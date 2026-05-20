Óriási változás jön az európai futballban, a magyar válogatottat is vastagon érinti

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bejelentette, hogy a 2028-as kontinensviadalt követően a Nemzetek Ligájában és a selejtezősorozatokban is átállnak a svájci rendszerre, azaz az első szakaszban ligarendszerben zajlanak majd a küzdelmek.

Szerdai végrehajtó bizottsági ülését követően az UEFA a honlapján tette közzé, hogy a Nemzetek Ligájában az eddigi négy helyett három divízióban rendeznek mérkőzéseket, mindegyikben 18 csapattal. A tervek szerint mindhárom osztályt három hatcsapatos csoportra osztják, de mivel 55 tagország szerepel a sorozatokban, ezért a C liga egyik csoportjában hét csapat lesz majd.