Közép-európai történelmünket, együttműködésünket tekintve nincs ebben semmi kivetnivaló, Magyar Péter szempontjából pedig észszerű, hogy uniós patrónusai­hoz, néppárti kormányfőkhöz vezetett az első útja. Varsóban és Bécsben is pártcsaládjának emberei állnak a kormányrúdnál. Más kérdés, hogy meddig: a lengyeleknél, ahol jövőre választanak, Tusk nemzeti-konzervatív ellenfelei, a Jog és Igazságosság és szövetségesei az esélyesek, a »sógoroknál« pedig, ahol csak 2029-ben voksolnak, a Fidesszel együtt a patriótáknál helyet foglaló Osztrák Szabadságpárt kétszer annyi szavazatra számíthat, mint a fősodor nagy pártjai.”