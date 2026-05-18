Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
légi show gunfighter skies egyesült államok repülőgép baleset

Katonai repülőgépek ütköztek össze a levegőben az Egyesült Államokban (VIDEÓ)

2026. május 18. 06:48

A pilóták katapultáltak. Mutatjuk a videót.

2026. május 18. 06:48
null

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap,

 a pilóták túlélték a balesetet.

A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légi show-ban részt vevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken négy ejtőernyő látható, miután 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak.

Kim Sykes, a bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek.

A légibázis közleménye szerint a vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusát.

A légi bemutatóval a repülés történetét ünnepelték, 

amelyen a gépek mellett ejtőernyősök is részt vettek. A kétnapos show kiemelt látványossága az amerikai légierő klasszikus vadászrepülő-köteléke a Thunderbird volt.

A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.

(MTI)

Nyitókép: Facebook-videó

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Robert69
2026. május 18. 07:55
Hála az égnek a pilóták megúszták, a gépek leestek de az csak vas. Ha elveszted kötelékben a vizuális kapcsolatot az nem a legjobb előjel a következő 5-10 másodpercre....
Válasz erre
0
0
goldie-2
2026. május 18. 07:36
Ügyes pilóták.
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. május 18. 06:58
hatásos bemutató volt, bár egy kicsit sokba került
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!