Hét rendőr jelent meg Szakács István házánál, elvitték az egyenruhások a Megafon influenszerét

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Reggel hat órakor házkutatást tartottak Szakács István otthonában, akit letartóztatták a rendőrök. Takács Péter szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vihették el.
„Ma reggel hat órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet” – írta Szakács István felesége a blogger közösségi oldalán.
A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni – közölte. Hozzátette, feleségként ezt felfogni is nehéz, számára ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.
Takács Péter Információi szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vitték el Szakács Istvánt.
„A ‘bűne’ az volt, hogy kitett egy felháborodott posztot, amiben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált. A vád: terrorcselekmény előkészítése....” – írta Takács Péter Facebook-oldalán.
„Na, ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékjeiddel, azért, hogy mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva” – jelentette ki Szakács István abban a közösségi oldalán lévő videóban, ami miatt Takács Péter szerint elvitték a rendőrök a bloggert. Szakács azt mondta a videóban, hogy amint Orbán esetleges letartóztatásának híre megjelenik, ötszázezer ember fogja „kiszabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben”. Szakács felszólította magyar Pétert, hogy ne fordítsa egymás ellen a magyarokat, „ne akarj forradalmat”, hanem „csináld azt, amire megválasztott a nép”.
Nyitókép: Facebook