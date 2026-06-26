A kereszténység hagyományosabb formái vonzóbbak a fiatalok számára – Carl Trueman a Mandinernek

A kereszténység a kegyelem vallása, amely magában foglalja a kapcsolatot az Úr Jézus Krisztussal és az Atyaistennel a Szentlélek által. Szent Pál pedig azt mondja, hogy ha Krisztus nem támadt fel, minden embernél szánalmasabbak vagyunk mi, keresztények. Ez a kulcs.

A keresztény civilizáció a keresztény igazság és hit másodlagos terméke?

Elszakadva a kereszténységtől olyan, mint egy ragtapasz a seben, ami valójában nem gyógyítja be a sebet.

Valójában a modernitás alapjait kérdőjelezi meg. A könyve mélységesen antimodern, mondhatni ellenforradalmi.

Bizonyos értelemben igen. Egyébként szép értelemben. Egyetértek azzal a fajta kritikával, amit Friedrich Nietzsche fogalmazott meg a 19. században, amikor a felvilágosodásra gondolva lényegében azt mondja, hogy nem úszhatod meg, hogy levond a következtetéseket.

Nem szabadulhatsz meg Istentől, majd folytathatod úgy, mintha semmi sem változott volna.

Nem szabadulhatsz meg Istentől, majd csempészheted vissza az emberi természet fogalmát, hogy elvégezze azt a munkát, amit Isten régen végzett. Ha megszabadulsz Istentől, akkor alaposan át kell gondolnod, alaposan meg kell változtatnod mindent, amit gondolsz. Nem állhatsz meg félúton. Legyél bátor, és csináld végig! Tehát a könyvem valójában a modernitás kritikája, ami Isten elutasításán alapul, de azt gondolja, hogy folytatódhat minden úgy, mintha Isten által adott összes jó dolgot meg lehetne tartani. Így aztán Nietzsche-vel értek egyet.

Igen, de nem Nietzsche útján jár, hanem az ellenkezőjén.

Ahogy a könyvben is leírtam,

a választás: az őrült vagy a messiás. Vagy Nietzsche-vel tartasz, vagy a kereszténységgel. Nincs scrutoni harmadik út.

Vagy meg kell erősítened Isten létezését, és ebből kiindulva kell cselekedned, vagy tagadnod Isten létezését, és ebből kiindulva élned.

A könyvében azt állítja, hogy ha nem Isten képére teremtettünk, akkor az emberi méltóság és az emberi jogok fogalmai alaptalanmá és ellentmondásossá válnak.

Igen, ez a paradoxon. Isten tekintélyének elutasítása azt jelenti, hogy el kell utasítanunk tekintélyének szimbólumát vagy jelenlétét az életünkben, ami az az elképzelés, hogy Isten képére teremtettünk. Az irónia az egészben az, hogy

ha nem Isten képére teremtettünk, akkor semmi különlegesek nem vagyunk. Tehát elutasítjuk Istent, hogy Istenhez hasonlóvá tegyük magunkat, és ezzel valójában lekicsinyítjük magunkat.

Azt hiszem, sokáig sokan hitték, hogy van egy harmadik út is, a tudományra alapozva. És Richard Dawkins jó példa erre. Dawkins, aki egész életében ellenezte a vallást, különösen a kereszténységet, hirtelen a kulturális kereszténységről kezdett el beszélni, mert rájött, hogy szüksége van valamire az emberi méltóság eszméjének igazolásához. De ez nem megy. És azt hiszem, Dawkins egy szörnyű dilemma csapdájába esett, amit ő maga teremtett. Azt akarja, hogy az emberek nagyszerűek és dicsőségesek legyenek, de nem akarja, hogy Isten létezzen. Nos, lehet az egyik, vagy lehet a másik, dea kettő együtt az nem lehet.

Vagy ez, vagy az, nincs spektrum?

Szerintem Nietzschenek igaza van. Minden vagy semmi.

Sokak számára furcsa lehet, hogy azt állítja, hogy a kereszténység méltósággal kezeli a testet, és vele együtt a lelket, mint attól elválaszthatatlant, és a modernitás az, ami tagadja a testet. Ez a felfogás ellentétes azzal, amit a modernek gondolnak magukról.

Teljesen érthető, ha arra gondol, hogy a modernitás, a modernitás történetét a külső tekintéllyel szembeni növekvő türelmetlenségként és elutasításaként értelmezhetjük

És mi az utolsó nagy külső tekintély, amelyet egyikünk sem kerülhet el? A saját testünk tekintélye.

A transzneműség révén ki tudok lépni a testem nemi természete alól. A transzhumanizmus révén át tudom törni a testem által rám kényszerített fizikai és mentális határokat. A halandóság, sőt a halál gondolata is olyan dolog, ami megkérdőjelezönk. És ezek a dolgok mind arra a tényre vezethetők vissza, hogy megtestesül lények vagyunk. Tehát annak a ténynek az újbóli megerősítése és ünneplése, hogy mi a testünk vagyunk, és a testünkben élünk, kulcsfontosságú.

A könyve végén pedig olyan alapvető dolgokat hangsúlyoz, mint a közös étkezés, a közösségi zene, nem fejhallgatóval, a liturgia, a bor és minden más. Mindezek a dolgok, még Isten imádatában is, megtestesült gyakorlatok.

Mi a testünk vagyunk, és a testi interakciókhoz kapcsolódó dolgok arról szólnak, hogy mit jelent igazán embernek lenni. A testünk az, ami függővé tesz minket másoktól. A testünk az, ami elkötelezetté tesz minket mások iránt. Tehát a testben való fizikai jelenlét fontosságának újragondolása szerintem központi szerepet játszik abban, hogyan lehet ezt egy kicsit egyensúlyba hozni.

A modern technológia elidegenít?

A kulcs az, hogy megértsük, mit jelent embernek lenni, és így amikor a technológia megjelenik, feltegyük a kérdést: vajon ez fokozza-e az emberségemet? Erősíti-e az emberségemet? Vagy csak valami plusz dolog, aminek nincs igazán hatása az emberségemre? Vagy aláássa és elpusztítja az emberségemet? Bevándorló vagyok az Egyesült Államokban. Tehát Angliában élő édesanyámmal telefonon tartom a kapcsolatot. Az, hogy a telefonon felhívom a távol lévő anyámat, egy olyan technológiai lehetőség, amely egy kicsit fokozza az emberségemet, lehetővé teszi számomra, hogy fenntartsam ezt a kapcsolatot. De ha úgy döntenék, hogy elég pusztán felhívni anyámat telefonon, az dehumanizálna. Nem helyettesíti azt, hogy személyesen is meglátogatom, amikor csak tehetem.

Mit tehetünk?

Nagyon fontos, hogy a keresztények részt vegyenek a közéletben. A keresztények jelenléte a politikában és a bíróságokon hasznos a szekularizmus által okozott károk korlátozása érdekében.

Másodszor, azt hiszem, az átalakulás igazi ereje az Egyház. Isten ígéreteket adott az Egyháznak. Az Egyház, mint Egyház, hatalmas erő a változáshoz. Ahogy a korai Egyházban láttuk, ez nem gyors dolog. A korai Egyháznak két-háromszáz évre volt szüksége. A következő hetekben vagy hónapokban nem fogunk átalakulást látni. De a helyi egyház léte és annak megmutatása a világnak, hogy mit jelent igazán embernek lenni és Isten képére teremtettnek lenni, kulcsfontosságú ahhoz az átalakuláshoz, amelyre társadalmunkban szükségünk van.

Tehát nem kell igazán valami nagyon különleges, új, elképzelhetetlen dolgot kitalálnunk, csak nagyon alapvető dolgokat kellene megtennünk?

Ez leveszi a terhet minden egyes keresztény válláról, mert nem kell minden egyes kereszténynek filozófusnak, teológusnak, politikusnak vagy jogásznak lennie. Mindannyian lehetünk vendégszeretők. Mindannyian részesei lehetünk a helyi egyházunknak, és betölthetjük ott a szerepünket oly módon, amely helyreállítja és tükrözi azt, aminek igazán embernek kell lennie.