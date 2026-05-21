eto Vitális Milán Ferencváros Győri ETO NB I FTC

Sok minden változott január óta: már nincs nyeregben a Fradi, máshogy döntött az NB I legjobbja

2026. május 21. 08:04

A szezon legjobbjának megválasztott Vitális Milán a télen még szívesen igazolt volna a IX. kerületbe. Úgy tűnik, immár bajnoki aranyérmes csapatkapitányként viszont nagyobb célokat dédelget: a Fradi helyett valamelyik európai topligába szerződne a nyáron.

Éppen a napokban írtunk róla, hogy jóformán még ki sem örülhették magukat a győri szurkolók, máris azon aggódhatnak, a nyáron vajon teljesen szétkapják-e az ETO újdonsült bajnokcsapatát. A nagy eséllyel távozó kulcsjátékosok között van természetesen a hétvégén lezárult NB I-es idény legjobb játékosának megválasztott Vitális Milán is, aki azonban már nagyobb léptékben gondolkodik, mint tette azt fél évvel ezelőtt: immáron nem a Fradi az álma, hanem külföld felé kacsingat...

Vitális Milán Fradi ETO
Vitális Milán (fehérben) télen talán még a Fradiról álmodozott, fél évvel később, bajnoki aranyérmes csapatkapitányként viszont már nagyobb céljai vannak (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Fradi már nincs is képben?

A szezon legjobbjainak díjátadóján tarolt az ETO, a sikerkovács Borbély Balázs lett az év edzője, Vitális pedig az év játékosa. A győri csapatkapitány az egész klubévad során klasszisformát mutatott, a válogatottban a vb-selejtezőkön is szerepet kapott, így nem csoda, hogy rengeteg kérője van. A 24 esztendős középpályást már a téli átigazolási időszakban is vitte volna több csapat – beleértve a fő rivális Ferencvárost is –, ám ekkor még menedzserével együtt úgy döntöttek, a játékosnak is az a legjobb, ha marad, és bajnoki címig vezeti az ETO-t. Filipovics Vladan azonban 

januárban nem is tagadta a Fradi élénk érdeklődését, mi több, úgy fogalmazott, szerinte Vitális karrierje szempontjából az FTC lenne a legmegfelelőbb következő lépcsőfok. 

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, és úgy tűnik, a bajnoki címvédőből ezüstérmessé visszalépő Ferencváros már nem is szerepel a tervek között. A menedzser legalábbis a minap azt nyilatkozta, hogy egyértelműen külföld felé nézelődnek, a Fradit pedig már meg sem említette. 

Mindenféleképpen az a tervünk, hogy külföldi csapatot találjuk neki. A preferencia az, hogy Európán belül maradjon, ha van rá lehetőség, az öt élbajnokság egyikébe kerüljön, de természetesen olyan csapatot szeretnék neki keresni, ahol reális esélye lesz játszani."

– mondta az M1-nek Filipovics, hozzátéve, nagyon sok klubtól érkeztek pozitív visszajelzések, de Vitálisnak jelenleg élő szerződése van a Győrrel, ezért olyan ajánlatra van szükség, amellyel a játékos mellett klubja is elégedett lesz. 

Vitális Milán piaci értékét pillanatnyilag 2 millió euróra taksálja a Transfermarkt, ezzel ő az aktuális NB I-es mezőny legértékesebb magyar játékosa.

Eközben a friss bajnok vezetőedző, a Fradival ugyancsak hírbe hozott Borbély Balázs is reagált a pletykákra. A magyar szakember az M4 Sport podcastjében diplomatikusan úgy fogalmazott, „lehet, hogy van realitása” annak, hogy egyszer majd leüljön a zöld-fehérek kispadjára, de hogy mikor, azt egyelőre még ő sem tudja. 

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Halder_1899
2026. május 21. 08:35
Fradistaként, de fontos lenne, hogy a Győr maradjon egyben és jusson be a csoportkörbe, persze csapatom a Fradi is. így két magyar csapat lenne egyszerre. Ez sokat jelentene.
gullwing
2026. május 21. 08:34
Nyugtával a napot, az évet.. Meglátjuk a győr mire jut a nemzetközi kupában, és azt is az új sztárfocista merre veszi az irányt és ott mire lesz elég a tudása.
