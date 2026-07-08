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szakács istván rendőr orbán viktor

Hét rendőr jelent meg Szakács István házánál, elvitték az egyenruhások a Megafon influenszerét

2026. július 08. 08:39

Reggel hat órakor házkutatást tartottak Szakács István otthonában, akit letartóztatták a rendőrök. Takács Péter szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vihették el.

2026. július 08. 08:39
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„Ma reggel hat órakor hét rendőr jelent meg az otthonunkban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjemet” – írta Szakács István felesége a blogger közösségi oldalán.

A férjem nem követett el erőszakos cselekményt. Mindössze hangot adott a felháborodásának, és azt mondta: ha Orbán Viktort jogtalanul elviszik, azt mi sem fogjuk szó nélkül hagyni – közölte. Hozzátette, feleségként ezt felfogni is nehéz, számára ez a mai Magyarország egyik legmegrázóbb képe.

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Takács Péter Információi szerint „terrorcselekmény előkészülete miatt” vitték el Szakács Istvánt. 

„A ‘bűne’ az volt, hogy kitett egy felháborodott posztot, amiben Orbán Viktor belengetett letartóztatásának hírére reagált. A vád: terrorcselekmény előkészítése....”írta Takács Péter Facebook-oldalán.

„Na, ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékjeiddel, azért, hogy mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva” – jelentette ki Szakács István abban a közösségi oldalán lévő videóban, ami miatt Takács Péter szerint elvitték a rendőrök a bloggert. Szakács azt mondta a videóban, hogy amint Orbán esetleges letartóztatásának híre megjelenik, ötszázezer ember fogja „kiszabadítani akárhonnan, akárki áll velünk szemben”. Szakács felszólította magyar Pétert, hogy ne fordítsa egymás ellen a magyarokat, „ne akarj forradalmat”, hanem „csináld azt, amire megválasztott a nép”.

Nyitókép: Facebook

 

 

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Összesen 167 komment

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Ekrü123
2026. július 08. 11:30
trd127 2026. július 08. 11:25 "Szerintem hívja fel Móra Veronikát, akit az előző hatalom hurcolt el"- Ne hazudj már ilyen orbitálisat. Kivezettetni valakit egy épületből, ahol jogtalanul tartózkodik, nem ugyanaz, mint egy újságírót elhurcoltatni a rendőrökkel a véleménye miatt, miközben feldúlják a házát....De nincs itt semmi baj. Innentől kezdve a Telex, 444, HVG stb újságírói jobb ha felkészülnek, mert egy kormányváltás esetén nem lesz számukra irgalom. Majka is jobb ha készíti majd a bőröndöt a főbelövős performansza miatt....
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szandimandi
2026. július 08. 11:30
Ezen "demokratikus" elv mentén április 12 előtt pl. Potyondit akár mágjára is vethették volna. Attól tartok, hogy ami késik, az nem múlik. Ez a kis Kun Béla reinkarnációs csökevény még nem mutatta ki teljesen a foga fehérjét. Anno az Antant gyámkodása mellett gyilkolászták végig az országot, most ez az EU pribék 100 évvel később valami hasonló dúlásba kezdett. A hasonlóság annyi, hogy kezdetben Kun elvtársat is nagy népszerűség övezte, a nyugat pedig akkor is cinkosan félre fordította a fejét.
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akosb
2026. július 08. 11:27
Gyorsabban vágják maguk alatt a fát mint vártam. Lehet négy évet sem kell várni a bukásra.
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trd127
2026. július 08. 11:25
Szerintem hívja fel Móra Veronikát, akit az előző hatalom hurcolt el, biztos el tudja mondani, mit érdemes ilyen esetben tenni.
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