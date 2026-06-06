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deák dániel megafon XXI. Század Intézet

Deák Dániel fontos bejelentéseket tett, új fejezet kezdődik az életében (VIDEÓ)

2026. június 06. 16:38

Deák Dániel elemző mintegy két hónapos távollét után visszatért és fontos információkat osztott meg a nyilvánossággal szakmai szerepével, további tevékenységével kapcsolatban.

2026. június 06. 16:38
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Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán, rövid videóban bejelentette: saját kezdeményezéssel lezárta az együttműködést a XXI. Század Intézettel és a Megafonnal is, a jövőben pedig 

kormányfüggetlen politológusként, politikai kommentátorként folytatja tevékenységét. 

Leszögezte: ez nem irányváltás, hanem szerepváltás, amit az elmúlt két hónap érlelt meg benne. Mint elmondta, továbbra is figyelemmel kíséri a politikát, ugyanakkor 

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nagyobb hangsúlyt fektet az összefüggésekre, a kontextusra és a politikai folyamatok bemutatására. 

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Beszámolt arról, hogy egy könyvön dolgozik, melyben őszintén értékeli az elmúlt évek tanulságait; illetve tárgyalásokat folytat egy új műsorral kapcsolatban, amelyben a tervek szerint mélyebben és részletesebben elemezné a bel- és külpolitikai eseményeket.

Deák Dániel a videóban köszönetet mondott a támogatóinak és kijelentette: a független véleményformálók elbizonytalanítását célzó példátlan támadások ellenére nem ijed és nem hátrál meg. A Facebookon, az Instagramon és a TikTokon továbbra is elérhetőek lesznek az elemző újabb tartalmai.

 

Összesen 2 komment

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Sróf
2026. június 06. 17:00
Helyes. Sok sikert. A Megafon alapjában véve nem volt rossz ötlet, csak a megvalósítás elcsúszott, szerintem baromira nem az lett belőle, ami az eredetileg kitalált célkitűzés volt, és inkább ugyanolyan ellenszenves brand lett belőle, amilyen a FOS (ami ma már FOStos kormánypropaganda).
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sanya55-2
2026. június 06. 16:43
Azaz finoman mondva, leszarja a tiszásokat, van neki egyébb dolga is
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