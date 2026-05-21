miniszterelnök hivatali alaptörvény Magyar Péter

Ha kevésbé gőgösek, ma nincsen a Tizenhatodik Alaptörvény-módosítás, a „lex Orbán”

2026. május 21. 08:21

Annak idején, az alkotmányozási viták idején, a fideszesek cinikusan seperték le az asztalról azt a kezdeményezést, hogy a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát öntsük Alaptörvénybe.

Schiffer András
„A világ parlamentáris köztársaságaiban nem a miniszterelnök hivatali idejét limitálják, hanem csak – az uralkodó helyébe lépett – köztársasági elnökét. Ez így van a briteknél, a németeknél, az osztrákoknál, így maradhatott hivatalban Thatcher, Blair, Kohl, Adenauer, Merkel, Kreisky és Vranitzky. Ráadásul a Magyarországot jogállamiságból előszeretettel kioktató Finnországban még az elnök hivatali idejét sem mindig limitálták: Urho Kaleva Kekkonen négy cikluson át lehetett a finnek elnöke. Egy jogállamban ugyanis a miniszterelnöki hivatal időtartamát a vele szemben kínált alternatíva, a választói akarat korlátozza és nem adminisztratív eszközök.

Annak idején, 2010 nyarán két jogállamisági probléma miatt húztuk félre a harangot: a személyre szabott és a visszamenőleges hatályú jogalkotás miatt. Annak idején, az alkotmányozási viták idején, a fideszesek cinikusan seperték le az asztalról azt a kezdeményezést, hogy a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmát öntsük Alaptörvénybe. Ha akkor kevésbé gőgösek, ma nincsen a Tizenhatodik Alaptörvény-módosítás, a »lex Orbán«. A tegnap benyújtott alaptörvény-módosítási javaslat ugyanis egyszerre személyre szabott és visszamenőleges hatályú. Pontosan olyan, mintha a NER-ben találták volna ki.

»Jogállamot nem lehet a jogállam ellenében megvalósítani« (11/1992. /III. 5./ AB határozat)”

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Turán
2026. május 21. 09:26
Milyen alaptörvény? Jön egy következő, kétharmaddal ès megváltoztat bármit amit csak akar. Schiffer húzz a faszba..
Jose
2026. május 21. 09:24
Ha 90-től nem lehet senki 8 évnél tovább min.elnök, akkor OV automatikusan bűnt követett el, tehát le lehet csukni. Ilyen még Afganisztánban sem fordulhatna elő, de mi mindenkinél különbek vagyunk, tehát nálunk ez is lehetséges :-) Kíváncsi leszek még az EU véleményére.
Obsitos Technikus
2026. május 21. 09:23
Teljesen mindegy. Ki fogják dobni az alkotmányt is, az egész demokratikus jogrenddel együtt. Kell még hozzá egy kis fészkelődés, mint Rákosiéknak 1947-1949 között.
Jose
2026. május 21. 09:22
1. A fingek menjenek a p.csába! Sürgősen. 2. Akkor se lehet visszamenőleges hatályú törvényt hozni, ha nincs az Alkotmányban. Szerintem tüntetni kell, ha ezt a törvénytervezetet elfogadják. És meg kell buktatni a messiás kormányát.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!