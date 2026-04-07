Itt a pontos szám: ennyi részeg vezetőt kapcsoltak le a rendőrök húsvétkor

Több tucat ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból a fővárosban egy többnapos rendőrségi akció során – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A hatóságok április 2-án estétől 7-én reggelig ellenőrizték a budapesti utakat, kifejezetten az ittas vezetők kiszűrésére fókuszálva. Az akció eredményeként
összesen 75 sofőrt állítottak meg, akik alkoholos befolyásoltság alatt vezettek
– még mielőtt balesetet okozhattak volna.
A rendőrség tájékoztatása szerint az esetek súlyosságától függően:
- 33 ember ellen büntetőeljárás indult, jogosítványukat elvették vagy felfüggesztették,
- 41 esetben közigazgatási eljárás kezdődött,
- egy sofőrt pedig vérvételre állítottak elő.
Az érintettek emellett büntetőpontokat is kaptak. A rendőrség hangsúlyozta: az ittas vezetés továbbra is az egyik legveszélyesebb közúti magatartásforma, ezért nemcsak kiemelt időszakokban, hanem rendszeresen szerveznek hasonló ellenőrzéseket. A cél változatlan: hogy mindenki biztonságban hazaérjen.
Nyitókép: police.hu