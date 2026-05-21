Nyúlcipőt húzhatnak a szabálytalankodók – új kollégát vetett be a BRFK (FOTÓ)

Változnak az idők: mezei nyúl ugrott egy rolleres arcába (VIDEÓ)
Ideje megtanulnunk a nyúlbaleset szót. Mintha mindig is létezett volna, nem igaz?
„Új típusú innovatív élőerő” alkalmazását kezdte meg a fővárosi rendőrség.
Új típusú innovatív élőerő alkalmazását kezdte meg a BRFK a közterületek rendjének megerősítésére és a szabálytalan közlekedők kiszűrésére – jelentette be Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebookon.
Az új kolléga kiképzése, intézkedési kultúrájának fejlesztése folyamatban van.”
– fűzték hozzá a fényképhez, ami egy rendőrségi láthatósági mellénybe öltöztetett nyuszit ábrázol. A váratlan közlemény igencsak népszerű lett a közösségi oldalon, egy óra alatt több mint négyezren kedvelték a bejegyzést.
Mint írtuk, elképesztő közúti esetet rögzített egy fejkamera Százhalombatta határában. Egy hirtelen az útra kiugró mezei nyúl egy arra haladó rolleres arcába ugrott. A becsapódás váratlanul erős volt, de a rolleres a megfelelő védőfelszerelésnek köszönhetően csak kisebb sérüléseket szenvedett. A nyúl az ütközés után sértetlenül továbbfutott. Az esetről készült felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol rövid időn belül mémek százai születtek belőle.
Fotó: BRFK/Facebook