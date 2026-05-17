Védelmébe vette a leköszönő miniszter a gigantikus honvédelmi keretszerződést, amit az új kormány visszamondana

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Súlyos nemzetbiztonsági és hadászati hátrányba kerülhet Magyarország, ha az új kormány felülvizsgálja és leállítja a Honvédelmi Minisztérium és a 4iG között márciusban köttetett, bruttó 1 billió 311 milliárd forint értékű keretszerződést – figyelmeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt honvédelmi miniszter.
A 4iG-vel kötött szerződés tárgya – hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf – egy komplex összkormányzati vezetés-irányítási, digitalizációs rendszer kiepítése és integrálása, egyfajta „digitalis burok”, amely a haderőfejlesztésnek egy kevésbé látványos, ám nagyon fontos része. Ez
a digitalizáció a magyar hadsereg összehangolt működését teszi lehetővé, ugyanakkor kapcsolódik az összkormányzati irányítás egyéb elemeihez is.
A volt miniszter Magyarország „nemzetbiztonsági érdekének” nevezte, hogy ez a rendszer működésbe léphessen a tízéves keretszerződés végén – amely ugyanakkor Magyar Péter miniszterelnök bejelentése nyomán félbeszakadhat, miután
az új kabinet semmisnek tekinti a megállapodást, és nem fizeti ki az esedékes előlegszámlákat sem.
Ismeretes, nemrég a HVG cikkezett arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium 1 311 050 000 000 forint értékű keretszerződést kötött a 4iG űrtechnológiai céggel, a kontraktust március közepén, egy hónappal a választás előtt írta alá Jászai Gellért cége és a Szalay-Bobrovniczky Kristóf irányítása alatt álló tárca. A hír nyomán a megállapodást heves kritikák érték, az új kormány jelezte, azt fel is fogják mondani.
Az igen magas bekerülési összeggel kapcsolatban Szalay-Bobrovniczky leszögezte: a NATO által elvárt honvédelmi költségvetés a magyar GDP 2 százaléka, ami éves szinten 1900-2000 milliárd forint között mozog – a 4iG-vel kötött 10 éves keretszerződés pedig évi 100 milliárdot jelent, ami a már említett 2 százalékot terheli.
A volt honvédelmi miniszter a HírTV műsorában leszögezte:
ha a fejlesztés nem valósul meg, akkor a magyar honvédelem „behozhatatlan hátrányba” kerül.
Mint kifejtette, az új döntéshozók is megismerik a szerződés részleteit, és „pontosan” látni fogják, hogy milyen elemekből áll össze „ez a rendkívül komplex dolog”, amely nélkül
összességében nemzetbiztonsági hátrányba fogunk kerülni, mert nem lesz elég jó a hadseregünk. (…) Abban biztos vagyok, hogy ez a pénz és ez a projekt jó helyen van, mert védeni fogja a magyar embereket”.
Mint felidézte, a XXI. században elképzelhetetlen egy haderő a digitalizáció valamilyen foka, a kibervédelem vagy AI-rendszerek alkalmazása nélkül. „Erre mi összeraktunk sok év munkájával, az elődök munkáját folytatva egy egységes, integrált megközelítést – én ezt sikerként könyvelem el mindenképpen”, hiszen az – hívta fel a figyelmet –
az összes érintett katonai szerv véleményének és igényeinek figyelembe vételével állt össze és „elképesztő munka ment bele”.
Nyitókép: HírTV/képernyőfotó