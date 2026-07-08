Közleményben reagált a Belügyminisztérium Szakács István letartóztatására

– fogalmazott a politikus. Czunyiné Bertalan Judit szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A jobboldali influenszer jogi védelmét a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani – közölte.

Szakács István őrizetbe vételével kapcsolatban a Belügyminisztérium is közleményt adott ki.

„A sajtóban a mai napon megjelent hírekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. A rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a jogszabályoknak megfelelően jár el” – írták.