. május 21. 12:11
Meggyújtotta a matracát egy női fogvatartott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai épületének zárkájában csütörtök reggel – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel.

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: 

amint észlelték a tüzet, a büntetés-végrehajtás munkatársai haladéktalanul megkezdték a tűz oltását és megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket.

Az ilyenkor alkalmazott protokollnak megfelelően az érintett körletszinten elhelyezett fogvatartottakat átmenetileg máshol helyezték el a biztonságuk érdekében – tette hozzá.

Mint mondta, az eset során a matracot felgyújtó fogvatartott mellett hat, a tűz oltásában és az evakuálásban részt vevő bv-st szállítottak füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálásra egészségügyi intézménybe. A tűz oltását a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be, az anyagi kár felmérése még tart.

Az ügyben az intézet parancsnoka közveszély okozása miatt büntetőfeljelentést tesz – tette hozzá Makula György.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: Pexels

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
radler
2026. május 21. 13:23
Obsitos Technikus 2026. május 21. 12:21 Aztán mivel gyújtott tüzet? A polgári jogaival? Benned annyira izzik a hülyeség hogy a polgári jogaiddal rá tudnál gyújtani egy cigire.
trokadero
2026. május 21. 12:21
Csak ráült a matracra, és az tüzet fogott. Hogy mire nem képes az izzó vágy .
Obsitos Technikus
2026. május 21. 12:21
Aztán mivel gyújtott tüzet? A polgári jogaival?
