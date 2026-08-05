„Mert aztán ki tudja, mi lesz?” – kérdezte bánatos kutyaszemekkel. „Mert aztán ki tudja, mi lesz” – válaszoltam. A Tündér-tónál megálltunk. Vajazókés – jutott eszembe –, a végén már azzal kaparták méretre a medret, majd hetekig hordták a köveket. „Ezek újak” – böktem egy fess eukaliptuszra és egy ugyancsak dekoratív citromfára. „Igen, ajándékok” – jött a válasz. A fügék már szépen gömbölyödtek, a tövig visszavágott leanderek kezdtek ébredezni a májusi fagyhalálból. Az egyik babérmeggy függönyt gyártott magából a kerti zuhany elé.

Mennyi munka, mennyi szeretet! – sandítottam a kertemberre, de nem mondtam ki azonnal. Aztán meg mégis. Voltunk és vagyunk olyan viszonyban, hogy néha beüljünk az utolsó padba az érzelmek iskolájában. Úgy fél évtizede lehetett, hogy egy reggelen meggondolatlanul belenéztem a tükörbe, és Dorian Gray arcképe helyett immáron az idősödő Szabó Lőrinc tekintett vissza, a tükrön túl pedig, a háttérben a szunyókáló vulkánnal egy másik arc, szakasztott mása az enyémnek. Doppelgänger – futott át az agyamon –, a génjeink egy része alighanem azonos. Esetleg önazonos, vagy mi.

Mint hamarosan kiderült, nem csupán a külsőnk hasonlított egészen mindkettőnk megtévesztéséig, de ugyanúgy gondolkodtunk a világról, annak száz bajáról és az élet csodájáról. Legalább nem kellett parttalan vitákba bonyolódni. Az idő, annak ellenére hogy nincs is, nagy kincs. Meg kell becsülni.