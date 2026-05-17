Veszélyben a csúcskutatás: az Élvonal Alapítvány felszámolása rossz üzenet a magyar tudománynak

Egy hónap vízen járás után a győztes Tisza Párt elkövette első igazi hibáját, politikai és kormányzati értelemben egyaránt. Kohán Mátyás írása.
Hankó Balázs szerint ellentmondásos vádakkal támad a Tisza-kormány.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza-kormány első tudománypolitikai lépéseként a demokratikus elvekre, az átláthatóság hiányára, a párhuzamos intézményrendszerre és a túlzott autonómiára hivatkozva kívánja megszüntetni az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt.
Az alapítványt Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezeti, aki az elmúlt években kutatásaival és szakmai tanácsaival egyaránt hozzájárult a magyar tudomány kiválóságalapú megújításához – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter.
Hankó ezzel reagált Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter indoklására, amellyel a többéves közfeladat-finanszírozási szerződés felmondását magyarázta. Hankó Balázs emlékeztetett:
a demokratikus döntés ténye vitathatatlan.
Az Élvonal Alapítványról szóló törvényt az Országgyűlés 2025. június 11-én 133 igen szavazattal, 38 tartózkodás és mindössze 12 nem szavazat mellett fogadta el. Még az akkori ellenzék nagy része sem utasította el a kezdeményezést, hanem tartózkodott.
A törvény világosan rögzítette a csúcskutatás, a tehetséggondozás, a kiváló kutatók hazahívása, az egyetemekkel való szoros együttműködés és az innováció céljait – pontosan azokat, amelyek a hatéves szerződés alapját képezték. Ezt követően kormánydöntés született, amely jogilag lehetővé tette, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium hosszú távú szerződést kössön az alapítvánnyal.
Az átláthatóság és az elszámoltathatóság legfontosabb garanciája, hogy a szerződés szigorúan teljesítményhez és konkrét indikátorokhoz kötött.
Ez ugyanaz a logika, amit a korábbi kormány az egyetemek és a kutatóhálózat megújításánál is alkalmazott: állami forrás csak előre meghatározott, mérhető eredmények esetén jár”
– hangsúlyozta Hankó. Ezzel szakítottak azzal a korábbi gyakorlattal, amely a tudományos autonómiát a teljesítmény számonkérésének hiányával azonosította. A megkötött szerződések – legyen szó egyetemekről, a HUN-REN-ről vagy az Élvonal Alapítványról – valójában keretszerződések:
a források akkor válnak elérhetővé, ha a kedvezményezettek teljesítik a kitűzött célokat.
Az Élvonal esetében ezek a célok hat évre vonatkoznak:
Komolyan gondolja bárki, hogy ezek a világhírű tudósok kockára tennék a jó hírnevüket, és nem a lehető legprofesszionálisabban, maximális átláthatósággal valósítanák meg a programot?”
– tette fel a kérdést Hankó Balázs.
A program nem pusztán kutatási támogatás, hanem egy teljes innovációs ökoszisztéma kiépítése lett volna, amely az utánpótlást, az alapkutatást és a piaci hasznosítást egyaránt kezeli. A kormány szerint ez párhuzamos intézményrendszert teremtett volna. Hankó szerint azonban nem párhuzamosságról, hanem katalizátorszerepről van szó:
a szerződés egyértelműen előírja, hogy az új kutatócsoportokat be kell ágyazni a magyar egyetemekbe és a kutatóhálózatba.
Így nem versenytárs, hanem a meglévő intézmények teljesítményét emelő erő jön létre.
Ilyen horderejű program csak hosszú távú, kiszámítható finanszírozással és kormányzati elköteleződéssel valósítható meg. Egy kutató csak akkor dönt úgy, hogy hazaköltözik vagy Magyarországon folytatja csúcskutatásait, ha legalább 5–10 éves stabil, támogató környezetet lát. Ezt az éves költségvetési logikában működő intézmények (NKFIH, MTA) nehezen tudják biztosítani. Éppen ezért javasolta Krausz Ferenc egy olyan, hosszú távon kiszámítható intézmény létrehozását, amely nélkül nemzetközi szinten versenyképes csúcskutatási program nem képzelhető el.
Tanács Zoltán szerint a szerződés „kekva-szerű” logikát követ: erős autonómiát ad az alapítványnak, miközben korlátozza az állami beavatkozást. Hankó Balázs szerint ez az érv ironikus, hiszen korábban éppen az autonómia hiányát rótták fel az előző kormánynak.
Most pedig azt kifogásolják, hogy túl nagy autonómiája van az alapítványnak”
– tette hozzá.
A konstrukció lényege:
hosszú távú kiszámíthatóság és autonómia – eredményekért cserébe.
Fontos hangsúlyozni, hogy az Élvonal-program forrása nem a meglévő magyar tudományos büdzséből venne el pénzt, hanem új forrásokat hoz: az első évben 26 milliárd, a hatodikban 53 milliárd forintot, összesen 261 milliárdot hat év alatt, amennyiben az alapítvány teljesíti a célokat.
Ezzel párhuzamosan a HUN-REN 523 milliárd forintos, szintén teljesítményalapú támogatást kap, a Kutatási Alap pedig évi 50 milliárdról 80–100 milliárd forintra emelkedik, közelítve a GDP 0,6 százalékát.
Hankó Balázs szerint különösen sajnálatos, hogy a társadalmi párbeszéd fontosságát hangsúlyozó kormány Facebook-posztokon keresztül kommunikál, anélkül, hogy személyesen megkereste volna az érintetteket.
Jogszerűen a szerződés csak úgy módosítható, ha az Országgyűlés módosítja a kétharmados törvényt, a kormány új döntést hoz, majd az állam és az alapítvány kölcsönösen megállapodnak a változásban – mondta a korábbi miniszter.
Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán
