Hét rendőr jelent meg Szakács István házánál, elvitték az egyenruhások a Megafon influenszerét

„Ma reggel hat órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet” – írta Szakács István felesége a blogger közösségi oldalán.

A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni – közölte. Hozzátette, feleségként ezt felfogni is nehéz, számára ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.