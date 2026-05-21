Nyúlcipőt húzhatnak a szabálytalankodók – új kollégát vetett be a BRFK (FOTÓ)

Új típusú innovatív élőerő alkalmazását kezdte meg a BRFK a közterületek rendjének megerősítésére és a szabálytalan közlekedők kiszűrésére – jelentette be Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebookon.

Az új kolléga kiképzése, intézkedési kultúrájának fejlesztése folyamatban van.”

– fűzték hozzá a fényképhez, ami egy rendőrségi láthatósági mellénybe öltöztetett nyuszit ábrázol. A váratlan közlemény igencsak népszerű lett a közösségi oldalon, egy óra alatt több mint négyezren kedvelték a bejegyzést.