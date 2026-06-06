Deák Dániel fontos bejelentéseket tett, új fejezet kezdődik az életében (VIDEÓ)

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán, rövid videóban bejelentette: saját kezdeményezéssel lezárta az együttműködést a XXI. Század Intézettel és a Megafonnal is, a jövőben pedig

kormányfüggetlen politológusként, politikai kommentátorként folytatja tevékenységét.

Leszögezte: ez nem irányváltás, hanem szerepváltás, amit az elmúlt két hónap érlelt meg benne. Mint elmondta, továbbra is figyelemmel kíséri a politikát, ugyanakkor