Sok minden változott január óta: már nincs nyeregben a Fradi, máshogy döntött az NB I legjobbja

Szétkaphatják az ETO-t, több játékos is kihagyhatja a BL-selejtezőket
Az egyik győri kulcsembert állítólag egymillió euróért vinnék el a Bundesliga 2-be!
A szezon legjobbjának megválasztott Vitális Milán a télen még szívesen igazolt volna a IX. kerületbe. Úgy tűnik, immár bajnoki aranyérmes csapatkapitányként viszont nagyobb célokat dédelget: a Fradi helyett valamelyik európai topligába szerződne a nyáron.
Éppen a napokban írtunk róla, hogy jóformán még ki sem örülhették magukat a győri szurkolók, máris azon aggódhatnak, a nyáron vajon teljesen szétkapják-e az ETO újdonsült bajnokcsapatát. A nagy eséllyel távozó kulcsjátékosok között van természetesen a hétvégén lezárult NB I-es idény legjobb játékosának megválasztott Vitális Milán is, aki azonban már nagyobb léptékben gondolkodik, mint tette azt fél évvel ezelőtt: immáron nem a Fradi az álma, hanem külföld felé kacsingat...
Ezt is ajánljuk a témában
Az egyik győri kulcsembert állítólag egymillió euróért vinnék el a Bundesliga 2-be!
A szezon legjobbjainak díjátadóján tarolt az ETO, a sikerkovács Borbély Balázs lett az év edzője, Vitális pedig az év játékosa. A győri csapatkapitány az egész klubévad során klasszisformát mutatott, a válogatottban a vb-selejtezőkön is szerepet kapott, így nem csoda, hogy rengeteg kérője van. A 24 esztendős középpályást már a téli átigazolási időszakban is vitte volna több csapat – beleértve a fő rivális Ferencvárost is –, ám ekkor még menedzserével együtt úgy döntöttek, a játékosnak is az a legjobb, ha marad, és bajnoki címig vezeti az ETO-t. Filipovics Vladan azonban
januárban nem is tagadta a Fradi élénk érdeklődését, mi több, úgy fogalmazott, szerinte Vitális karrierje szempontjából az FTC lenne a legmegfelelőbb következő lépcsőfok.
Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, és úgy tűnik, a bajnoki címvédőből ezüstérmessé visszalépő Ferencváros már nem is szerepel a tervek között. A menedzser legalábbis a minap azt nyilatkozta, hogy egyértelműen külföld felé nézelődnek, a Fradit pedig már meg sem említette.
Mindenféleképpen az a tervünk, hogy külföldi csapatot találjuk neki. A preferencia az, hogy Európán belül maradjon, ha van rá lehetőség, az öt élbajnokság egyikébe kerüljön, de természetesen olyan csapatot szeretnék neki keresni, ahol reális esélye lesz játszani."
– mondta az M1-nek Filipovics, hozzátéve, nagyon sok klubtól érkeztek pozitív visszajelzések, de Vitálisnak jelenleg élő szerződése van a Győrrel, ezért olyan ajánlatra van szükség, amellyel a játékos mellett klubja is elégedett lesz.
Vitális Milán piaci értékét pillanatnyilag 2 millió euróra taksálja a Transfermarkt, ezzel ő az aktuális NB I-es mezőny legértékesebb magyar játékosa.
Ezt is ajánljuk a témában
Az élbolyban csak ferencvárosi légiósokat találunk.
Eközben a friss bajnok vezetőedző, a Fradival ugyancsak hírbe hozott Borbély Balázs is reagált a pletykákra. A magyar szakember az M4 Sport podcastjében diplomatikusan úgy fogalmazott, „lehet, hogy van realitása” annak, hogy egyszer majd leüljön a zöld-fehérek kispadjára, de hogy mikor, azt egyelőre még ő sem tudja.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba