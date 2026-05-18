Katonai repülőgépek ütköztek össze a levegőben az Egyesült Államokban (VIDEÓ)

A pilóták katapultáltak. Mutatjuk a videót.
Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap,
a pilóták túlélték a balesetet.
A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légi show-ban részt vevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken négy ejtőernyő látható, miután
a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak.
Kim Sykes, a bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek.
A légibázis közleménye szerint a vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusát.
A légi bemutatóval a repülés történetét ünnepelték,
amelyen a gépek mellett ejtőernyősök is részt vettek. A kétnapos show kiemelt látványossága az amerikai légierő klasszikus vadászrepülő-köteléke a Thunderbird volt.
A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.
(MTI)
Nyitókép: Facebook-videó