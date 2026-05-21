Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország donald tusk varsóban Magyar Péter

Magyar a varsói gyorson

2026. május 21. 07:03

Mennyit ér, hogy Tusk az orosz energiáról való leválást ajánlja ifjú magyar kollégája figyelmébe, ha azt látjuk: Varsóban jóval magasabbak a földgáz- és áramárak a budapestiekénél?

2026. május 21. 07:03
null
Szőcs László
Szőcs László
Magyar Nemzet

„Minden kezdet nehéz: a varsói szóvivőnek még Orbán Viktor áll a nyelvére mint magyar kormányfő, Magyar Péter meg forgolódik a vörös szőnyegen, mint varga a nyárson – ám ügyetlenül, vendéglátója, Donald Tusk igazítja útba, merre az előre. Az új miniszterelnök bizonyára ezt is meg fogja tanulni, nem nehezebb, mint kommentelgetni a Facebookon. Belejön majd, mint kiskutya az ugatásba; emberpróbáló feladatai inkább tartalmiak lesznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Szép dolog ugyanis a szimbolikus politika, például a krakkói székesegyházban tett látogatás, amelynek keretében Magyar Péter Szent II. János Pál pápa emlékének is adózott – szerencsére a katedrális tetőzetét erősre építették, így káresemény a hírek szerint nem történt –, ahogyan az is teljességgel érthető, hogy Magyar első külföldi útját Lengyelországba, illetve Ausztriába szervezték. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Közép-európai történelmünket, együttműködésünket tekintve nincs ebben semmi kivetnivaló, Magyar Péter szempontjából pedig észszerű, hogy uniós patrónusai­hoz, néppárti kormányfőkhöz vezetett az első útja. Varsóban és Bécsben is pártcsaládjának emberei állnak a kormányrúdnál. Más kérdés, hogy meddig: a lengyeleknél, ahol jövőre választanak, Tusk nemzeti-konzervatív ellenfelei, a Jog és Igazságosság és szövetségesei az esélyesek, a »sógoroknál« pedig, ahol csak 2029-ben voksolnak, a Fidesszel együtt a patriótáknál helyet foglaló Osztrák Szabadságpárt kétszer annyi szavazatra számíthat, mint a fősodor nagy pártjai.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 21. 08:57
MP -ről készülő második filmbe biztosan nem teszik be a teblabolast.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2026. május 21. 08:18
A polákoknál és a sógoroknál is lúzerek vannak (még) kormányon. Poloska jól kiválasztotta őket.
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
•••
2026. május 21. 07:56 Szerkesztve
Érdekes módon, a Fényestekintetű Nyugat " tudósai " meg a " szakemberek " nem sokat fogalkoznak a génmanipulált élelmiszerek káros hatásaival . Olyan ez, mint a mobiltelefon meg a kólák, csipszek stb., túl nagy biznisz, ahhoz, hogy a meztelen igazság kiderüljön.
Válasz erre
3
0
szilvarozsa
2026. május 21. 07:45
Utolsó csatlósok lettünk.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!