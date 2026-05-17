Szellemminiszter javasolta Havasi Bertalan felmentését – hiába próbálják felhívni Magyar Péter figyelmét a tévedésre

Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant (VIDEÓ)
Azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent.
Újra és újra megpróbálják felhívni Magyar Péter figyelmét arra, hogy egy olyan miniszter tett javaslatot Havasi Bertalan helyettes államtitkár felmentésére, aki (már) nem létezik. Vasárnap Gulyás Gergely újra megpróbált rávilágítani erre a jogilag nem megkerülhető problémára. Egyelőre úgy tűnik: hasztalan.
Amint arról már beszámoltunk, a Karmelitában megtartott szombati „sajtóbejáráson” éles szóváltásba keveredett Magyar Péter miniszterelnök és Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke. „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr így a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra” – élcelődött Havasi azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter megjegyezte: ő még „tartja a frontot” a Karmelitában.
Hamar vita bontakozott ki kettejük között. A miniszterelnök kijelentette:
Havasi nem számíthat felmentési pénzre a kirúgása esetén sem,
ám ezt Havasi azzal kommentálta: „a bíróságon találkozunk”. Magyar Péter ezután arra kérte a biztonsági szolgálat munkatársait, hogy kísérjék ki Havasi Bertalant az épületből.
Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette pozíciójából Havasi Bertalan helyettes államtitkárt. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben is megjelent, a következő szövegezéssel:
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.”
Csakhogy „olyan miniszter már nincs, akinek a javaslatára eszközölték a felmentést” – hívta fel a figyelmet egy fontos körülményre Hont András. Facebook-bejegyzésében jelezte: „Ergo nincs felmentés. Vagy netán a miniszterelnök úr ezzel azt akarja közölni, hogy az új kormányban is Rogán fújja a passzátszelet?” – fogalmazott, utalva arra, hogy korábban Rogán Antal töltötte be a megnevezett Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteri pozíciót.
Magyar Péter ennek a körülménynek annyiban szentelt csak figyelmet, hogy – szokás szerint – a Facebookon üzent, azt írta: Gulyás Gergely és Rétvári Bence „jogászkodni próbált” Havasi Bertalan felmentése kapcsán, de aztán „kiderült, hogy 16 év kormányzás után sem értenek a dologhoz, így törölték a posztjukat”.
Gulyás Gergely azzal reagált Magyar Péter megjegyzésére: nem szeretné elrontani a miniszterelnök afelett érzett vasárnapi örömét, hogy munkatársai a tudta nélkül töröltek egy Facebook-posztot. Mint írta, a poszt törlése – amelyre Magyar is utalt – ettől még az ő felleőssége, de nem változtat a tényen, hogy
egy helyettes államtitkárt sem sikerült jogszerűen felmenteni. A bosszú – és a harag – rossz tanácsadónak bizonyult”.
Az egykori miniszter bővebben is kifejtette: „miután Kabinetirodát vezető miniszter már nincs, ő nem tehetett javaslatot senkinek a felmentésére”, hatáskörét a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.
Miután Magyar Péter „a régi gárda okoskodó titánjának” nevezte, Hont András a személyes megszólíttatás okán felhívta a figyelmet, hogy a helyettes államtitkár fölmentését részletesen a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 240. §-a szabályozza: „Minisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára esetében a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, a Politikai Igazgatói Irodán működő helyettes államtitkár esetében a miniszterelnök politikai igazgatója, a Nemzeti Fejlesztési Központ helyettes államtitkára esetén az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár e tisztségéből történő felmentésére. A felmentést nem kell megindokolni”. Nyilvánvaló szerinte, hogy itt a „minisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter” fordulat vonatkozik az esetre (bár Havasi korábban megfordult a Kormányirodán is).
Irányadó tehát a május 9-én elfogadott 2026. évi XIII. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, eszerint
Magyarország minisztériumai között Miniszterelnöki Kabinetiroda nincs, így azt vezető miniszter sincs.
Ellenben a törvény 2. §-a rendelkezik arról, hogy „a Miniszterelnöki Kabinetiroda a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik”. A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 90/2026. (V. 13.) kormányrendelet pedig előírja – és erre hivatkozik cikkében a felmentés jogszerűségét bizonygató Telex is –, hogy a Kabinetiroda június 15-ével szűnik meg.
Ruff Bálint tehát nem vezeti, hanem éppen beolvasztja a Miniszterelnökségi Kabinetirodát”
– jegyezte meg némi éllel Hont András.
Hont azonban tovább ment a jogi érveknél, előkereste Havasi Bertalan legutóbbi kinevezését, és megállapította: a felmentésben „Orbán Viktor egykori határozatából kiszedték a kinevezést és annak jogszabályi hivatkozását, majd berakták a törvényből azt a részt, amikor először fordul elő a helyettes államtitkár fölmentése. Copy paste-kormányzás, ami még mindig jobb, mintha a kommentszekcióban raknák össze a fogyasztóvédelmi törvényt”.
