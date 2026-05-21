Ez mellé ment: Orbán Viktort jelentette be Magyar Péter helyett a lengyel kormányszóvivő (VIDEÓ)
A lengyel jobboldali sajtó gyorsan felkapta a bakit.
Mennyit ér, hogy Tusk az orosz energiáról való leválást ajánlja ifjú magyar kollégája figyelmébe, ha azt látjuk: Varsóban jóval magasabbak a földgáz- és áramárak a budapestiekénél?
„Minden kezdet nehéz: a varsói szóvivőnek még Orbán Viktor áll a nyelvére mint magyar kormányfő, Magyar Péter meg forgolódik a vörös szőnyegen, mint varga a nyárson – ám ügyetlenül, vendéglátója, Donald Tusk igazítja útba, merre az előre. Az új miniszterelnök bizonyára ezt is meg fogja tanulni, nem nehezebb, mint kommentelgetni a Facebookon. Belejön majd, mint kiskutya az ugatásba; emberpróbáló feladatai inkább tartalmiak lesznek.
Ezt is ajánljuk a témában
A lengyel jobboldali sajtó gyorsan felkapta a bakit.
Szép dolog ugyanis a szimbolikus politika, például a krakkói székesegyházban tett látogatás, amelynek keretében Magyar Péter Szent II. János Pál pápa emlékének is adózott – szerencsére a katedrális tetőzetét erősre építették, így káresemény a hírek szerint nem történt –, ahogyan az is teljességgel érthető, hogy Magyar első külföldi útját Lengyelországba, illetve Ausztriába szervezték.
Közép-európai történelmünket, együttműködésünket tekintve nincs ebben semmi kivetnivaló, Magyar Péter szempontjából pedig észszerű, hogy uniós patrónusaihoz, néppárti kormányfőkhöz vezetett az első útja. Varsóban és Bécsben is pártcsaládjának emberei állnak a kormányrúdnál. Más kérdés, hogy meddig: a lengyeleknél, ahol jövőre választanak, Tusk nemzeti-konzervatív ellenfelei, a Jog és Igazságosság és szövetségesei az esélyesek, a »sógoroknál« pedig, ahol csak 2029-ben voksolnak, a Fidesszel együtt a patriótáknál helyet foglaló Osztrák Szabadságpárt kétszer annyi szavazatra számíthat, mint a fősodor nagy pártjai.”
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő beszélt a V4-ek jövőjéről, az ukrajnai háborúról és az európai biztonságról.
Nyitókép: MTI/MTVA/Hegedüs Róbert