05. 17.
vasárnap
hankó balázs krausz ferenc élvonal alapítvány

Veszélyben a csúcskutatás: az Élvonal Alapítvány felszámolása rossz üzenet a magyar tudománynak

2026. május 17. 20:51

Hankó Balázs szerint ellentmondásos vádakkal támad a Tisza-kormány.

2026. május 17. 20:51
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza-kormány első tudománypolitikai lépéseként a demokratikus elvekre, az átláthatóság hiányára, a párhuzamos intézményrendszerre és a túlzott autonómiára hivatkozva kívánja megszüntetni az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt.

Az alapítványt Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezeti, aki az elmúlt években kutatásaival és szakmai tanácsaival egyaránt hozzájárult a magyar tudomány kiválóságalapú megújításához – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi kulturális és innovációs miniszter. 

Hankó ezzel reagált Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter indoklására, amellyel a többéves közfeladat-finanszírozási szerződés felmondását magyarázta. Hankó Balázs emlékeztetett:

a demokratikus döntés ténye vitathatatlan.

Az Élvonal Alapítványról szóló törvényt az Országgyűlés 2025. június 11-én 133 igen szavazattal, 38 tartózkodás és mindössze 12 nem szavazat mellett fogadta el. Még az akkori ellenzék nagy része sem utasította el a kezdeményezést, hanem tartózkodott.

A törvény világosan rögzítette a csúcskutatás, a tehetséggondozás, a kiváló kutatók hazahívása, az egyetemekkel való szoros együttműködés és az innováció céljait – pontosan azokat, amelyek a hatéves szerződés alapját képezték. Ezt követően kormánydöntés született, amely jogilag lehetővé tette, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium hosszú távú szerződést kössön az alapítvánnyal.

Csak teljesítményért jár támogatás

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság legfontosabb garanciája, hogy a szerződés szigorúan teljesítményhez és konkrét indikátorokhoz kötött.

Ez ugyanaz a logika, amit a korábbi kormány az egyetemek és a kutatóhálózat megújításánál is alkalmazott: állami forrás csak előre meghatározott, mérhető eredmények esetén jár”

– hangsúlyozta Hankó. Ezzel szakítottak azzal a korábbi gyakorlattal, amely a tudományos autonómiát a teljesítmény számonkérésének hiányával azonosította. A megkötött szerződések – legyen szó egyetemekről, a HUN-REN-ről vagy az Élvonal Alapítványról – valójában keretszerződések:

a források akkor válnak elérhetővé, ha a kedvezményezettek teljesítik a kitűzött célokat.

Az Élvonal esetében ezek a célok hat évre vonatkoznak: 

  • 75 kutatócsoport létrehozása és működtetése,
  • 55 ezer diák bevonása tehetséggondozási programokba, 
  • 60 know-how fejlesztés támogatása,
  • 15 nemzetközi szabadalmi bejelentés,
  • 15 spin-off cég alapítása,
  • valamint egy új Élvonal Központ felépítése Budapesten.

Komolyan gondolja bárki, hogy ezek a világhírű tudósok kockára tennék a jó hírnevüket, és nem a lehető legprofesszionálisabban, maximális átláthatósággal valósítanák meg a programot?”

– tette fel a kérdést Hankó Balázs.

Hosszú távú elköteleződés nélkül nincs csúcskutatás

A program nem pusztán kutatási támogatás, hanem egy teljes innovációs ökoszisztéma kiépítése lett volna, amely az utánpótlást, az alapkutatást és a piaci hasznosítást egyaránt kezeli. A kormány szerint ez párhuzamos intézményrendszert teremtett volna. Hankó szerint azonban nem párhuzamosságról, hanem katalizátorszerepről van szó:

a szerződés egyértelműen előírja, hogy az új kutatócsoportokat be kell ágyazni a magyar egyetemekbe és a kutatóhálózatba.

Így nem versenytárs, hanem a meglévő intézmények teljesítményét emelő erő jön létre.

Ilyen horderejű program csak hosszú távú, kiszámítható finanszírozással és kormányzati elköteleződéssel valósítható meg. Egy kutató csak akkor dönt úgy, hogy hazaköltözik vagy Magyarországon folytatja csúcskutatásait, ha legalább 5–10 éves stabil, támogató környezetet lát. Ezt az éves költségvetési logikában működő intézmények (NKFIH, MTA) nehezen tudják biztosítani. Éppen ezért javasolta Krausz Ferenc egy olyan, hosszú távon kiszámítható intézmény létrehozását, amely nélkül nemzetközi szinten versenyképes csúcskutatási program nem képzelhető el.

Ellentmondásos vádak

Tanács Zoltán szerint a szerződés „kekva-szerű” logikát követ: erős autonómiát ad az alapítványnak, miközben korlátozza az állami beavatkozást. Hankó Balázs szerint ez az érv ironikus, hiszen korábban éppen az autonómia hiányát rótták fel az előző kormánynak.

Most pedig azt kifogásolják, hogy túl nagy autonómiája van az alapítványnak”

– tette hozzá.

A konstrukció lényege:

hosszú távú kiszámíthatóság és autonómia – eredményekért cserébe.

Fontos hangsúlyozni, hogy az Élvonal-program forrása nem a meglévő magyar tudományos büdzséből venne el pénzt, hanem új forrásokat hoz: az első évben 26 milliárd, a hatodikban 53 milliárd forintot, összesen 261 milliárdot hat év alatt, amennyiben az alapítvány teljesíti a célokat.

Ezzel párhuzamosan a HUN-REN 523 milliárd forintos, szintén teljesítményalapú támogatást kap, a Kutatási Alap pedig évi 50 milliárdról 80–100 milliárd forintra emelkedik, közelítve a GDP 0,6 százalékát.

Párbeszéd helyett Facebook-posztok

Hankó Balázs szerint különösen sajnálatos, hogy a társadalmi párbeszéd fontosságát hangsúlyozó kormány Facebook-posztokon keresztül kommunikál, anélkül, hogy személyesen megkereste volna az érintetteket. 

Jogszerűen a szerződés csak úgy módosítható, ha az Országgyűlés módosítja a kétharmados törvényt, a kormány új döntést hoz, majd az állam és az alapítvány kölcsönösen megállapodnak a változásban – mondta a korábbi miniszter. 

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
yalaelnok
2026. május 17. 21:07
teljesítmény alatt a mesterséges intelligenciával írt tanulmányszemeteket értik, tisztán mennyiségi szempontokat, darabszámokat, megvett folyóiratokat, lapszámokat, cikkenként akár 2-3 ezer eurós publikációs díjakért ez a modell már eddig is rendkívül sok kárt okozott anyagilag és erkölcsileg is, ideje felszámolni
bondavary
2026. május 17. 21:06
Magyar Péter szokás szerint csinálja a műsort. Minél nagyobb emberbe köt bele, annál többnek érzi magát. Még mindig korábbi frusztrációi vezérlik. Kezdeményezhetett volna egy találkozót Krausz Ferenccel, ahol átbeszélik ezt a kérdést, és ha kell módosítanak ott, ahol kell. De Magyar Péter otromba módon beleköt a Nobel díjas tudósba, aki az ország javára tenne valami. Mondom, hogy Magyar Péter egy bunkó proli.
kukubenko
•••
2026. május 17. 21:04 Szerkesztve
Innen nem tudnak lopni. Majd megint támogatni fogják a belterjes MTA-t. Ott ki lehet fizetni a hithű elvtársaknak százmilliókat mindenfajta értelmetlen kutatásokért, olyanokért amik soha semmi értelmes eredményt nem hoztak, de az elvtársak jól éltek belőle és körberajongták egymást a spinózában. Az unokatesó már ott ül az elnöki székben, a visszaosztás biztosított.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!