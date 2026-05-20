magyar válogatott UEFA selejtezősorozat Aleksander Ceferin Nemzetek Ligája

Óriási változás jön az európai futballban, a magyar válogatottat is vastagon érinti

Az UEFA a Nemzetek Ligájában és a selejtezősorozatokban is bevezeti a Bajnokok Ligájából, az Európa-ligából és a Konferencia-ligából már jól ismert svájci rendszert.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bejelentette, hogy a 2028-as kontinensviadalt követően a Nemzetek Ligájában és a selejtezősorozatokban is átállnak a svájci rendszerre, azaz az első szakaszban ligarendszerben zajlanak majd a küzdelmek.

Szerdai végrehajtó bizottsági ülését követően az UEFA a honlapján tette közzé, hogy a Nemzetek Ligájában az eddigi négy helyett három divízióban rendeznek mérkőzéseket, mindegyikben 18 csapattal. A tervek szerint mindhárom osztályt három hatcsapatos csoportra osztják, de mivel 55 tagország szerepel a sorozatokban, ezért a C liga egyik csoportjában hét csapat lesz majd.

Mindegyik együttes hat mérkőzést vív majd, öt különböző ellenféllel. A csapatok a saját kalapból sorsolt ellenféllel hazai pályán és idegenben is megmérkőznek, míg a többi négy riválissal otthon vagy idegenben.

Az Eb- és világbajnoki selejtezőket is hasonló rendszerben rendezik a Nemzetek Ligájában elért eredményeket figyelembe véve: eszerint két liga alakul majd – az elsőbe a Nemzetek Ligája két legmagasabb osztályának résztvevői kerülnek, a másodikba a többiek.

  • Az első ligában három 12 csapatos csoportot alakítanak ki. Minden válogatott hat mérkőzést vív, hazai pályán, illetve idegenben, kalaponként két ellenféllel. 
  • A második liga a Nemzetek Ligája C-divíziója alapján épül fel, három hatcsapatos csoporttal (vagy két hatcsapatos és egy hétcsapatos csoporttal – amennyiben az orosz válogatott visszatérhet).

Az UEFA egyelőre csak azt közölte, hogy az első divízió csoportgyőztesei kvalifikációt szereznek majd, azonban a további helyek eldöntésével kapcsolatban, valamint a részleteket illetően a szervezet még a jövőben dolgozza ki a pontos tervet. Legközelebb szeptemberben foglalkozik ezzel a végrehajtó bizottság.

Ezek a változtatások növelni fogják a válogatott mérkőzéseket értékét, nagy várakozással tekintünk az új versenyrendszerek bevezetése elé

– fogalmazott Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

