Veszélyes incidens a Fekete-tengernél: orosz vadászgépek szorították meg a brit felderítőt

A brit védelmi minisztérium közlése szerint egy RAF-felderítő repülőgépet múlt hónapban „ismételten és veszélyes módon elfogott” két orosz vadászgép – írja a Skynews.

A védelmi tárca szerint a Szu–35-ös és a Szu–27-es harci gépek egy rutinrepülés során közelítették meg a fegyvertelen Rivet Joint repülőgépet a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben. A Szu–35 olyan közel repült a brit géphez, hogy aktiválta annak vészhelyzeti rendszereit, többek között kikapcsolta az autopilotot is.