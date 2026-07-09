Szakács István senkit nem fenyegetett, főleg nem Magyar Pétert – hanem Orbán Viktorért állt ki

Szakács lényegében egy Orbán melletti demonstrációt lengetett be, ami tudtommal nem törvénytelen. Jó, a kiszabadítás már határeset jogi szempontból.

„Tibi atya” Tóth Máté akkor is elmérte a kettős mércét, amikor azt írta: „ha felveszel egy videót, és abban nagy nyilvánosság előtt személyesen a miniszterelnököt fenyegeted, hogy mit ne merjen megtenni, mert különben odaszervezel több százezer embert, hogy azt megakadályozza, akkor ezért a világ legtöbb jogállamában előbb-utóbb megjelenik nálad a rendőrség.”

Ugyanis, mint említettem, Szakács István valójában nem fenyegette meg Magyar Pétert, hanem üzent neki. Fenyegetés az volna például, ha jelezné, hogy testi egészségében meg kívánja sérteni. De az nem fenyegetés, hogy üzensz valakinek, hogy ha valaki mással történik valami, akkor sokan odamentek, ahol a valaki más van. Hol érinti, hol fenyegeti ezt testi-lelki épségében az első valakit, ez esetben Magyar Pétert? Sehol. Szakács nem fenyegetett, hanem beszólt.