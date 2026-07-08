Közleményben reagált a Belügyminisztérium Szakács István letartóztatására

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A jobboldali influenszer már otthon van.
Már otthon van Szakács István jobboldali influenszer, akit korábban őrizetbe vettek – számolt be Czunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője szerdán a Facebook-oldalán.
Czunyiné Bertalan Judit azt írta:
„Szakács István otthon van. A Védvonalhoz fordult, segítettünk. Ami történik, az példátlan. Egy Facebook poszt miatt, ami egy véleménynyilvánítás volt, büntetőeljárás alá vonták. A tiszás önkény, megtorlás, fenyegetettség érzésének kialakítása, megfélemlítés”
– fogalmazott a politikus. Czunyiné Bertalan Judit szerda reggel tudatta az MTI-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült Szakács István őrizetbe vételéről. A jobboldali influenszer jogi védelmét a legkiválóbb ügyvédek közül fogják biztosítani – közölte.
Szakács István őrizetbe vételével kapcsolatban a Belügyminisztérium is közleményt adott ki.
„A sajtóban a mai napon megjelent hírekkel kapcsolatban tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az ismert aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre. A rendőrség és a nyomozóhatóság önállóan, a jogszabályoknak megfelelően jár el” – írták.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Szakács István Facebook-oldala