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Szakács István rendőrség megafon Magyar Péter Orbán Viktor

Szakács István senkit nem fenyegetett, főleg nem Magyar Pétert – hanem Orbán Viktorért állt ki

2026. július 09. 06:03

Tüntetést kilátásba helyezni Orbánért, illetve a volt miniszterelnök valamiféle homályos kiszabadítását emlegetni: ez nem Magyar Péter testi-lelki épségének fenyegetése, és a terrorhoz sincs semmi köze.

2026. július 09. 06:03
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Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Mára már mindenki tudja, hogy a rendőrség szerda reggel hatkor házkutatást tartott Szakács István megafonos influenszernél, akit egy állítólagos terrorcselekmény előkészületének gyanújával állítottak elő és tartóztattak le egy videó miatt, amelyben azt mondta, nem hagyják majd, hogy Orbán Viktort elvigyék. Azt nem tudjuk, fekete autóval érkeztek-e, és hogy bekötötték-e a szemét. Reagált a belügy is, a nyomozóhatóság mindent az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. Azóta az influenszer otthon van. A Védvonal felajánlotta neki a jogi segítséget. De azért mégis megér egy elmélkedést az eset.

Szakács István
Szakács István Orbán Viktorral

Szögezzük le az elején:

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  • Szakács István nem fenyegetett senkit;
  • „Tibi atya” kettős mércét alkalmaz és rosszul érvel;
  • tiszás erődemonstrációval van dolgunk.

Sokan sokfélét reagáltak a teljesen elképesztő, minimum aránytalan intézkedésre. A jobboldaliak szolidaritást vállaltak Szakáccsal, nagyon helyesen, rengeteg tiszás meg, még kint nem lévén a kampányüzemmódból és a győzelmi eufóriából, válogatott kínokat, halált és egyéb szörnyűségeket kíván a megafonos influenszernek, de minimum gúnyolódik rajta.

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Mások az „elmúlttizenhatévezés” jegyében azzal jönnek, hogy minden bizonnyal ez Orbán alatt is megtörtént volna. Kérdés, hogy akkor most rendszert váltanak és forradalmat csinálnak, vagy egy olyan üzemmódba szeretnék helyezni az országot, ami szerintük normális, és abba ez belefér-e. 

Vagy a ő felfogásukban értelmezett normalitáshoz először szükséges eltakarítani a történelem kerékkötőit, az osztályidegen elemeket, fideszeseket, Orbán mellett kiállókat – a lá kommunisták? Szóval hogy a tiszás normalitás csak a tiszásoknak jár, másoknak nem? 

(Itt szerintem a tiszást fosztóképzőként kell értelmezni.)

Persze aki keres, talál, és megpróbál felhozni valami ellenpéldát, úgyszintén az „elmúlttizenhatévezés” jegyében, hogy azt mondja, „Tibi atya” alias Tóth Máté trollarc kiposztolja azt a 2025-ös esetet a police.huról, mely szerint „kommentben fenyegette meg a miniszterelnököt, pár órán belül elfogták”. Tóth „Tibi atya” Máté szerint kettős mércével állunk szemben tehát a fideszesek részéről, akiknek jó vergődést kíván, hiszen Orbán alatt is történt ilyen!

Csakhogy az a komment így szólt: „8 mm megoldaná, mint anno Romániában … ne élvezzék azt, ami nem az övéké.”

Az elkövető egy nő volt, akinek lakásában találtak „egy gáz-riasztófegyvert, valamint több éles lőszert és hüvelyeket is”.

A police.hu akkor azt írta, hogy: „Nem először fordul elő, hogy a miniszterelnököt interneten keresztül fenyegetik, és az sem, hogy a különböző közösségi médiafelületeken politikusokkal szemben gyűlölködő szövegek jelennek meg. A rendőrség minden ilyen esetet komolyan vesz, és az esetleges tragédiák megelőzése érdekében azonnal felkutatja és elfogja az elkövetőt.”

Idézték a vonatkozó jogszabályt is: „A Btk-ban, idéntől hatályos internetes agresszió törvényi tényállása: Aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Na most Szakács István nem fenyegetett meg senkit, általános kiállást helyezett kilátásba. Én nem látom, hogy Szakács István általános, Orbán melletti kiállása meg ez a 8 milliméteresről szóló komment, plusz fegyverek a lakásban egy liga lennének, tehát nincs kettős mérce, vagy épp fordítva van. 

Szakács lényegében egy Orbán melletti demonstrációt lengetett be, ami tudtommal nem törvénytelen. Jó, a kiszabadítás már határeset jogi szempontból.

„Tibi atya” Tóth Máté akkor is elmérte a kettős mércét, amikor azt írta: „ha felveszel egy videót, és abban nagy nyilvánosság előtt személyesen a miniszterelnököt fenyegeted, hogy mit ne merjen megtenni, mert különben odaszervezel több százezer embert, hogy azt megakadályozza, akkor ezért a világ legtöbb jogállamában előbb-utóbb megjelenik nálad a rendőrség.”

Ugyanis, mint említettem, Szakács István valójában nem fenyegette meg Magyar Pétert, hanem üzent neki. Fenyegetés az volna például, ha jelezné, hogy testi egészségében meg kívánja sérteni. De az nem fenyegetés, hogy üzensz valakinek, hogy ha valaki mással történik valami, akkor sokan odamentek, ahol a valaki más van. Hol érinti, hol fenyegeti ezt testi-lelki épségében az első valakit, ez esetben Magyar Pétert? Sehol. Szakács nem fenyegetett, hanem beszólt. 

Tüntetni Orbán Viktorért, meg kilátásba helyezni valamiféle homályos kiszabadítást nem Magyar Péter testi-lelki épségének fenyegetése, ahogy senki máséé sem. Nincs tehát a szó valódi értelmében vett fenyegetés.

Tóth Máté alias „Tibi atya” továbbá sajnálja a rendőröket, amiért „most át kell nézniük Szakács István többezer gusztustalan, gyűlöletkeltő propagandavideóját. Kitartás!”

Szerintem a rendőrök sokkal durvább dolgokhoz vannak szokva, minthogy átnézzék egy influenszer videóit. Gondolom viszont, hogy 

azokat a Fidesszel szimpatizáló szavazókat, influenszereket, újságírókat nem sajnálja „Tibiatyatóthmáté”, és nem kér értük egyperces néma csöndet, akik a kampányban és azóta is szakmányban kapják a halálos fenyegetéseket, halálkívánságokat, egyéb anyázásokat és lealázásokat.

Amúgy jelzem, hogy ez konkrétan zaklatás, fel is lehet érte jelenteni az elkövetőt. Nekem elég sok ilyen screenshotom van.

Vagy ott van Majka pisztolyos akciója, avagy a választások előtti pénteki ellenzéki rendszerváltó nagykoncert kissé agresszív beszólásai – azok elég konkrét fenyegetések voltak, például felszólítottak a Fidesz politikusának lelövésére, valamint elhangzottak olyasmik, hogy hadd csapjon a fideszesekbe a villám; utóbbi természetesen nem büntetőjogi kategória, de nem emlékszem a nagy stílusféltő, illetve erkölcsi felháborodásra a tiszás oldalról.

A „tibiatyás” Tóth Máté persze csak egy buta troll, aki büszke rá, hogy ebből él, láthatóan teljesen betiszásodott, és elvesztette a józan ítélőképességét, ha valaha volt neki egyáltalán, mert sem a politikához, sem az újságíráshoz nem értett sosem. A közösségi médiát persze ügyesen használja, trollkodásba bújtatott kormánypárti propagandára. Sőt, egy jó ideje már vicces sem próbál lenni, hanem pacekba bemondja a véleményét – nem tudom, megfizeti-e érte a Tisza. Lakmuszpapírnak viszont jó lesz. Igazából csak szemléltető példának használtam.

Valójában a Tisza megfélemlítő akciósorozatának egy újabb epizódjával állunk szemben. 

Szakács Istvánnak sok lelkierőt és kitartást kívánok!

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Összesen 62 komment

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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 09. 10:53
Z. Ízisz, az agyhalott BUKOTT fideszes igyekszik megvédeni a megvédhetetlent. Szeretem, mikor picsogtok. 🙂
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 09. 10:52
Z. Ízisz mennyit rinyál. Pedig 16 évig mekkora volt a pofája. 🙂
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Ízisz
2026. július 09. 10:51
🧡🇭🇺 Egy kormány sem tökéletes!!! De mindig azt kell nézni, hogy a nemzet, az ország, az emberek érdekében melyik vezetés tett többet!!! Melyik volt valóban demokratikus!!! Az Orbán kormánynak a hibája, -most már mondhatni hogy Nagy- hogy nagyon is demokratikus, engedékeny volt az ellenségünkkel szemben... Tényleg nem volt semmi büntető következménye a jogtalan, törvénytelen tetteiknek!!! Az anyjuk hasában nem volt ilyen jó dolguk a mindeszarista ellenségnek, mint OV regnálása alatt!!! De majd most negtapasztalják, mert nemcsak politikai bosszú van a tarsolyukban, hanem a gazdasági megszorítások is!!! Remélem akkor is tapsikoknak majd az agyatlanjai!!! 💯🖕❗
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 09. 10:44
Fideszesek = kognitív disszonancia. 🙂
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