Sok minden változott január óta: már nincs nyeregben a Fradi, máshogy döntött az NB I legjobbja

Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, és úgy tűnik, a bajnoki címvédőből ezüstérmessé visszalépő Ferencváros már nem is szerepel a tervek között. A menedzser legalábbis a minap azt nyilatkozta, hogy egyértelműen külföld felé nézelődnek, a Fradit pedig már meg sem említette.

Mindenféleképpen az a tervünk, hogy külföldi csapatot találjuk neki. A preferencia az, hogy Európán belül maradjon, ha van rá lehetőség, az öt élbajnokság egyikébe kerüljön, de természetesen olyan csapatot szeretnék neki keresni, ahol reális esélye lesz játszani."

– mondta az M1-nek Filipovics, hozzátéve, nagyon sok klubtól érkeztek pozitív visszajelzések, de Vitálisnak jelenleg élő szerződése van a Győrrel, ezért olyan ajánlatra van szükség, amellyel a játékos mellett klubja is elégedett lesz.