Veszélyes incidens a Fekete-tengernél: orosz vadászgépek szorították meg a brit felderítőt

Történelmi nap: videón mutatták be az oroszok az új vadászgépüket
Az orosz gép olyan közel repült a brit géphez, hogy aktiválta annak vészhelyzeti rendszereit, többek között kikapcsolta az autopilotot is.
A brit védelmi minisztérium közlése szerint egy RAF-felderítő repülőgépet múlt hónapban „ismételten és veszélyes módon elfogott” két orosz vadászgép – írja a Skynews.
A védelmi tárca szerint a Szu–35-ös és a Szu–27-es harci gépek egy rutinrepülés során közelítették meg a fegyvertelen Rivet Joint repülőgépet a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben. A Szu–35 olyan közel repült a brit géphez, hogy aktiválta annak vészhelyzeti rendszereit, többek között kikapcsolta az autopilotot is.
Eközben a Szu–27 hatszor húzott el a RAF-gép előtt, egy alkalommal mindössze hat méterre megközelítve annak orrát.
A Rivet Joint repülőgép az Egyesült Királyság és szövetségesei NATO keleti szárnyának biztosítására irányuló műveletében részt is vett, ahol az elmúlt napokban több drónbetörés is történt. A brit védelmi minisztérium és a külügyminisztérium a moszkvai nagykövetséghez intézett panaszában „veszélyesnek és elfogadhatatlannak” nevezte az orosz gépek viselkedését.
John Healey brit védelmi miniszter úgy fogalmazott:
„Ez az incidens újabb példája annak a veszélyes és elfogadhatatlan magatartásnak, amelyet az orosz pilóták tanúsítanak egy fegyvertelen, nemzetközi légtérben közlekedő repülőgéppel szemben. Ezek a cselekedetek komoly balesetveszélyt és az eszkaláció kockázatát hordozzák. Szeretném kifejezni elismerésemet a RAF személyzetének kiemelkedő professzionalizmusa és bátorsága iránt, amiért a veszélyes helyzet ellenére is folytatták küldetésüket. Legyen teljesen világos: ez az incidens nem fogja eltántorítani az Egyesült Királyságot attól az elkötelezettségétől, hogy megvédje a NATO-t, szövetségeseit és saját érdekeit az orosz agresszióval szemben.”
Nyitókép forrása: képernyőfotó