Ft
Ft
15°C
9°C
Ft
Ft
15°C
9°C
05. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
honvédelmi minisztérium Magyar Péter Szalay-Bobrovniczky Kristóf 4ig

Védelmébe vette a leköszönő miniszter a gigantikus honvédelmi keretszerződést, amit az új kormány visszamondana

2026. május 17. 16:00

Súlyos nemzetbiztonsági és hadászati hátrányba kerülhet Magyarország, ha az új kormány felülvizsgálja és leállítja a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között márciusban köttetett, bruttó 1 billió 311 milliárd forint értékű keretszerződést – figyelmeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter.

2026. május 17. 16:00
null

A 4iG-vel kötött szerződés tárgya – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf – egy komplex összkormányzati vezetés-irányítási, digitalizációs rendszer kiepítése és integrálása, egyfajta „digitalis burok”, amely a haderőfejlesztésnek egy kevésbé látványos, ám nagyon fontos része. Ez 

a digitalizáció a magyar hadsereg összehangolt működését teszi lehetővé, ugyanakkor kapcsolódik az összkormányzati irányítás egyéb elemeihez is. 

A volt miniszter Magyarország „nemzetbiztonsági érdekének” nevezte, hogy ez a rendszer működésbe léphessen a tízéves keretszerződés végén – amely ugyanakkor Magyar Péter miniszterelnök bejelentése nyomán félbeszakadhat, miután 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

az új kabinet semmisnek tekinti a megállapodást, és nem fizeti ki az esedékes előlegszámlákat sem.

Ismeretes, nemrég a HVG cikkezett arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium 1 311 050 000 000 forint értékű keretszerződést kötött a 4iG űrtechnológiai céggel, a kontraktust március közepén, egy hónappal a választás előtt írta alá Jászai Gellért cége és a Szalay-Bobrovniczky Kristóf irányítása alatt álló tárca. A hír nyomán a megállapodást heves kritikák érték, az új kormány jelezte, azt fel is fogják mondani.

Az igen magas bekerülési összeggel kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky leszögezte: a NATO által elvárt honvédelmi költségvetés a magyar GDP 2 százaléka, ami éves szinten 1900-2000 milliárd forint között mozog – a 4iG-vel kötött 10 éves keretszerződés pedig évi 100 milliárdot jelent, ami a már említett 2 százalékot terheli. 

A volt honvédelmi miniszter a HírTV műsorában leszögezte: 

ha a fejlesztés nem valósul meg, akkor a magyar honvédelem „behozhatatlan hátrányba” kerül.

Mint kifejtette, az új döntéshozók is megismerik a szerződés részleteit, és „pontosan” látni fogják, hogy milyen elemekből áll össze „ez a rendkívül komplex dolog”, amely nélkül 

összességében nemzetbiztonsági hátrányba fogunk kerülni, mert nem lesz elég jó a hadseregünk. (…) Abban biztos vagyok, hogy ez a pénz és ez a projekt jó helyen van, mert védeni fogja a magyar embereket”.

Mint felidézte, a XXI. században elképzelhetetlen egy haderő a digitalizáció valamilyen foka, a kibervédelem vagy AI-rendszerek alkalmazása nélkül. „Erre mi összeraktunk sok év munkájával, az elődök munkáját folytatva egy egységes, integrált megközelítést – én ezt sikerként könyvelem el mindenképpen”, hiszen az – hívta fel a figyelmet – 

az összes érintett katonai szerv véleményének és igényeinek figyelembe vételével állt össze és „elképesztő munka ment bele”. 

Nyitókép: HírTV/képernyőfotó

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2026. május 17. 17:42
Erre a projektre mondta kanmajom fuckface, hogy felháboritó és különben is nem történt társadalmi egyeztetés? Most akkor egy nato-hoz kötendő szerződés a jóskapistarozinénikbácsik véleményéről függ, vagy a face like-októl?
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 17. 17:40
Ezeknek az a lényeg hogy az ország kiszolgáltatott legyen a külföldi gazdiknak MINDEN szinten...
Válasz erre
0
0
analysator
2026. május 17. 17:37
A NATO kéri jelenleg a GDP 2%-át, hosszabb távon ez 5%-ra emelkedik. Ez a szerződés része ennek, szóval ezt a pénzt és még többet Petéknek is oda kell pumpálni. Nem lehet kórházra és oktatásra költeni, ahogy a jelenlegi hmin, ruszinka előadta. Szegény nincs tisztában azzal, hogy milyen játékban ül az asztalnál. Szóval ez egy 10 évre kötött keretszerződés, ami évi 100 milliárd plusz adó, és ezt a pénzt plusz még a fennmaradó részét a 2%-ig így is úgy is ide kell költeni. Mi a baj ezzel Pötiéknél? Tudnak jobbat olcsóbban? A 2% akkor is 2% lesz, mindegy, hogy 10 vagy 20 szerződés keretében küldik ebbe a zsákba. Troll etető demagógok.
Válasz erre
0
0
Meduza99
2026. május 17. 17:07
Ez töméy hazaárulás
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!