egyesült királyság fekete - tenger skynews orosz repülőgép

Veszélyes incidens a Fekete-tengernél: orosz vadászgépek szorították meg a brit felderítőt

2026. május 20. 22:41

Az orosz gép olyan közel repült a brit géphez, hogy aktiválta annak vészhelyzeti rendszereit, többek között kikapcsolta az autopilotot is.

A brit védelmi minisztérium közlése szerint egy RAF-felderítő repülőgépet múlt hónapban „ismételten és veszélyes módon elfogott” két orosz vadászgép – írja a Skynews.

A védelmi tárca szerint a Szu–35-ös és a Szu–27-es harci gépek egy rutinrepülés során közelítették meg a fegyvertelen Rivet Joint repülőgépet a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben. A Szu–35 olyan közel repült a brit géphez, hogy aktiválta annak vészhelyzeti rendszereit, többek között kikapcsolta az autopilotot is.

Eközben a Szu–27 hatszor húzott el a RAF-gép előtt, egy alkalommal mindössze hat méterre megközelítve annak orrát.

A Rivet Joint repülőgép az Egyesült Királyság és szövetségesei NATO keleti szárnyának biztosítására irányuló műveletében részt is vett, ahol az elmúlt napokban több drónbetörés is történt. A brit védelmi minisztérium és a külügyminisztérium a moszkvai nagykövetséghez intézett panaszában „veszélyesnek és elfogadhatatlannak” nevezte az orosz gépek viselkedését.

John Healey brit védelmi miniszter úgy fogalmazott:

„Ez az incidens újabb példája annak a veszélyes és elfogadhatatlan magatartásnak, amelyet az orosz pilóták tanúsítanak egy fegyvertelen, nemzetközi légtérben közlekedő repülőgéppel szemben. Ezek a cselekedetek komoly balesetveszélyt és az eszkaláció kockázatát hordozzák. Szeretném kifejezni elismerésemet a RAF személyzetének kiemelkedő professzionalizmusa és bátorsága iránt, amiért a veszélyes helyzet ellenére is folytatták küldetésüket. Legyen teljesen világos: ez az incidens nem fogja eltántorítani az Egyesült Királyságot attól az elkötelezettségétől, hogy megvédje a NATO-t, szövetségeseit és saját érdekeit az orosz agresszióval szemben.”

Nyitókép forrása: képernyőfotó

 

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
savrena
2026. május 20. 23:44
Még jól jártak. Van az oroszoknál egy olyan manőver (gyakorolják), ahol személyzet nélküli gépeket átrepülnek egyszer és lepermetezik kerozinnal. A második átrepülést aztán utánégetővel teszik.
Canadian
•••
2026. május 20. 23:38 Szerkesztve
Nosza, indítsatok mozgalmat, hogy Magyarország lépjen ki az EU-ból és a NATO-ból is. Szerintetek hányan szavaznának rá? Feladni az EU piacot és szabad mozgást miért is? Kilépni a NATO-ból egy NATO tenger közepén? Ja, géniusz húzás lenne, felérne Dobzse László kormányzásával. Mi lenne, ha végre tudatosulna bennetek, hogy EU és NATO tag vagyunk? Még hány év kell hozzá?
polárüveg
2026. május 20. 23:31
Aha. Akkor a brit Orkney bázis melletti nemzetközi légtérben is járőrözhetnek az oroszok? Vagy azt provokációnak minősítenék?
NewWorldOrder
2026. május 20. 23:28
Ha semleges légtérben voltak, akkor miért sírnak ha az oroszok is ott voltak, és bemutatót rendeztek nekik. Csak a szokásos: A britek mennek kémkedni, az oroszok elporolják a feneküket, aztán sírdogálnak, hogy milyen gonoszok az oroszok. Hagy gondolkozzam: ki provokálta ki az ukrajnai háborút? Ki is akarja a harmadik világhaborút kiprovokálni? Valami rémlik: a britek, és a nyugat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!