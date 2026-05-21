szja mentesség tisza párt országgyűlés hivatala berki ákos intézkedés fiatal

Huszonegy éves a Tisza és a Parlament legfiatalabb képviselője – ezt lehet tudni Berki Ákosról

2026. május 21. 11:25

Berki korából fakadóan jogosult szja-mentességre, de erről már hivatalosan is lemondott.

2026. május 21. 11:25
null

„A Tisza minden jó és a fiatalokat segítő intézkedést megtart. Képviselőként azonban minden olyan juttatásról lemondok, ami nem nélkülözhetetlen az emberek méltó képviseletéhez” – jelentette ki Berki Ákos, a Tisza Párt listás képviselője, aki egyúttal az országgyűlés legfiatalabb tagja is közösségi oldalán.

Berki korából fakadóan – 21 éves – jogosult szja-mentességre, de erről már hivatalosan is lemondott. 

Továbbá arra biztatja a nógrádi körzetében győztes fideszes képviselőket, hogy ők is mondjanak le juttatásaikról, mint az Országgyűlés Hivatala által bérelt lakás, iroda, üzemanyagkártya vagy az alkalmazotti keret.

A fiatal honatya bejegyzéséhez csatolta az szja-mentességről való lemondásról szóló nyilatkozatát is, amelyet már le is adott az Országgyűlési Hivatal munkatársainak.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Berki Ákos Facebook-oldala

 

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. május 21. 13:43
21 évesen milyen végzettsége van ennek? 8 általános? És ez osztja az ész?🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣
Haifisch
2026. május 21. 13:13
Adnék ennek a kis takonypócnak 2 k nagy maflást az apja helyett. Ja, az apjának is, nagyobbakat.
Belamy88
2026. május 21. 13:11
Berki? Nincs több kérdésem....
ornagyornagy
2026. május 21. 13:09
Megnyugtató, hogy ilyen tanult, tapasztalt, jogalkotáshoz és társadalompolitikához értő fiatalok képviselnek minket az Országházban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!