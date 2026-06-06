Deák Dániel fontos bejelentéseket tett, új fejezet kezdődik az életében (VIDEÓ)

Deák Dániel már nem a XXI. Század Intézet munkatársa
A jobboldali elemző már a Megafont sem tünteti fel a Facebook-oldalán.
Deák Dániel elemző mintegy két hónapos távollét után visszatért és fontos információkat osztott meg a nyilvánossággal szakmai szerepével, további tevékenységével kapcsolatban.
Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán, rövid videóban bejelentette: saját kezdeményezéssel lezárta az együttműködést a XXI. Század Intézettel és a Megafonnal is, a jövőben pedig
kormányfüggetlen politológusként, politikai kommentátorként folytatja tevékenységét.
Leszögezte: ez nem irányváltás, hanem szerepváltás, amit az elmúlt két hónap érlelt meg benne. Mint elmondta, továbbra is figyelemmel kíséri a politikát, ugyanakkor
nagyobb hangsúlyt fektet az összefüggésekre, a kontextusra és a politikai folyamatok bemutatására.
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A jobboldali elemző már a Megafont sem tünteti fel a Facebook-oldalán.
Beszámolt arról, hogy egy könyvön dolgozik, melyben őszintén értékeli az elmúlt évek tanulságait; illetve tárgyalásokat folytat egy új műsorral kapcsolatban, amelyben a tervek szerint mélyebben és részletesebben elemezné a bel- és külpolitikai eseményeket.
Deák Dániel a videóban köszönetet mondott a támogatóinak és kijelentette: a független véleményformálók elbizonytalanítását célzó példátlan támadások ellenére nem ijed és nem hátrál meg. A Facebookon, az Instagramon és a TikTokon továbbra is elérhetőek lesznek az elemző újabb tartalmai.