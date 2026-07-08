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védvonal szakács istván czunyiné bertalan judit belügyminisztérium őrizet

Közleményben reagált a Belügyminisztérium Szakács István letartóztatására

2026. július 08. 18:12

A jobboldali influenszer már otthon van.

2026. július 08. 18:12
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Már otthon van Szakács István jobboldali influenszer, akit korábban őrizetbe vettek – számolt be Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a Facebook-oldalán.

Czunyiné Bertalan Judit azt írta: 

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„Szakács István otthon van. A Védvonalhoz fordult, segítettünk. Ami történik, az példátlan. Egy Facebook poszt miatt, ami egy véleménynyilvánítás volt, büntetőeljárás alá vonták. A tiszás önkény, megtorlás, fenyegetettség érzésének kialakítása, megfélemlítés”

– fogalmazott a politikus. Czunyiné Bertalan Judit szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A jobboldali influenszer jogi védelmét a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani – közölte.

Szakács István őrizetbe vételével kapcsolatban a Belügyminisztérium is közleményt adott ki. 

„A sajtóban a mai napon megjelent hírekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. A rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a jogszabályoknak megfelelően jár el” – írták. 

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Szakács István Facebook-oldala

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
Nagyhuba1
2026. július 08. 18:25
Elég szűkszavú közlemény.Akkor most visszamenőlegesen vizsgálni kell OV imitált fejbe lövését is.
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0
mreinstand-5
2026. július 08. 18:25
Ki lesz a következő a fogtündér után? bidé pipa, esetleg nyilaspapó unokája? orbán mikor kerül végre sorra? Nagy rá az igény, ugyanis.
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0
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 08. 18:24 Szerkesztve
Nem a rendőrségi eljárás a példátlan, hanem az, hogy egy influenszer hivatalos személy elleni erőszakkal fenyegetőzik.
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1
2
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. július 08. 18:24
magyarán az ukránok által lefizetett megvett ügyészség rendelte el a letartóztatást!!!
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5
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