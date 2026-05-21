Huszonegy éves a Tisza és a Parlament legfiatalabb képviselője – ezt lehet tudni Berki Ákosról

„A Tisza minden jó és a fiatalokat segítő intézkedést megtart. Képviselőként azonban minden olyan juttatásról lemondok, ami nem nélkülözhetetlen az emberek méltó képviseletéhez” – jelentette ki Berki Ákos, a Tisza Párt listás képviselője, aki egyúttal az országgyűlés legfiatalabb tagja is közösségi oldalán.

Berki korából fakadóan – 21 éves – jogosult szja-mentességre, de erről már hivatalosan is lemondott.

Továbbá arra biztatja a nógrádi körzetében győztes fideszes képviselőket, hogy ők is mondjanak le juttatásaikról, mint az Országgyűlés Hivatala által bérelt lakás, iroda, üzemanyagkártya vagy az alkalmazotti keret.